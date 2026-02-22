Ինչո՞ւ Գերմանիայի պահպանողականները չեն կարողանում հաղթահարել Անգելա Մերկելին. Լուսանկար

Ֆրիդրիխ Մերցի ելույթի մեկ նախադասությունը Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության կուսակցության համագումարում մեծ ակնարկ է տալիս։
Շտուտգարտում Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության կուսակցության համագումարի պատվիրակները գրեթե մեկ րոպե ծափահարում էին առաջին շարքում նստած պատվավոր հյուրին, երբ ամբիոնի վրա գտնվող տղամարդը սկսեց անհանգիստ լինել։
«Նրա կողքին…», – համարձակվեց նա ասել՝ փորձելով ներկայացնել հաջորդ բարձրաստիճան հյուրին։ Միայն այն ժամանակ, երբ նա երկրորդ անգամ ընդհատեց ծափահարությունները, դահլիճը վերջապես լռեց։
Գերմանիայի կանցլեր և աջ կենտրոնամետ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը հենց նոր էր զգացել այն, ինչը, հավանաբար, խառը օրհնություն էր թվում՝ ողջունել Անգելա Մերկելին։
Մերկելը, որը 2005-ից 2021 թվականներին կանցլեր էր, Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության նախկին նախագահ և տարիներ շարունակ Մերցի մրցակից, պաշտոնը թողնելուց հետո մեծ մասամբ խուսափել էր կուսակցական հավաքույթներից։ Սակայն ուրբաթ օրը Շտուտգարտում 71-ամյա կնոջը դիմավորեցին ոչ միայն քաղաքավարությամբ, այլև անկեղծ ջերմությամբ։ Շատ պատվիրակներ ոտքի կանգնեցին։
Կուսակցական համագումարները մանրակրկիտ կազմակերպված միջոցառումներ են, հավասար մասշտաբով քաղաքական հանրահավաքներ և դասակարգային վերամիավորումներ: Միասնության ցուցադրությունները հաճախ թաքցնում են ավելի խորը լարվածություն: Այնուամենայնիվ, Մերկելի լուռ և կարճատև ելույթը Շտուտգարտում շատ բան էր ասում. նրա, Մերցի և այն կուսակցության մասին, որը նրանք երկուսն էլ ձևավորել էին: Անկախ նրանից, թե ինչպիսին են ՔԴՄ-ի ներքին բանավեճերը նրա ժառանգության շուրջ, մերկելիզմի հետ պաշտոնական խզումը անխուսափելի չէ:
Ամեն դեպքում, Մերցը գնալով ավելի է նմանվում այն կնոջը, որի դեմ մի ժամանակ ինքն իրեն սահմանում էր:
Փոփոխությունը ամփոփված էր նրա ելույթի մեկ տողում. «Ես վերջնական որոշում եմ կայացրել մեր քաղաքականության համար աջակցություն փնտրել բացառապես քաղաքական կենտրոնում»: Այս նախադասությունը նշանավորեց նշանակալի շեղում: Եվ դժվար էր չպատկերացնել, որ Մերկելը դա կարձանագրի լուռ գոհունակությամբ:
Մեկ տարի առաջ՝ Գերմանիայի դաշնային ընտրությունների քարոզարշավի նախօրեին, Մերցի գլխավորած ՔԴՄ/ՔՍՄ խորհրդարանական խումբը ներկայացրել էր ոչ պարտադիր, բայց խորհրդանշականորեն հզոր առաջարկ՝ կոչ անելով ավելի կոշտ միգրացիոն քաղաքականության: Բանաձևն ընդունվեց միայն այն պատճառով, որ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը քվեարկեց կողմ, ինչը գերմանական քաղաքականության մեջ տաբու է, որտեղ բոլոր հաստատված կուսակցությունները «պատնեշի» տակ են դնում AfD-ի հետ համագործակցության ցանկացած ձևի դեմ։
«Ես չեմ նայում աջ կամ ձախ. այս հարցերում ես ուղիղ առաջ եմ նայում», – այդ ժամանակ ասել էր Մերցը։ Շատերը նրա հայտարարությունը մեկնաբանեցին որպես պատնեշի խարխլման պատրաստակամություն։ Քաղաքական ձախերը տագնապով արձագանքեցին. հաջորդեցին զանգվածային ցույցեր։ Մերկելը, խախտելով իր սովորական լռությունը կանցլերությունից հետո, քննադատեց Մերցի քայլը որպես սխալ։
Քչերը կասկածում են, որ նա ողջունում է նրա վերադասավորումը հիմա։
«Սիրելի՛ Անժելա, ողջունում եմ Շտուտգարտ»
Ինչը հարց է առաջացնում. ինչո՞ւ Մերկելը այդքան ջերմ ընդունելության արժանացավ Շտուտգարտում, չնայած կուսակցության լայն շրջանակները համաձայն են, որ նրա պաշտոնավարման ընթացքում թույլ են տրվել լուրջ սխալներ՝ Ռուսաստանի նկատմամբ նրա մոտեցումից մինչև 2015 թվականի միգրացիոն ճգնաժամի կարգավորումը։
Տարիներ շարունակ Մերցը պահպանել է իր հեռավորությունը՝ խոստանալով CDU-ն «կրկին առանձնահատուկ» դարձնել, իսկ գերմանական պետությունը՝ «ավելի ունակ իր իշխանությունը պարտադրելու»։ Հիմա նա ասում էր. «Սիրելի՛ Անժելա, ողջույն Շտուտգարտ»։
Սա՞ համոզմունքների մեղմացման նշան է։ Կամ Մերցը եզրակացրել է, որ իր կուսակցության մեծամասնությունը նախընտրում է ներդաշնակությունը՝ իրական կամ բեմադրված, բաց հակամարտության փոխարեն, հատկապես, երբ իշխանության մասին է խոսքը։
Որտեղ էլ որ Մերկելը շարժվում էր համաժողովների կենտրոնում, գլուխներն ու սմարթֆոնները շրջվում էին։ Նրան ջերմորեն դիմավորում էին, գրկում և խնդրում էին սելֆի անել։ Պատվիրակները բազմիցս կուսակցությունը նկարագրում էին որպես «ընտանիք», այդ թվում՝ որոշները, ովքեր մի ժամանակ քննադատում էին նրան։
Յանա Շիմկեն, որը Բրանդենբուրգից Բունդեսթագի նախկին CDU անդամ է և այժմ Գերմանիայի հյուրանոցների և ռեստորանների ասոցիացիայի ղեկավար, պատկանում է կուսակցության պահպանողական թևին, որը երկար ժամանակ զայրացած էր Մերկելի կենտրոնամետ կուրսի դեմ։ «Ես շատ դրական եմ համարում, որ նախկին կանցլերն այստեղ է», – ասաց նա։ Մերկելը, ենթադրեց նա, ցանկանում էր աջակցություն ցուցաբերել Մերցին։
Յենս Շպանը, որն այժմ CDU/CSU խորհրդարանական խմբի ղեկավարն է և Մերկելի առողջապահության նախկին նախարարը, նմանատիպ տոնով արտահայտվեց։ «Կուսակցության համագումարը դիրքորոշման պահ է, բայց նաև ընտանեկան տոնակատարություն», – ասաց նա։ «Եվ Անգելա Մերկելը ընտանիքի անդամ է»։
Ֆոլկեր Կաուդերը՝ Մերկելի երկարամյա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը, անկեղծորեն ասաց. «Կուսակցությունը ցանկանում է միասնություն, այլ ոչ թե վեճ»։ Իսկ Սաքսոնիայի նահանգապետ Միխայել Կրետշմերը տեսանելիորեն հետ կանգնեց Մերկելի հետ խզման առաջարկից. «Բացարձակապես ոչ»։
«Մերցել»
Նախկին դաշնային նախարարը, որին անանուն մնալու հնարավորություն տրվեց անկեղծորեն խոսելու համար, առաջարկեց ավելի ռազմավարական մեկնաբանություն. Մերկելի համար այցը «բոլորը շահեկան» էր. այն ազդանշան էր, որ նա դեռևս հոգ է տանում կուսակցության մասին։
Մերցի համար, անկախ անձնական հակակրանքներից, այլընտրանք չկար, քան հաշտեցնող տոնով հանդես գալը։
Նախկին նախարարը նաև կարող էր ընտրական հաշվարկ լինել։ Բադեն-Վյուրտեմբերգում, որտեղ ՔԴՄ նահանգի առաջնորդ Մանուել Հագելը մարտի 8-ի տարածաշրջանային ընտրություններում փորձում է հաղթել «կանաչների» Ջեմ Օզդեմիրին, Մերկելի հետ լուսանկարները կարող են ավելի գրավիչ լինել ձախ կենտրոնամետ ընտրողների համար, քան Մերցի հետ լուսանկարները։
Ի վերջո, ՔԴՄ-ն ամենից շատ հոգ է տանում կառավարելու կարողության մասին։ Ումից է այն որսում ընտրողներին՝ և ինչ պատկերներով, ուղերձներով կամ խոստումներով, երկրորդական է։
Առցանց քննադատները հորինել են «Մերցել» ձևանմուշը՝ ծաղրելով Մերցի և Մերկելի ենթադրյալ մերձեցումը։ Սակայն կուսակցության ներսում դիմադրությունը քիչ է։ Պատվիրակների մոտավորապես 91 տոկոսը Շտուտգարտում վերընտրել է Մերցին որպես ՔԴՄ առաջնորդ՝ ավելի ուժեղ աջակցություն, քան վերջերս նրա բավարացի գործընկերոջ՝ ՔԴՄ ղեկավար Մարկուս Սյոդերի կամ սոցիալ-դեմոկրատների փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլի կողմից ապահովված աջակցությունը։
Մերցը Շտուտգարտից հեռանում է որպես հաղթող։ Բայց Մերկելը նույնպես կարող է հայտարարել լուռ, ուշացած հաղթանակի մասին։
