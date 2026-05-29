ԵՄ-ի «մեծ վեցյակը» համաձայնության է եկել հիմնական շուկաների փաթեթի վերաբերյալ

Ըստ գործընթացին ծանոթ երեք պաշտոնյաների՝ ԵՄ վեց խոշորագույն երկրները հինգշաբթի օրը համաձայնության են եկել դաշինքը Ուոլ Սթրիթի ոճով ֆինանսական շուկայի վերածելու ծրագրի շրջանակներում առաջ շարժվելու վերաբերյալ։
Ժամեր տևած բանակցություններից հետո Բեռլինում կնքված համաձայնագիրը կարևոր քայլ է տասնամյակ առաջ իրականացված ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի ոճով ներդրումային տերության վերածելու ծրագրի շրջանակներում։
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի և Նիդեռլանդների ֆինանսների նախարարները, որոնք հայտնի են որպես «E6», համաձայնության են եկել ԵՄ շուկաների ինտեգրման և վերահսկողության փաթեթի (MISP) հիմնական ասպեկտների վերաբերյալ։ Սպասվում է, որ նրանք համատեղ հայտարարություն կհրապարակեն ուրբաթ օրը։
Ամենակոշտ հարցերից մեկը վերաբերում է ԵՄ շուկաների մարմնին՝ Եվրոպական արժեթղթերի և շուկաների մարմնին (ESMA) վերահսկողության ավելի մեծ լիազորություններ տրամադրելուն։
Ֆրանսիան և Իսպանիան պնդում էին ESMA-ին անհապաղ լայնածավալ նոր լիազորություններ տրամադրելուն, մինչդեռ Իտալիան և Նիդեռլանդները պնդում էին մինչև ութ տարի տևողությամբ անցումային շրջանի համար։
Քննարկումներն ավարտվեցին նրանով, որ E6-ը համաձայնեց ընդլայնել ESMA-ի լիազորությունները «հնարավորինս շուտ», սակայն առանց որևէ կոնկրետ ժամանակացույց նշելու, ասացին պաշտոնյաներից երկուսը։
Բանակցությունների վերջին փուլում Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլը լքեց սենյակը՝ Բեռլինի գյուղական առանձնատան այգիներում իր օգնականների հետ խորհրդակցելու համար, որտեղ տեղի էր ունենում հանդիպումը։
Ավելի վաղ՝ նույն օրը, Քլինգբեյլը լրագրողներին ասաց, որ ինքը «պատրաստ է զիջումների գնալ»՝ համաձայնագիր ապահովելու համար։
Համաձայնագրի ստորագրող կողմերն այժմ դժվարին պայքարի առաջ են կանգնած՝ ԵՄ 27 երկրների, այդ թվում՝ խիստ կասկածամիտ Իռլանդիայի և Լյուքսեմբուրգի միջև ավելի լայն քաղաքական համաձայնագիր կնքելու համար։
Որպեսզի ԵՄ-ն վերջնականապես համաձայնագիր կնքի, այն պետք է հաստատվի ԵՄ բնակչության առնվազն 65 տոկոսը ներկայացնող 15 երկրների կողմից։
