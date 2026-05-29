29/05/2026

EU – Armenia

Հունաստանը բողոքի ակցիա կանցկացնի Կիևի դեմ՝ ծովային անօդաչու սարքի պատճառով

infomitk@gmail.com 29/05/2026 1 min read

Հունաստանը բողոքի ակցիա կանցկացնի Կիևի դեմ՝ ծովային անօդաչու սարքի պատճառով, քանի որ նախկին վարչապետը մեղադրում է Ռուսաստանին:

Աթենքը, ինչպես սպասվում է, պաշտոնական դեմարշ կներկայացնի Կիևին, այն բանից հետո, երբ հունական կղզու մոտ պայթուցիկ նյութեր պարունակող ծովային անօդաչու սարք է հայտնաբերվել, հայտնել են դիվանագիտական ​​աղբյուրները

Հունաստանը պատրաստում է պաշտոնական դիվանագիտական ​​բողոք Կիևին, այն բանից հետո, երբ հունական կղզու մոտ պայթուցիկ նյութեր պարունակող ուկրաինական ծովային անօդաչու սարք է հայտնաբերվել, մինչդեռ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը կոչ է արել Աթենքին իր զայրույթն ուղղել Մոսկվայի վրա։

Միջադեպը քաղաքական հակազդեցություն է առաջացրել Հունաստանում, որտեղ պաշտոնյաները վախենում են երկրի զբոսաշրջային արդյունաբերությանը հնարավոր վնաս հասցնելուց։

Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Գիորգոս Գերապետրիտը հինգշաբթի օրը տեղեկացրել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասին միջադեպի մասին, ինչը էլ ավելի է սրել Աթենքի և Կիևի միջև արդեն իսկ բարդ հարաբերությունները։

Աթենք-Կիև հարաբերությունները ճգնաժամային վիճակում են ուկրաինական ծովային անօդաչու սարքի միջադեպից հետո
Պաշտպանություն

Հունաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական ​​հարաբերությունները մտնում են անհանգիստ ջրեր՝ ուկրաինական ծովային անօդաչու սարքի միջադեպից հետո…

Աթենքի դիվանագիտական ​​աղբյուրները հայտնել են, որ Հունաստանը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին պաշտոնական դեմարշ կներկայացնի Ուկրաինային։

Ծովային անօդաչու թռչող սարքը հայտնաբերվել է ձկնորսների կողմից Լեֆկադա կղզու մոտակայքում, ըստ երևույթին, հեռակառավարման խափանումից հետո: Ըստ որոշ տեղեկությունների, այն տեղափոխում էր 100 կգ պայթուցիկ նյութ: Հույն պաշտոնյաները կասկածում են, որ այն նախատեսված էր Միջերկրական ծովում գործող Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի դեմ:

Պուտինի ներողությունը

Աթենքը զգուշացրել է, որ թույլ չի տա, որ Միջերկրական ծովը դառնա ռազմական գործողությունների թատերաբեմ: Այս ամսվա սկզբին Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը հայտարարել էր, որ «Ուկրաինան մեզ շատ մեծ ներողություն է պարտական»:

Կիևը հայտարարել է, որ հետաքննում է միջադեպը: Սակայն Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պնդել է, որ Հունաստանը պետք է ներողություն խնդրի Ռուսաստանից, այլ ոչ թե Ուկրաինայից:

«Ուկրաինան պարտական ​​է ներողություն խնդրել». Աթենքի զայրույթը ծովային անօդաչու թռչող սարքի միջադեպի պատճառով
Քաղաքականություն

Կիևը պետք է ներողություն խնդրի ձկնորսների կողմից հույն…-ի մոտ հայտնաբերված ուկրաինական ռազմական անօդաչու թռչող սարքի համար:

«Հույները պետք է ներողություն ստանան Ռուսաստանից և Պուտինից», – հինգշաբթի օրը ասել է Յացենյուկը:

Ուկրաինայի նախկին առաջնորդը նշել է, որ մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայի երկրները հասկանում էին պատերազմի իրականությունը, ԵՄ-ի որոշ այլ երկրներ շարունակում էին այն դիտարկել որպես հեռավոր։

«Պուտինը սկսեց այս պատերազմը 12 տարի առաջ, և մարդիկ կարծում են, որ կարող են խուսափել այս տեսակի պատերազմից։ Այլևս հեռավորություն չկա. մենք բոլորս սպառնալիքի տակ ենք», – ասել է նա։

Դիտողությունները շոշափում են Եվրոպայի ներսում անվտանգության առաջնահերթությունների շուրջ ավելի լայն պառակտումը։ Շատ հույներ պնդում են, որ Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներ լիովին չեն գիտակցում Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ թուրքական սպառնալիքների վերաբերյալ մտահոգությունները։

«Ես հասկանում եմ իմ բալթյան ընկերների մտահոգությունները [Ռուսաստանի վերաբերյալ], բայց նաև ակնկալում եմ, որ նրանք կհասկանան իմ մտահոգությունները և կանդրադառնան Թուրքիային», – անցյալ շաբաթ Financial Times-ին ասել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։

Յացենյուկը պնդել է, որ Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի անվտանգության ճարտարապետության հիմնական հենասյունը, և որ Եվրոպայի և Անկարայի միջև հարաբերությունները կդառնան ավելի հեշտ կառավարելի, երբ ԵՄ-ն ստեղծի Եվրոպական պաշտպանական միություն։ «Սակայն Եվրոպան պետք է ցույց տա իր սեփական ուժը», – ասել է նա։

Միևնույն ժամանակ, Հունաստանի և Ուկրաինայի կողմից ծովային անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության ծրագրերը, կարծես, կանգ են առել, այն բանից հետո, երբ, ըստ լուրերի, Կիևը փորձել է իր կարծիքը հայտնել այն մասին, թե ինչպես են համակարգերը տեղակայվելու ապագա ռազմական գործողությունների ժամանակ։

Աթենքը այս խնդրանքը մեկնաբանել է որպես Ուկրաինայի կողմից Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ճկունություն պահպանելու փորձ, որը դեռևս երկար ժամանակ ծովային վեճերի մեջ է Հունաստանի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիայի սոճու անտառներում ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի ապագան

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջազգային իրավունքով կարծիքի մշուշոտումը հիասթափեցնում է սեռական բռնության զոհերին

29/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Տառերի պուրակ»-ի մոտակայքում ավտոմեքենաներ են բախվել․ կան տուժածներ

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանը բողոքի ակցիա կանցկացնի Կիևի դեմ՝ ծովային անօդաչու սարքի պատճառով

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիայի սոճու անտառներում ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի ապագան

29/05/2026 infomitk@gmail.com