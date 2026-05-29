Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով

Չնայած անհնար չէ, վերամիավորումը լի կլինի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական դժվարություններով։
ԲՈՒԽԱՐԵՍՏ – Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն ավելի ու ավելի է բարձրացնում Ռումինիայի հետ վերամիավորման հարցը որպես ԵՄ մտնելու հնարավոր լրացուցիչ ուղի, եթե Մոլդովայի անդամակցության գործընթացը կանգ առնի։
Անցյալ շաբաթ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ Եվրախորհրդարանի կողմից «Արժանիքի շքանշան» ստանալուց հետո ելույթ ունենալով՝ Սանդուն ասաց, որ ԵՄ անդամակցությունը կարևոր է մնում Մոլդովայի ժողովրդավարական գոյատևման համար։
Հարցին, թե արդյոք Ռումինիայի հետ վերամիավորումը կարող է դառնալ ԵՄ մտնելու այլընտրանքային ուղի, Սանդուն պատասխանեց, որ Քիշնևը «կքննարկի այլ տարբերակներ», եթե անդամակցության գործընթացը կանգ առնի։ Սա այս տարի առնվազն երրորդ անգամն էր, որ Սանդուն հրապարակավ բարձրացրեց Մոլդովայի՝ Ռումինիային միանալու հնարավորությունը միջազգային միջավայրում։
Վերամիավորումը իրավաբանորեն անհնար չէ։ Սակայն այն լի կլինի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական դժվարություններով։ «Միջազգային իրավունքը թույլ է տալիս սահմանների խաղաղ փոփոխություն, եթե երկու երկրներն էլ համաձայն են, ուստի այստեղ վեճ չկա», – ասաց Ռումինիայի նախկին փոխարտգործնախարար և նախագահի խորհրդական Յուլիան Ֆոտան։
Մոլդովան, որը լեզվական և մշակութային կապեր ունի Ռումինիայի հետ, բայց վերջին երկու դարերի մեծ մասն անցկացրել է ցարական և խորհրդային կառավարման ներքո՝ մինչև 1991 թվականին անկախություն ձեռք բերելը, մնում է խորապես բաժանված այս հարցի շուրջ։
Մոլդովայում վերամիավորման աջակցության մակարդակը կազմում է մոտ 40%, որտեղ երկրի 2.4 միլիոն բնակչությունից մոտ 850,000-ը ունեն ռումինական անձնագրեր, համեմատած Ռումինիայում մոտ 70%-ի հետ։
Ֆոտան Euractiv-ին ասել է, որ Մոլդովայում վերամիավորման աջակցության վերջին աճը «նշանակալի» էր. Մոլդովայի 2024 թվականի ԵՄ անդամակցության վերաբերյալ հանրաքվեն անցավ ընդամենը 50.46%-ի օգտին քվեարկությամբ։
Սակայն հիմնական խոչընդոտները մնացել են, այդ թվում՝ Ռումինիայի կարողությունը ֆինանսավորելու Մոլդովայի զարգացումը վերամիավորումից հետո։ «Մոլդովացիները ակնկալում են, որ աշխատավարձերն ու կենսաթոշակները կհամապատասխանեն Ռումինիայի աշխատավարձերին առաջին օրվանից», – ասել է նա։
Ճնշում Բրյուսելի վրա
Մի շարք փորձագետներ Սանդուի վերամիավորման վերաբերյալ ավելի ու ավելի բացահայտ հղումները համարում են Բրյուսելին ուղղված ազդանշան։
Սանդուն բազմիցս քարոզարշավ է անցկացրել մինչև 2030 թվականը ԵՄ անդամակցության խոստման շուրջ, որը հրապարակայնորեն աջակցում էին ԵՄ առաջնորդները, բայց ավելի ու ավելի բարդանում էր Ուկրաինայի անդամակցության, ԵՄ ընդլայնման հոգնածության և այն փաստի պատճառով, որ նրա քաղաքացիներից շատերն արդեն ունեն ռումինական անձնագրեր։
«Սանդուն գործարկել է [ԵՄ-ին միանալու] 2030 թվականի տարբերակը՝ քվեարկությունը մոբիլիզացնելու համար, բայց ես դա իրագործելի չեմ համարում», – ասել է Ֆոտան՝ հավելելով, որ Մոլդովայի նախագահն այժմ փորձում է որոշակի ճնշում գործադրել Բրյուսելի վրա՝ դաշինքին միանալու համար։
Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի ոչ ռեզիդենտ գիտաշխատող Դիոնիս Ցենուսան պնդել է, որ Սանդուն նաև փորձում է քաղաքականապես պաշտպանվել ապագա ընտրություններից առաջ, եթե ԵՄ ժամանակացույցը շեղվի։
«Նախագահը լավ գիտակցում է, որ ԵՄ անդամակցությունը քիչ հավանական է մինչև կամ նույնիսկ դրանից հետո 2030 թվականը», – ասել է նա՝ հավելելով, որ Սանդուն օգտագործում է Ռումինիայի հետ վերամիավորման հեռանկարը՝ Բրյուսելի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Նա հավելեց, որ ռումինական եկեղեցու ազդեցությունը, ընդհանուր լեզուն և սահմանային ենթակառուցվածքներում աճող ռումինական ներդրումները նույնպես պայմաններ են ստեղծում նման սցենարի համար, չնայած մոլդովական հասարակության որոշ հատվածների դիմադրությունը դեռևս անհավանական էր դարձնում վերամիավորումը։
Մերձդնեստրի գործոնը
Մասնագետները զգուշացնում են, որ վերամիավորումը կբերի նաև լուրջ իրավական և անվտանգության բարդություններ, հիմնականում՝ Մերձդնեստրի չլուծված կարգավիճակը՝ Ռուսաստանի կողմից աջակցվող անջատողական անկլավ, որը գտնվում է Քիշնևի վերահսկողությունից դուրս, որտեղ տեղակայված են ռուսական զորքեր և մեծապես կախված է Մոսկվայից։
Ռուսաստանը երկու շաբաթ առաջ ավելի ուժեղացրեց իր վերահսկողությունը՝ հեշտացնելով Մերձդնեստրի բնակիչների համար ռուսական քաղաքացիություն ստանալու հասանելիությունը։
Դա բարձրացնում է այն հավանականությունը, որ վերամիավորման դեպքում ռուսական ռազմական ուժերը կարող են հայտնվել ԵՄ կամ ՆԱՏՕ-ի տարածքում։
«Սանդուն, անշուշտ, քաղաքական կապիտալ չի ստանում դրանից», – ասաց Վալերիու Պաշան, մոլդովական ժողովրդավարամետ WatchDog վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը՝ պնդելով, որ ռուսական քարոզչությունը օգտվել է այս հարցից՝ Սանդուին ոչ հայրենասեր ներկայացնելու համար։
Պաշան ասել է, որ Սանդուի կողմից յունիոնիզմի վերաբերյալ ավելի ու ավելի բացահայտ հղումները արտացոլում են Մոլդովայի երկարաժամկետ հետագծի վերաբերյալ մտահոգությունները՝ ԵՄ ընդլայնման վերաբերյալ աճող կասկածների ֆոնին։
Վերաբերելով Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից Ուկրաինային «ասոցացված անդամակցության» վերաբերյալ վերջերս արված առաջարկին՝ նա ասել է, որ նման առաջարկները անհանգստություն են առաջացրել թեկնածու երկրների ղեկավարների շրջանում։
«Սանդուն փնտրում է իր նվաճումները պաշտպանելու միջոց, այլ ոչ թե դիտելու, թե ինչպես է իր կյանքի գործը փլուզվում», – հավելել է նա։
