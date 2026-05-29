Մայրաքաղաքները դժգոհում են, երբ ֆոն դեր Լեյենը խուզարկում է առևտրային համաձայնագրերի համար նախատեսված օգնության բյուջեն

Անցյալ շաբաթ Բրյուսելում բյուջետային բանակցությունների ժամանակ մտահոգություններ առաջացան զարգացման միջոցների ապագա օգտագործման վերաբերյալ:
ԵՄ կառավարությունները պնդում են Եվրոպական հանձնաժողովի ծախսերի լիազորությունների ավելի խիստ վերահսկողությունը, այն բանից հետո, երբ զարգացման միջոցներից հարյուր միլիոնավոր եվրոներ ուղղվեցին Մերկոսուրի և Հնդկաստանի հետ առևտրային համաձայնագրեր կնքելուն ուղղված նախաձեռնություններին։
Դիվանագետներն ու պաշտոնյաները նշել են, որ ազգային մայրաքաղաքները ցանկանում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շրջանակներում օտարերկրյա օգնության միջոցների օգտագործման վրա՝ վերջին տարիներին Հանձնաժողովի կողմից այդ գումարն օգտագործելու վերաբերյալ աճող անհանգստության ֆոնին։
Անցյալ շաբաթ Բրյուսելում բյուջետային բանակցությունների ժամանակ մտահոգություններ առաջացան, երբ ԵՄ դեսպանները քննարկեցին ապագա «Գլոբալ Եվրոպա» արտաքին գործողությունների հիմնադրամի կառավարումը և անդրադարձան ներկայիս օգնության կառուցվածքների թերություններին, որոնք նախատեսված են գործընկեր երկրներին աջակցելու համար՝ կրթությունից մինչև տնտեսական աճ։
Խաղադրույքի տակ է 2021-2027 թվականների բյուջեի շրջանակներում չբաշխված 9.54 միլիարդ եվրոյի «բարձիկը», որը հանձնաժողովը կարող է մոբիլիզացնել «անկանխատեսելի» իրադարձությունների, ինչպիսիք են ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունները, բռնի հակամարտությունները կամ միգրացիոն ճգնաժամերը, արձագանքելու համար։
Չնայած պահուստը սկզբնապես մշակվել էր որպես արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմ, ԵՄ գործադիր մարմինն ունի այդ գումարը օգտագործելու ազատություն «Միության կողմից ղեկավարվող կամ միջազգային նոր նախաձեռնությունների կամ առաջնահերթությունների» համար, ինչը վերջին տարիներին բազմիցս օգտագործվել է։
Euractiv-ի կողմից տեսած փաստաթղթերի համաձայն՝ հանձնաժողովը ճգնաժամային գումարը ուղղորդել է այն երկրներին, որոնց հետ բանակցում էր մինչ օրս իր ամենամեծ ազատ առևտրի համաձայնագրերի շուրջ՝ Հնդկաստանին և Մերկոսուրին։ Այն օգտագործել է միջոցները համաձայնագրերի ուղին հարթելու համար, մասնավորապես՝ եվրոպական պահանջների ազդեցությունը փոխհատուցելու միջոցով։
Հանձնաժողովի խոսնակը ասել է, որ այդ բարձիկը ստեղծվել է ԵՄ-ին թույլ տալու արագորեն լուծել «աշխարհաքաղաքական զարգացումները, ի հայտ եկող մարտահրավերները և նոր առաջնահերթությունները», և որ ծախսերը համապատասխանում են «Հարևանության, զարգացման և միջազգային համագործակցության գործիքի» (NDICI) կանոնակարգերին։
Մերկոսուր, Հնդկաստան
Ներքին փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ անցած տարվա ընթացքում Հանձնաժողովը հարյուրավոր միլիոնավոր եվրոներ է մոբիլիզացրել NDICI խնայողական ծրագրից աշխարհաքաղաքական և առևտրային նախաձեռնությունների համար, ներառյալ ԵՄ-ի Mercosur-ի և Հնդկաստանի, ինչպես նաև Գրենլանդիայի հետ կնքված համաձայնագրերի հետ կապված աջակցությունը։
Մի փաթեթ ներառում էր 350 միլիոն եվրո խնայողական ծրագրից՝ ԵՄ-Mercosur առևտրային համաձայնագրի իրականացմանը աջակցելու համար։
2025 թվականի հունվարին՝ Ուրուգվայում ԵՄ-Mercosur բանակցությունների ավարտից մի քանի շաբաթ անց՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ուղղված նամակում Հանձնաժողովը նշել է, որ ֆինանսավորումը կօգնի չեզոքացնել ԵՄ-ի կողմից համաձայնագրի շրջանակներում ավելի խիստ կայունության և սոցիալական դրույթների պահանջների ազդեցությունը։
«Գործարքը արտացոլում է ԵՄ-ի հանձնառությունը կայունության նկատմամբ, որտեղ հիմնական դրույթները ապահովում են բարձր բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման չափանիշներ», – ասվում է նամակում։ «350 միլիոն եվրո NDICI խնայողական ծրագրից ֆինանսավորվող լրացուցիչ ֆինանսական աջակցությունը թույլ կտա պահպանել ԵՄ-ի այս հանձնառությունը և օգնել մեղմել դրա իրականացման հետևանքները Mercosur երկրների վրա»։
Փաթեթը ներառում էր այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են Ամազոնի տարածաշրջանում «կայուն անտառային արժեքային շղթաները», որտեղ Բրազիլիան ԵՄ անտառահատման կարգավորման խիստ քննադատ է, ինչպես նաև փոքր բիզնեսին, կանանց, ֆերմերներին և բնիկ համայնքներին աջակցությունը։
Ֆինանսավորումը նախատեսված է նաև «շրջակա միջավայրի և աշխատանքային օրենքները կիրառելու կարողությունների զարգացման» համար՝ համաձայնագրի պարտավորությունների։
Հնդկաստանի համար հանձնաժողովը 500 միլիոն եվրո է հատկացրել աջակցության բարձիկային համագործակցությունից՝ ջերմոցային գազերի արտանետումները կրճատելու և երկրի «կայուն» արդյունաբերական վերափոխումը արագացնելու համար։
Այս դեպքում, արտաքին գործերի և զարգացման կոմիտեների պատգամավորներին Եվրահանձնաժողովը տեղեկացրել է հունվարի 26-ին՝ ԵՄ-Հնդկաստան գագաթնաժողովից մեկ օր առաջ, երբ հրապարակվել էր վերջնական գումարը և կնքվել առևտրային համաձայնագիրը, ուղարկված նամակով՝ համաձայն Euractiv-ի տեսած փաստաթղթի։
Հանձնաժողովը նաև առաջարկել է 200 միլիոն եվրոյի փաթեթ Գրենլանդիայի համար, այդ թվում՝ 150 միլիոն եվրո՝ ֆինանսական խնայողությունից։ Այն պնդում էր, որ ԵՄ-ն պետք է «ընդլայնի իր համագործակցությունը» Նուուկի հետ, մասնավորապես՝ կարևորագույն հումքի, էներգիայի և թվային կապի հարցերում։
Նոր բյուջե, նոր կանոններ
2021-2027 թվականների բյուջեի համաձայն՝ միայն հանձնաժողովը կարող է որոշել, թե երբ օգտագործել ֆինանսական խնայողությունը։
Սակայն, առաջարկվող 2028-2034 թվականների բյուջեի համաձայն՝ ԵՄ խորհուրդը, որը ներկայացնում է կառավարությունները, և խորհրդարանը կունենան ձայնի իրավունք նման ծախսերի 90%-ի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հարցում, մինչդեռ հանձնաժողովը կպահպանի լիակատար հայեցողություն մնացած 10%-ի նկատմամբ։
Մի քանի երկրների մայրաքաղաքներ այժմ պահանջում են ավելի ուժեղ վերահսկողության մեխանիզմներ և ավելի մեծ դեր ապագա հատկացումների հաստատման գործում։
Պահանջները ապագա «Գլոբալ Եվրոպա» գործիքի վերաբերյալ բանակցությունների մի մասն էին, որը կներառի նախկին NDICI «Գլոբալ Եվրոպա» հիմնադրամը և հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖԾ) շրջանակներում արտաքին գործողությունների այլ ֆինանսավորում։
Անցյալ շաբաթ քննարկումների ժամանակ Հանձնաժողովի գլոբալ զարգացման վարչության գլխավոր տնօրեն Կոեն Դոենսը խոստովանեց, որ ծախսերի վերաբերյալ որոշումները միշտ չէ, որ ճիշտ են եղել, ըստ դիվանագետի և պաշտոնյաների։
«Զարգացման քաղաքականության կառավարման եվրոպական կենտրոնի» զարգացման քաղաքականության ղեկավար Ալեքսեյ Ջոնսը Euractiv-ին ասել է, որ ճգնաժամային բարձիկը «ավելի ու ավելի է գործում որպես աշխարհաքաղաքական պահուստ» Հանձնաժողովի համար, ինչը ԵՄ երկրներին ավելի շատ է դարձնում ներգրավվելու ցանկություն։
Նա հավելել է, որ «ի հայտ եկող առաջնահերթությունների» մեկնաբանությունը, որը, վերջին հաշվով, քաղաքական ընտրություն է, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զգալիորեն ընդլայնվել է՝ արտացոլելով ԵՄ զարգացման համագործակցության ավելի լայն տեղաշարժը աշխարհաքաղաքական նպատակների ուղղությամբ։
