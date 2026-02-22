Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար

Գերմանիան նպատակ ունի գտնել Չինաստանի հետ «համագործակցության ճիշտ հավասարակշռությունը»։ Այցը տեղի է ունենում գերմանական ավտոարտադրողների համար կարևորագույն ժամանակահատվածում, որոնք բախվում են չինական մրցակցության աճի։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը իր առաջին այցը Չինաստան կկատարի հաջորդ շաբաթ՝ չինական Նոր տարվա, որը հայտնի է նաև որպես Գարնանային փառատոն, մեկնարկից մի քանի օր անց։
«Թող Ձիու տարին ուժ բերի և նոր թափ հաղորդի գերմանա-չինական հարաբերություններին», – գրել է Մերցը X-ում՝ հավելելով, որ անհամբեր սպասում է շուտով Չինաստան մեկնելուն։
Կանցլերը, որը պաշտոնը ստանձնեց մայիսին, հայտարարեց Չինաստան մեկնելու իր այցի մասին՝ ելույթ ունենալով Շտուտգարտում իր պահպանողական Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության կուսակցության համագումարում։
«Մեզ անհրաժեշտ են տնտեսական հարաբերություններ ամբողջ աշխարհի հետ, և դա, իհարկե, ներառում է նաև Չինաստանի նման երկրի», – ասել է նա՝ ընդգծելով, որ կգնա «մեծ գործարար պատվիրակության հետ»։
«Արտաքին քաղաքականությունն այսօր նաև արտաքին տնտեսական քաղաքականություն է, և արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը մեր տնտեսական քաղաքականության էական մասն է», – հավելել է նա։
«Համագործակցության ճիշտ հավասարակշռություն»
Ֆրիդրիխ Մերցը չորեքշաբթի օրը Պեկինում կընդունվի վարչապետ Լի Ցյանի կողմից, ապա կհանդիպի Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի հետ։
Գերմանիայի կանցլերը կայցելի Պեկինի «Արգելված քաղաք» և գերմանական Mercedes-Benz ավտոմոբիլային ընկերություն։ Այնուհետև նա կմեկնի Հանգչժոու՝ այցելելու չինական ռոբոտաշինության Unitree ընկերություն և գերմանական տուրբինների արտադրող Siemens Energy։
Երկօրյա այցը կկենտրոնանա «մրցակցության» և «համագործակցության ճիշտ հավասարակշռության» վրա, ասել է կառավարության խոսնակը։
Այցը տեղի է ունենում Գերմանիայի համար կարևորագույն ժամանակահատվածում, որի ավտոարտադրողները բախվում են չինական ուժեղ մրցակցության։
Գերմանիան փորձել է պահպանել ամուր կապեր Չինաստանի հետ, չնայած Պեկինի կողմից Ուկրաինայի ռուսական ներխուժումը քննադատելուց հրաժարվելուն, միաժամանակ ձգտելով խուսափել չինական առևտրից չափազանց կախվածությունից։
Գերմանիայի դաշնային վիճակագրական գրասենյակը ուրբաթ օրը հայտնել է, որ Չինաստանը վերադարձրել է Գերմանիայի ամենամեծ առևտրային գործընկերոջ իր տեղը՝ անցյալ տարի արտահանման և ներմուծման ընդհանուր ծավալը կազմելով 251.8 միլիարդ եվրո (297 միլիարդ դոլար)։
Չինաստանն արդեն իսկ այդ տիտղոսը կրում էր 2016-ից 2023 թվականներին, սակայն 2024 թվականին այն փոխարինվեց Միացյալ Նահանգների կողմից։ Մինչդեռ Չինաստանի հետ առևտուրը նախորդ տարի աճեց, ԱՄՆ-ի հետ այն նվազեց մինչև 240.5 միլիարդ եվրո։
«Այսօր Չինաստանը դիտավորյալ հեռանում է Միացյալ Նահանգներից և պնդում է իր սեփական կանոններին համապատասխան նոր բազմակողմ կարգ սահմանելու իր պահանջը», – ասաց Մերցը։
«Խոսքի ազատությունը, կրոնի ազատությունը և մամուլի ազատությունը տեղ չունեն այս ըմբռնման մեջ։ Մարդու իրավունքների նկատմամբ համընդհանուր հանձնառությունը խթանելու ջանքերը մերժվում են որպես միջամտություն ներքին գործերին», – հավելեց նա։
Իր ելույթում Մերցը նաև նկատեց, որ ավանդական կանոնների վրա հիմնված միջազգային համակարգը այլևս գոյություն չունի, այն փոխարինվել է արագ զարգացող համաշխարհային կարգով, որը գերիշխում են խոշոր տերությունները։
Այս տեղաշարժը կողմնորոշելու համար նա պնդեց, որ Եվրոպան պետք է ամրապնդի իր տնտեսական և ռազմական կարողությունները՝ միաժամանակ ձգտելով նոր առևտրային գործընկերությունների ամբողջ աշխարհում։
Եվրոպական հանձնաժողովը թիրախավորում է ԱՀԿ-ի հիմնական կանոնը՝ Չինաստանի հետ առևտուրը վերականգնելու ջանքերում
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը կոչ է անում վերանայել Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության «Ամենաարտոնյալ ազգ» կանոնը՝ Չինաստանի ուշադրության կենտրոնում պահելով այն: Չինաստանի արտահանումը կտրուկ աճել է այն բանից հետո, երբ երկիրը միացել է առևտրային մարմնին:
Քանի որ ԵՄ-ի առևտրային դեֆիցիտը Չինաստանի հետ շարունակում է մեծանալ, Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է վերանայել ԱՀԿ-ի կանոնը, որը պահանջում է, որ անդամները մեկ գործընկերոջը տրամադրվող ամենացածր սակագինը տարածեն բոլորի վրա, որը հայտնի է որպես «Ամենաարտոնյալ ազգ» սկզբունք՝ համաշխարհային առևտրի կանոնների համաձայն:
Կարգավիճակը կարևոր է, քանի որ այն տասնամյակներ շարունակ ձևավորել է առևտուրը և թույլ է տվել Չինաստանի նման երկրներին օգտվել ցածր սակագներից, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն զարգացող շուկայից անցնում է բարդ շուկայի՝ որպես աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսություն:
Այս նոր առաջարկով Բրյուսելը կկապի ցածր սակագները փոխադարձ շուկա մուտք գործելու հետ: Քայլը կատարվում է այն ժամանակ, երբ եվրոպական ընկերությունները բախվում են Չինաստանում շարունակական խոչընդոտների, որը մեծացրել է իր առևտրային ավելցուկը աշխարհի և ԵՄ-ի հետ՝ չնայած հարաբերությունները վերականգնելու կոչերին:
«Ցածր սակագները պետք է համադրվեն ձեր [առևտրային գործընկերոջ] շուկաներին հավասար մուտքի հետ», – ուրբաթ օրը Կիպրոսում ԵՄ առևտրի նախարարների հանդիպումից հետո ասաց Շեֆչովիչը՝ հավելելով. «Կարծում եմ, որ երկու կողմերում էլ պետք է արդարություն լինի»։
Չինաստանի հետ ԵՄ ապրանքների առևտրի դեֆիցիտը շարունակում է աճել
Այս հարցը պետք է ի հայտ գա մարտ ամսին Կամերունում կայանալիք ԱՀԿ նախարարական համաժողովում, մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցնցեց համաշխարհային առևտուրը՝ միակողմանի սակագներով, որոնք մարտահրավեր նետեցին բազմակողմ համակարգին և այժմ չեղյալ հայտարարվեցին դատարանի կողմից։
ԱՀԿ բարեփոխումը կգերակշռի հավաքույթում, քանի որ քաղաքականության մշակողները պայքարում են ԱՄՆ-ում և Չինաստանում աճող ազգայնական առևտրային քաղաքականության հետևանքով ձևավորված աշխարհատնտեսական լանդշաֆտի հետ։
«Ամենաարտոնված ազգի» կանոնը մշակվել է առևտրային գործընկերների միջև խտրականությունը կանխելու համար։ Սակայն Բրյուսելն այժմ այն համարում է Չինաստանի հետ կառուցվածքային անհավասարակշռությանը նպաստող գործոն։
«Երբ այս սկզբունքը ներդրվեց միջազգային առևտրային օրենսդրության և ԱՀԿ գործելակերպի մեջ, պարզապես աշխարհը տարբեր էր», – ասաց Շեֆչովիչը։ «Չինաստանի ՀՆԱ-ն կազմում էր մոտ 5-6%։ Այսօր մենք գտնվում ենք 20% մակարդակի վրա»։
ԵՄ-ի ապրանքների առևտրի դեֆիցիտը Չինաստանի հետ 2025 թվականին աճել է՝ հասնելով 359.3 միլիարդ եվրոյի։
Քննադատները վաղուց պնդում են, որ Պեկինը լիովին չի հետևել ԱՀԿ-ի գործելակերպին՝ 2001 թվականին կառույցին միանալուց ի վեր, հղում անելով Չինաստանի կառավարության կողմից տրամադրվող լայնածավալ պետական սուբսիդիաներին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրա տնտեսությունը աճել է՝ դառնալով աշխարհում երկրորդ խոշորագույնը՝ զիջելով միայն ԱՄՆ-ին։
«Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում համաշխարհային առևտուրը խորապես փոխվել է։ ԱՀԿ-ի որոշ անդամներ զգալիորեն ընդլայնել են իրենց բաժինը համաշխարհային առևտրում՝ միաժամանակ պահպանելով իրենց շուկաները համեմատաբար փակ», – ուրբաթ օրը ասել է հանձնակատար Շեֆչովիչը։ «Եվ միևնույն ժամանակ, պետական աջակցությունը և ոչ շուկայական քաղաքականությունը բազմապատկվել են»։
«Ամենաարտոնված ազգի» կանոնը նաև կասկածի տակ է դրվել ԱՄՆ-ի և առևտրային գործընկերների միջև անցյալ տարվա ընթացքում կնքված գործարքների պատճառով՝ ավելի բարձր մաքսատուրքերի սպառնալիքի ներքո։
Անցյալ տարվա հուլիսին կնքված ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը սահմանում է 15% ԱՄՆ մաքսատուրքեր ԵՄ ապրանքների վրա, մինչդեռ ԵՄ-ն պարտավորվել է արտոնյալ վերաբերմունք տրամադրել՝ զրոյական մաքսատուրքերով ԱՄՆ ներմուծման վրա։
Այնուամենայնիվ, Թրամփի վարչակազմի կողմից հայտարարված առևտրային համաձայնագրերը չեն տեղեկացվել ԱՀԿ-ին, չնայած անդամները պարտավոր են դա անել՝ մյուսներին թույլ տալու գնահատել իրենց համապատասխանությունը ԱՀԿ կանոններին։
Մաքսատուրքերը նաև անօրինական են ճանաչվել ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից՝ այն հիմքով, որ նախագահը գերազանցել է իր լիազորությունները՝ արտակարգ դրության օրենքները կիրառելով՝ դրանք հետաձգելու համար։ Որոշումը անորոշություն է ավելացնում արդեն իսկ բարդ աշխարհաքաղաքական համատեքստին։
