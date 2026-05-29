Լատվիայի սոճու անտառներում ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի ապագան

Ինչպես է հեռակա ռազմական հրաձգարանը դառնում ՆԱՏՕ-ի նորարարության կենտրոնական կետը:
ՍԵԼԻԱ, Լատվիա — Ինչպես գիշատիչ թռչունը հետապնդում է իր զոհին, խափանող անօդաչու թռչող սարքը ներխուժում է օդ և չեզոքացնում իր թռչող թիրախը։ Մի քանի վայրկյան անց ուժեղ հյուսիսային քամին ցրում է ծուխը, իսկ զորավարժարանում ծափահարություններ են հնչում, երբ զինվորական սպաները, ինժեներները և պաշտպանության ոլորտի ղեկավարները, որոնք այս շաբաթվա սկզբին հավաքվել էին անօդաչու համակարգերի և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաների ուղիղ ցուցադրությունների համար, դիտում են տեսարանը։
Սելիայի հրաձգարանը, որը բացվել է այս տարվա սկզբին մոտ երկու տարվա հողերի մաքրումից և շինարարությունից հետո, գտնվում է սոճու և արծաթափայլ կեչու խիտ անտառներում, Ռիգայից երկու ժամվա հեռավորության վրա՝ հարավ-արևելք՝ կեղտոտ ճանապարհներով, որոնք մինչև վերջերս ռազմավարական նշանակություն չունեին։
Այն այժմ դարձել է ՆԱՏՕ-ի անօդաչու համակարգերի և հակաօդային թռչող սարքերի տեխնոլոգիաների նորարարական հարթակը՝ ՆԱՏՕ-ի արագ արագացման գործողությունների ծրագրի շրջանակներում ստեղծված հինգ նման օբյեկտներից մեկը՝ Էստոնիայում, Ֆինլանդիայում, Իտալիայում և Նիդեռլանդներում գտնվող օբյեկտների հետ միասին, քանի որ դաշնակիցները շտապում են փորձարկել սարքավորումները մարտադաշտի նման պայմաններում և հարմարվել Ուկրաինայից ստացված դասերին։
Ռազմական պլանավորողների և պաշտպանական ընկերությունների համար ուղերձը պարզ է. ժամանակակից զենքերը չեն կարող մշակվել միայն լաբորատորիաներում կամ խորհրդակցական սենյակներում։
Լատվիական ռազմական անօդաչու սարքեր արտադրող Eraser ընկերության գործադիր տնօրեն Նիկս Գաուրուչն ասել է, որ նման մարզական հրապարակներին հասանելիությունը նշանակում է «գրեթե ամեն ինչ հաջողության հասնելու համար»։
«Դուք կարող եք ունենալ հիանալի գաղափարներ, կարող եք փորձել դրանք արտադրել, բայց եթե չունեք տեղ, որտեղ դրանք փորձարկեք, ինչպե՞ս կարող եք ապացուցել, որ լավն եք, որ կարող եք կատարել առաջադրանքը և հաջողությամբ կատարել այն»։
«Ես սարսուռ եմ ապրում»
Ամբողջ Եվրոպայում ռազմական փորձարկման տարածքներին հասանելիությունը մնում է բարդ՝ բյուրոկրատիայի կամ անվտանգության թույլտվության և ապահովագրության խնդիրների պատճառով։ Սա հատկապես ճիշտ է փոքր ընկերությունների համար, որոնք փորձում են կատարելագործել արագ զարգացող անօդաչու սարքերի տեխնոլոգիաները։
Լատվիայի ինքնավար համակարգերի իրավասության կենտրոնի ղեկավար, մայոր Մոդրիս Կաիրիշի խոսքով՝ Լատվիան, հետևաբար, լրացուցիչ ջանքեր է գործադրել՝ կառավարությունը հատուկ բացառություն տրամադրելով Սելիյա անօդաչու թռչող սարքերի փորձարկման հրաձգարանին՝ հաստատումները արագացնելու և բյուրոկրատիան հաղթահարելու համար։
Այն նաև թույլ է տալիս ընկերություններին և զինված ուժերին մոդելավորել էլեկտրոնային պատերազմի պայմանները և իրականացնել բարձր բարձրության վրա թռիչքներ՝ գործունեություն, որը սահմանափակված կամ արգելված կլիներ այլուր։
Գերմանական RDC Systems ընկերության հիմնադիր և գլխավոր գործադիր տնօրեն Քրիստոֆեր Մյուլլերի համար Լատվիան առաջարկում է այնպիսի հնարավորություններ, որոնք դժվար է գտնել այլուր։
«Մենք բախտավոր ենք եղել լատվիական թիմի հետ լավ գործընկերություն ունենալու հարցում։ Ես սարսուռ եմ ապրում, քանի որ դա իսկապես կարևոր է մեզ նման փոքր ընկերության համար»։
Նա ասաց, որ Գերմանիան վերջերս բացել է նոր փորձարկման տարածք, բայց մուտքի իրավունք ստանալը դեռևս դժվար է։ «Մայիսի 12-ին փորձարկում էր, որտեղ մենք ուզում էինք գնալ, բայց դա այդքան էլ հեշտ չէր»։
Ի տարբերություն դրա, RDC Systems-ը միայն այս տարի արդեն երեք անգամ այցելել է Լատվիա։
Սելիայում ՆԱՏՕ-ի նախորդ փորձարկման միջոցառման ժամանակ Մյուլլերը նշել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի օպերատորները կողք կողքի գնահատել են մրցակից համակարգերը, նախքան ընկերությունները կստանային ՆԱՏՕ-ի մանրամասն գնահատականներ դրանց աշխատանքի վերաբերյալ։
RDC Systems-ի համար արդյունքները ունեին ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ առևտրային նշանակություն։ Մյուլլերը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի ռադարային համակարգերը հաստատել են, որ ընկերության ինքնաթիռները հասել են այնպիսի արագությունների, որոնք նախկինում դժվարանում էին հրապարակայնորեն ապացուցել։
«Մենք ներկայումս աշխարհի ամենաարագ անօդաչու թռչող սարքն ենք, և մենք կարող ենք դա ասել միայն այն պատճառով, որ ՆԱՏՕ-ի ռադարը հաստատել է դա», – ասել է նա։ «Դա մեզ համար շատ կարևոր էր մարքեթինգային նպատակներով, քանի որ ոչ ոք չի հավատում քեզ, երբ դու ասում ես, որ մենք այսքան արագ ենք»։
Գոյության խնդիր Լատվիայի համար
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կախված է Սելիայում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր քննարկումներից, որտեղ հավաքվել էին ՆԱՏՕ-ի տասնյակ երկրների, ԱՄՆ-ի և Կանադայի, ինչպես նաև հեռավոր երկրների, այդ թվում՝ Սինգապուրի ռազմական պաշտոնյաներ։
«Մենք հանդիպում ենք այն ժամանակ, երբ անօդաչու համակարգերը այլևս ապագայի հնարավորություն չեն», – ասել է Լատվիայի լոգիստիկայի գծով պետքարտուղարի տեղակալ, գեներալ-մայոր Անդիս Դիլանսը։ «Նրանք արդեն ամեն օր ձևավորում են ժամանակակից մարտադաշտը»։
Լատվիայի համար, որը սահմանակից է Ռուսաստանին և Բելառուսին և գտնվում է ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում, խնդիրը գոյաբանական է։
«Ահա թե ինչու Լատվիան ներդրումներ է կատարում ոչ միայն անօդաչու համակարգերի ձեռքբերման, այլև դրանք փորձարկելու, հարմարեցնելու, ինտեգրելու և մասշտաբավորելու համար անհրաժեշտ էկոհամակարգի կառուցման մեջ», – ասաց Դիլանսը։
Նա Սելիյան նկարագրեց ոչ միայն որպես ռազմական բազա, այլև որպես արդյունաբերության և զինված ուժերի հանդիպման վայր։ Ակնկալվում է, որ պոլիգոնը, ի վերջո, կընդունի մոտ 1500 լատվիացի զորակոչիկների և դաշնակից զորքերի, այդ թվում՝ Լատվիայում ՆԱՏՕ-ի բազմազգ բրիգադի տարրերի։
«Փորձարկումը կարևոր է, քանի որ ոչ մի համակարգ չի կարող պատշաճ կերպով ձեռք բերվել միայն թղթի վրա կամ լաբորատորիայում», – ասաց Դիլանսը: «Հնարավորությունները պետք է փորձարկվեն իրական տեղանքի, իրական գործառնական պայմանների և իրական մարտավարական մարտահրավերների համեմատ»:
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական արդյունաբերության, նորարարության և սպառազինության գծով գլխավոր քարտուղարի օգնական Տարյա Յակկոլան ասաց, որ դաշինքը փորձում է արագացնել նոր տեխնոլոգիաների անցումը նախատիպերից դեպի առաջնագծի օգտագործում:
ՆԱՏՕ-ի նորարարական հրաձգարանների նպատակն է «նվազեցնել նոր տեխնոլոգիական արտադրանքի ռիսկը՝ մեր նորարարություններին տրամադրելով հասանելի գործառնական փորձարկման հնարավորություններ», այնուհետև «փոխանցել այս նոր արտադրանքը հրաձգարանից մեր զինվորների ձեռքը, ընկերության գրքից մեր զինանոցը, ցուցահանդեսային տաղավարից՝ մարտադաշտը»:
Այս շաբաթվա ցուցադրությունները նաև ընդգծեցին, թե որքան արագ է Սելիան ինտեգրվում ՆԱՏՕ-ի պլանավորման մեջ: Չորեքշաբթի օրը Լատվիան և Նիդեռլանդները ստորագրեցին մտադրության նամակ, որը թույլ է տալիս հոլանդական զինված ուժերին պարբերաբար օգտագործել տարածքը անօդաչու թռչող սարքերի և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ վարժանքների և փորձարկումների համար:
Միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ն հույս ունի «նորարարական նշաններ» տրամադրել այն ընկերություններին, որոնք օգտագործում են այդ հրաձգարանները՝ վկայելու համար, որ իրենք անցել են մարտադաշտի նման փորձարկումներ: Դաշինքը նաև ցանկանում է ընդլայնել այս սարքավորումների արտադրությունը, որը հաճախ մշակվում է ընդամենը մի քանի տարեկան ստարտափների կողմից՝ դրանք համապատասխանեցնելով քաղաքացիական արտադրողների հետ, որոնք ունեն ազատ արդյունաբերական հզորություններ:
