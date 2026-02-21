21/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Դիլիջանում պարեկներն Էկոպարեկային ծառայության տեղամասի պետին զրկել են վարելու իրավունքից․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/02/2026 1 min read

Երեկ՝ փետրվարի 20-ին, ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Արմեն Բեժանյանի գլխավորությամբ, հերթական անգամ ապացուցեցին, որ մարզում օրինախախտ վարորդ չպետք է լինի ու անկախ այդ վարորդի զբաղեցրած դիրքից, վարած ավտոմեքենայի մակնիշից, եթե խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ապա ենթարկվելու է վարչական պատասխանատվության, անհրաժեշտության դեպքում էլ ավտոմեքենան տեղափոխվելու է հատուկ պահպանվող տարածք։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, երեկ պարեկները ծառայության ընթացքում կանգնեցնում են «Toyota Prado» մակնիշի ավտոմեքենա, սակայն վարորդը ավտոմեքենան կայանելուց հետո փորձում է դիմել փախուստի։

Պարեկները վարորդին ենթարկում են վարչական պատասխանատվության, ով լինում է ոչ սթափ վիճակում և զրկվում է ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ վարորդը Արտյոմ Խաչատրյանն է, ով աշխատում է որպես ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության Էկոպարեկային ծառայության Դիլիջանի տեղամասի պետ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ կապ ունեն Երևանում լայնամասշտաբ ստուգումները Աջափնյակի արյունալի դեպքի հետ

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում խոշորամասշտաբ խուզարկություններ են. մանրամասներ

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աջափնյակում կրակոցներից հետո մարզերում տոտալ ստուգումներ են, Գյումրիում՝ առավել ևս

20/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի խարսխում Թրամփի դեմ առևտրային դաշինք. Լուսանկար

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնդկաստանի արհեստական ​​բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

E5-ի պաշտպանության նախարարները Կրակովում ասում են. «Եվրոպան արթնացել է». Լուսանկարներ

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները դեռևս տարաձայնություններ ունեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների շուրջ, բայց վերջնաժամկետը մոտենում է

21/02/2026 infomitk@gmail.com