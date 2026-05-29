Միջազգային իրավունքով կարծիքի մշուշոտումը հիասթափեցնում է սեռական բռնության զոհերին

Եթե մենք մշուշոտենք մեղադրանքի և ստուգված ապացույցների միջև եղած սահմանը, մենք ռիսկի ենք դիմում խաթարելու բոլոր զոհերի պատմությունների նկատմամբ վստահությունը:
Երբ հարգված լրագրող Նիկոլաս Քրիստոֆը հրապարակեց New York Times-ի սյունակը՝ պնդելով պաղեստինցի կալանավորների նկատմամբ իսրայելցի զինվորների, նորաբնակների և բանտապահների կողմից համակարգային սեռական բռնության մասին, նա անհրաժեշտ ուշադրությունը հրավիրեց թաքնված և խորապես անհանգստացնող թեմայի վրա:
Այնուամենայնիվ, սյունակը նաև բուռն քննադատության արժանացավ իսրայելցի պաշտոնյաների և իսրայելամետ մեկնաբանների կողմից, որոնցից ոմանք այն անվանեցին «ժամանակակից մամուլում երբևէ հայտնված ամենավատ արյունալի զրպարտություններից մեկը»:
Ինչպես ամփոփվում է հաղորդագրությունների մեջ, Քրիստոֆը իր հոդվածը հիմնել է 14 անձանց հետ զրույցների վրա, որոնք նկարագրել են կալանքի ընթացքում վատ վերաբերմունքը: Նույնիսկ նա ընդունեց, որ «չկան ապացույցներ, որ իսրայելցի առաջնորդները պատվիրել են բռնաբարություններ»:
Հոդվածի հրապարակման ժամանակը, որը տեղի է ունեցել Իսրայելի կողմից Համասի կողմից սեռական բռնության վերաբերյալ 7-ի հարձակման ժամանակ կատարված եզրակացությունների հրապարակումից անմիջապես առաջ, ոմանց մոտ կասկածներ առաջացրեց Իսրայելին վարկաբեկելու փորձի վերաբերյալ՝ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ամենամյա «սև ցուցակից» առաջ, որտեղ թվարկված են կառավարություններն ու զինված խմբավորումները, որոնք կասկածվում են սեռական բռնությունը որպես պատերազմի զենք օգտագործելու մեջ։
Այդ կասկածը առաջ է քաշում կարևոր հարց. ի՞նչ է իրականում անհրաժեշտ ՄԱԿ-ի այդ ցուցակում հայտնվելու համար։ Այսպես կոչված «ամոթի ցուցակը» ներկայացված է որպես Գլխավոր քարտուղարի ամենամյա զեկույցի հավելված՝ հակամարտության հետ կապված սեռական բռնության վերաբերյալ։ Զեկույցը հիմնված է Մոնիթորինգի, վերլուծության և հաշվետվությունների կարգավորման (MARA) անունով հայտնի համակարգի վրա, որը հավաքում և ստուգում է տեղեկատվությունը ՄԱԿ-ի գործակալությունների, խաղաղապահ առաքելությունների և ՀԿ-ների միջոցով։
ՄԱԿ-ի ընթացակարգերի 2024 թվականի վերլուծության համաձայն՝ ցուցակագրման և ցուցակից հանման գործընթացը ղեկավարվում է չորս հիմնական չափանիշներով։ ՄԱԿ-ը չի սև ցուցակագրում պետություններ կամ զինված խմբավորումներ՝ հիմնվելով վերնագրերի, վկայությունների կամ նույնիսկ անհանգստացնող, բայց մեկուսացված հաղորդագրությունների վրա։ Դրա փոխարեն, գործընթացը պահանջում է բռնության համակարգված օրինաչափություն. ապացույցներ, որ սեռական բռնությունը ուղղակիորեն կապված է հակամարտության հետ և ներառում է բռնաբարություն, սեռական ստրկություն կամ համեմատելի գործողություններ։ Մեղադրյալ կողմի ՄԱԿ-ի հետ համագործակցությունը՝ խախտումները դադարեցնելու կոնկրետ գործողությունների ծրագրերի միջոցով, շարունակական մոնիթորինգ և ստուգում՝ նույնիսկ հեռացումից հետո, ապահովելով, որ չարաշահումները իսկապես դադարեցվեն։
Հակիրճ ասած, ցուցակում ընդգրկվելը կախված չէ վրդովմունքից կամ քաղաքական ճնշումից, այլ միջազգային հսկողության ներքո ստուգված, կազմակերպված, հակամարտության հետ կապված սեռական բռնությունից։ Հետազոտողները նշում են, որ յուրաքանչյուր միջադեպ սովորաբար պետք է հաստատվի առնվազն երեք ստուգված աղբյուրների կողմից՝ դա հեշտ գործ չէ հակամարտության գոտիներում, որտեղ զոհերից տուժածները հաճախ վախենում են հաղորդել։
Քրիստոֆի հաղորդումը կարևոր է, քանի որ այն ուժեղացնում է կալանավորների ձայները և վատ վերաբերմունքի մասին մեղադրանքները։ Սակայն այդ պատմությունները, չնայած ցավալի են, չեն կազմում ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված հակամարտության հետ կապված սեռական բռնության օրինաչափության ապացույց։ Ենթադրյալ գործողությունները տեղի են ունեցել բանտերում և հարցաքննություններում, այլ ոչ թե որպես քաղաքացիական անձանց դեմ պատերազմի մարտավարություն։ Դրանք տարածվել են տարիների ընթացքում և կապված չեն եղել Իսրայել-Համաս ներկայիս հակամարտության հետ։ Տասնչորս վկայություններ, որքան էլ լուրջ լինեն, ինքնուրույն չեն կարող հաստատել ՄԱԿ-ի կողմից պահանջվող մեթոդական, ստուգված օրինաչափությունը։
Բացի այդ, Քրիստոֆը հիմնվում է անանուն պատմությունների և իրավապաշտպան խմբերի զեկույցների վրա, որոնցից մի քանիսը Իսրայելը մեղադրում է Համասի հետ կապերի մեջ։ Իսրայելցի պաշտոնյաները կտրականապես հերքել են մեղադրանքները և խոստացել են հետաքննել հավաստի բողոքները։ Մինչև անկախ, բազմաաղբյուրային հաստատումը չհայտնվի, այս մեղադրանքները ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների պատճառ հանդիսացող համակարգային սեռական բռնության հետ հավասարեցնելը վաղաժամ է։
Աշխատելով զոհերի հետ՝ ես գիտեմ, թե որքան կարևոր է, որ նրանց ձայնը լսելի լինի, և որքան հեշտությամբ են այդ ձայները մերժվում, երբ մեղադրանքները քաղաքականացվում են։ Ահա թե ինչու խստությունը, թափանցիկությունը և գործընթացը այդքան կարևոր են։ Եթե մենք մշուշոտենք մեղադրանքների և ստուգված ապացույցների միջև գիծը, մենք ռիսկի ենք դիմում խաթարելու բոլոր զոհերի պատմությունների նկատմամբ վստահությունը։
Քրիստոֆի սյունակը և դրա առաջացրած աղմուկը ընդգծում են ավելի լայն, անհանգստացնող միտում. սեռական բռնությունը զենք է դառնում ոչ միայն հանցագործների կողմից, այլև հենց հանրային քննարկումներում։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության երկու կողմերի քաղաքական ճամբարները հերթով ուժեղացրել կամ նվազագույնի են հասցրել մեղադրանքները՝ կախված նրանից, թե ով է մեղադրվում՝ Համասը, թե Իսրայելը։ Նման բևեռացումը ծառայում է իշխանությանը, այլ ոչ թե զոհերին։
Իսրայելցի անձնակազմի կողմից բռնության մեղադրանքները պետք է հետաքննվեն, և զոհերը արժանի են արդարադատության: ՄԱԿ-ի կողմից ցուցակագրման շեմը չի արդարացնում անպատժելիությունը, քանի դեռ բռնությունը լայն տարածում չի գտել. այն պահանջում է հավաստի, ստուգված ապացույցներ որոշակի օրինաչափության վերաբերյալ: Իսրայելը պետք է բացի կալանքի վայրերը անկախ դիտորդների համար, հետաքննի սեռական բռնության մասին բոլոր հաղորդագրությունները և հետապնդի մեղավոր ճանաչված բոլոր մեղավորներին:
Միևնույն ժամանակ, սեռական բռնության մեղադրանքները երբեք չպետք է օգտագործվեն որպես քաղաքական զենք: ՄԱԿ-ի ցուցակագրման գործընթացը գոյություն ունի հենց դա կանխելու համար, ուստի պատասխանատվությունը հիմնված է ապացույցների, այլ ոչ թե վրդովմունքի վրա: Լրագրության, պաշտպանության և միջազգային իրավունքի շփոթեցումը խաթարում է վստահությունը երեքի նկատմամբ:
Սեռական բռնությունը, անկախ նրանից, թե այն կատարվում է Համասի, իսրայելական ուժերի, թե որևէ այլ գործողի կողմից, մարդու իրավունքների անհիմն խախտում է: Այն արժանի է կարեկցանքի, ուշադրության և ճշմարտության անխոնջ հետապնդման: Բայց այն նաև պահանջում է ջանասիրություն:
Եթե մենք արդարություն ենք փնտրում զոհերի համար, մենք պետք է պահպանենք ապացույցների ամենաբարձր չափանիշները: Ամեն ինչ, ինչ պակաս է, ռիսկի է դիմում սեռական բռնության դեմ պայքարը վերածել քաղաքական պատերազմի ևս մեկ ճակատի, և զոհերին շատ ավելի լավն է պետք:
Բաց մի թողեք
Հունաստանը բողոքի ակցիա կանցկացնի Կիևի դեմ՝ ծովային անօդաչու սարքի պատճառով
Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով
Լատվիայի սոճու անտառներում ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի ապագան