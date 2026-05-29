Հունաստանը բողոքի ակցիա կանցկացնի Կիևի դեմ՝ ծովային անօդաչու սարքի պատճառով, քանի որ նախկին վարչապետը մեղադրում է Ռուսաստանին:
Աթենքը, ինչպես սպասվում է, պաշտոնական դեմարշ կներկայացնի Կիևին, այն բանից հետո, երբ հունական կղզու մոտ պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծովային անօդաչու սարք է հայտնաբերվել, հայտնել են դիվանագիտական աղբյուրները
Հունաստանը պատրաստում է պաշտոնական դիվանագիտական բողոք Կիևին, այն բանից հետո, երբ հունական կղզու մոտ պայթուցիկ նյութեր պարունակող ուկրաինական ծովային անօդաչու սարք է հայտնաբերվել, մինչդեռ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը կոչ է արել Աթենքին իր զայրույթն ուղղել Մոսկվայի վրա։
Միջադեպը քաղաքական հակազդեցություն է առաջացրել Հունաստանում, որտեղ պաշտոնյաները վախենում են երկրի զբոսաշրջային արդյունաբերությանը հնարավոր վնաս հասցնելուց։
Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Գիորգոս Գերապետրիտը հինգշաբթի օրը տեղեկացրել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասին միջադեպի մասին, ինչը էլ ավելի է սրել Աթենքի և Կիևի միջև արդեն իսկ բարդ հարաբերությունները։
Աթենք-Կիև հարաբերությունները ճգնաժամային վիճակում են ուկրաինական ծովային անօդաչու սարքի միջադեպից հետո
Հունաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները մտնում են անհանգիստ ջրեր՝ ուկրաինական ծովային անօդաչու սարքի միջադեպից հետո…
Աթենքի դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ Հունաստանը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին պաշտոնական դեմարշ կներկայացնի Ուկրաինային։
Ծովային անօդաչու թռչող սարքը հայտնաբերվել է ձկնորսների կողմից Լեֆկադա կղզու մոտակայքում, ըստ երևույթին, հեռակառավարման խափանումից հետո: Ըստ որոշ տեղեկությունների, այն տեղափոխում էր 100 կգ պայթուցիկ նյութ: Հույն պաշտոնյաները կասկածում են, որ այն նախատեսված էր Միջերկրական ծովում գործող Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի դեմ:
Աթենքը զգուշացրել է, որ թույլ չի տա, որ Միջերկրական ծովը դառնա ռազմական գործողությունների թատերաբեմ: Այս ամսվա սկզբին Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը հայտարարել էր, որ «Ուկրաինան մեզ շատ մեծ ներողություն է պարտական»:
Կիևը հայտարարել է, որ հետաքննում է միջադեպը: Սակայն Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պնդել է, որ Հունաստանը պետք է ներողություն խնդրի Ռուսաստանից, այլ ոչ թե Ուկրաինայից:
Կիևը պետք է ներողություն խնդրի ձկնորսների կողմից հույն…-ի մոտ հայտնաբերված ուկրաինական ռազմական անօդաչու թռչող սարքի համար:
«Հույները պետք է ներողություն ստանան Ռուսաստանից և Պուտինից», – հինգշաբթի օրը ասել է Յացենյուկը:
Ուկրաինայի նախկին առաջնորդը նշել է, որ մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայի երկրները հասկանում էին պատերազմի իրականությունը, ԵՄ-ի որոշ այլ երկրներ շարունակում էին այն դիտարկել որպես հեռավոր։
«Պուտինը սկսեց այս պատերազմը 12 տարի առաջ, և մարդիկ կարծում են, որ կարող են խուսափել այս տեսակի պատերազմից։ Այլևս հեռավորություն չկա. մենք բոլորս սպառնալիքի տակ ենք», – ասել է նա։
Դիտողությունները շոշափում են Եվրոպայի ներսում անվտանգության առաջնահերթությունների շուրջ ավելի լայն պառակտումը։ Շատ հույներ պնդում են, որ Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներ լիովին չեն գիտակցում Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ թուրքական սպառնալիքների վերաբերյալ մտահոգությունները։
«Ես հասկանում եմ իմ բալթյան ընկերների մտահոգությունները [Ռուսաստանի վերաբերյալ], բայց նաև ակնկալում եմ, որ նրանք կհասկանան իմ մտահոգությունները և կանդրադառնան Թուրքիային», – անցյալ շաբաթ Financial Times-ին ասել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։
Յացենյուկը պնդել է, որ Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի անվտանգության ճարտարապետության հիմնական հենասյունը, և որ Եվրոպայի և Անկարայի միջև հարաբերությունները կդառնան ավելի հեշտ կառավարելի, երբ ԵՄ-ն ստեղծի Եվրոպական պաշտպանական միություն։ «Սակայն Եվրոպան պետք է ցույց տա իր սեփական ուժը», – ասել է նա։
Միևնույն ժամանակ, Հունաստանի և Ուկրաինայի կողմից ծովային անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության ծրագրերը, կարծես, կանգ են առել, այն բանից հետո, երբ, ըստ լուրերի, Կիևը փորձել է իր կարծիքը հայտնել այն մասին, թե ինչպես են համակարգերը տեղակայվելու ապագա ռազմական գործողությունների ժամանակ։
Աթենքը այս խնդրանքը մեկնաբանել է որպես Ուկրաինայի կողմից Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ճկունություն պահպանելու փորձ, որը դեռևս երկար ժամանակ ծովային վեճերի մեջ է Հունաստանի հետ։
