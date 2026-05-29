29/05/2026

EU – Armenia

Օպերայի դերասանները գործադուլ են հայտարարել․ պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/05/2026 1 min read

Փարիզի՝ Բաստիլի օպերայի թատրոնի դերասանները գործադուլ են հայտարարել։ Նրանք պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձները։ Այս մասին հայտնում է ֆրանսիական Le Figaro պարբերականը։

Համաձայն հրապարակման, գործադուլի պատճառով հետաձգվել է «Սիրահարված Հերակլեսը» օպերան։ Սա արդեն հինգերորդ անգամն է, որ ներկայացում է չեղարկվում՝ վերջին երկու ամսվա ընթացքում։ Ավելի վաղ էլ՝ չեղարկվել են «Ռոմեո եւ Ջուլյետ» եւ «Սաթյագրախի» ներկայացումները։

Նշենք, որ օպերային ներկայացումների չեղարկումները լուրջ ֆինանսական հարված են հասցնում թագրոնին։ Օրական կտրվածքով՝ թատրոնը կորցնում է 500 հազար եվրո՝ ներկայացումների չեղարկման պարագայում։

Գործադուլը հայտարարվել է այն պատճառով, որ Արհմիությունը չի համաձայնել թատրոնի ղեկավարության եւ անձնակազմի միջեւ ստորագրման համար նախատեսված նոր աշխատանքային պայմանագրերի հետ։

Աշխատավարձների նոր համակարգը, ըստ Արհմիության, 500 աշխատակցի բարեկեցությանը լուրջ հարված է հասցրել։

Օպերայի դերասանները գործադուլ են հայտարարել․ պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում

Բաց մի թողեք

1 min read

Գիտե՞ք, որ թիմն է դարձել Հայաստանի ֆուտբոլի չեմպիոն․ Տեսանյութ

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնապես հայտնի է՝ կլինի Լիոնել Մեսսին Մունդիալում, թե` ոչ. Լուսանկար

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ Սրբազանը Հանրապետության օրվա խորհրդով իր օրհնանքներն է փոխանցել

29/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մխիթար Հարությունյան․ Շատ կարևոր է մեծ թվով ընտրողների մասնակցությունը ․․․ Տեսանյութ

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՏՄ երկրները Հայաստանի հետ կապված հայտարարություն են ընդունել

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի ապօրինի շահագործվող հանքում փլուզում է տեղի ունեցել, 2 երեխայի հայրը մահացել

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ԱՄՆ-ի ամենացածր վարկանիշով նախագահն է․ հարցում

29/05/2026 infomitk@gmail.com