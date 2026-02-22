Հունգարիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավները, Պուտինի թաշկինակ վիճակից կազատագրվի Բուդապեշտը

Թեկնածուներն ու նրանց աջակցող կազմակերպությունները երկու շաբաթ ժամանակ ունեն աջակցության անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքելու համար։
Հունգարիայում ապրիլյան խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը սկսվել է այս շաբաթավերջին։ Այժմ կարելի է պաստառներ փակցնել, քարոզարշավն անվճար է, և թեկնածուներն այժմ իրենց առաջարկությունների ձևաթղթերը հավաքում են տեղական ընտրական հանձնաժողովներից։
Անհատական թեկնածուները պետք է հավաքեն առնվազն 500 վավեր ստորագրություն՝ քվեաթերթիկում ընդգրկվելու համար։ Նրանք պետք է գրանցվեն ամենաուշը մինչև մարտի 6-ը, և առաջադրման ձևաթղթերը նույնպես պետք է հանձնվեն ընտրական հանձնաժողովներ մինչև այդ օրը։ Սա թեկնածուներին և նրանց աջակցող կուսակցություններին տալիս է երկու շաբաթ ստորագրություններ հավաքելու համար։
Ընտրողները, ովքեր ցանկանում են քվեարկել ազգային ցուցակի օգտին ապրիլի 12-ին, նույնպես կարող են ներկայացնել իրենց առաջադրումները սկսած այս պահից։ Քաղաքական կազմավորումները և ազգային փոքրամասնությունների ինքնակառավարման մարմինները հնարավորություն են ունեցել գրանցել իրենց թեկնածությունը և գրանցվել որպես առաջադրող կազմակերպություններ Ազգային ընտրական հանձնաժողովում փետրվարի 3-ից։
Ընտրական ընթացակարգերի մասին օրենքի համաձայն՝ քարոզարշավը ցանկացած գործունեություն է, որը կարող է ազդել կամ փորձել ազդել ընտրողների կամքի վրա։ Սա կարող է լինել պաստառներ, ընտրողների ուղղակի քարոզչություն, քաղաքական գովազդ և քաղաքական քարոզչություն, ինչպես նաև ընտրական հանդիպումներ։
Այնուամենայնիվ, ընտրական մարմինների գործունեությունը, քաղաքացիների միջև անձնական շփումը որպես անհատներ, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ պետական մարմինների գործունեությունը իրենց օրենսդրական պարտականությունների կատարման ընթացքում չեն համարվում ընտրարշավներ։
Սպասվում է թեժ քարոզարշավ
Հարցումները ցույց են տալիս, որ մենք կանգնած ենք վերջին 20 տարվա ընթացքում ամենամոտ ընտրությունների առջև, և, հետևաբար, հավանաբար ամենաինտենսիվ քարոզարշավի ժամանակահատվածում։ Կառավարությանը մոտ կանգնած ընկերությունները պարբերաբար չափում են Ֆիդեսի առավելությունը, օրինակ՝ Նեզոպոնտ ինստիտուտը մեկ շաբաթ առաջ հայտնել է, որ իշխող կուսակցությունը կստանար 46%, իսկ Տիսզան՝ 40%, եթե ընտրությունները անցկացվեին հիմա։
Անկախ հարցման կազմակերպիչները, մյուս կողմից, Տիսզայի համար կայուն առավելություն ունեն։ Երկու շաբաթ առաջ 21 հետազոտական կենտրոնի կողմից անցկացված հարցման համաձայն՝ Տիսզան ընդհանուր բնակչության շրջանում առաջատար է Ֆիդեսից 7 տոկոսային կետով, կուսակցության օգտին քվեարկողներինը՝ 10 տոկոսային կետով և վստահ ընտրողներինը՝ 16 տոկոսային կետով։ «Մեր երկիրը», Դեմոկրատական կոալիցիան և, հնարավոր է, Հունգարիայի «Երկպոչ շուն» կուսակցությունը դեռևս հնարավորություն ունեն մտնելու խորհրդարան։
Արդյունքը կանխատեսելը շատ դժվար է
Հարցումների արդյունքները առայժմ պետք է զգուշորեն դիտարկել, ոչ միայն այն պատճառով, որ ակնհայտորեն կա մեծ տատանում, և ընտրողների նախասիրությունները կարող են շատ փոխվել մնացած 50 օրվա ընթացքում, այլև այն պատճառով, որ կարևոր է տեսնել, թե ինչպես կփոխակերպվի կուսակցությունների ժողովրդականությունը ապրիլի 12-ին ստացած ձայների (այսինքն՝ որ կուսակցությունը կարող է մոբիլիզացնել իր ընտրողներին) և ինչպես կփոխակերպվեն ձայները խորհրդարանական տեղերի։
Վերջինս կորոշվի հունգարական ընտրական համակարգով։ Գործող համակարգի համաձայն՝ ընտրատարածքների բարենպաստ կառուցվածքը «Ֆիդեսին» տալիս է ցուցակի արդյունքի 2-3%-ը, ուստի նույնիսկ ամենածայրահեղ դեպքում «Տիսզա» կուսակցությունը կարող է ավելի շատ ձայներ ստանալ, բայց «Ֆիդեսը» կարող է ավելի շատ խորհրդարանական տեղեր նվաճել և կառավարություն ձևավորել։ Բացի այդ, հարցումները չեն ներառում սահմաններից դուրս գտնվող ձայները, ինչը գրեթե անկասկած կբարելավի ներկայիս իշխող կուսակցության արդյունքը։
Վիկտոր Օրբանը և Պետեր Մագյարը շրջագայում են երկրով
Խոշոր կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավն արդեն սկսվել է 50-օրյա քարոզարշավից շատ առաջ: Ֆիդեսի թեկնածուներն ու հայտնի քաղաքական գործիչները ելույթ են ունենում միջոցառումներին, Յանոշ Լազարը ավելի ու ավելի շատ Լազարի տեղեկատվական հանդիպումներ է անցկացնում, իսկ վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բեմ է բարձրանում շաբաթավերջին կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ և շաբաթվա ընթացքում ելույթ է ունենում չհայտարարված վայրերում, սովորաբար սահմանափակ լսարանի առջև և փակ դռների ետևում: Հանրահավաքները կազմակերպվում են Ֆիդեսի նախաձեռնության՝ «Թվային քաղաքացիների շրջանակների» կողմից և կոչվում են հակապատերազմական հանրահավաքներ: Այս շաբաթավերջին վարչապետը ելույթ է ունենում Բեկեշչաբայում:
Նախընտրական եռուզեռը շարունակվում է նաև Տիսայում: Երկուշաբթի օրը Պետեր Մագյարը մեկնեց 55-օրյա «Հիմա է կամ երբեք» շրջագայության երկրով մեկ, որի ընթացքում Տիսզա կուսակցության նախագահը առաջիկա շաբաթներին ելույթներ կունենա նախապես հայտարարված, հանրության համար բաց վայրերում ամբողջ երկրում:
Ուրբաթ օրը նաև հայտնի դարձավ, որ նա կլինի Տիսզա կուսակցության ցուցակի գլխավորը և վարչապետի թեկնածուն, քանի որ միաձայն առաջադրվել է կուսակցության ղեկավարության և այդ պաշտոնի համար առաջադրված 106 թեկնածուների կողմից: Տիսզա կուսակցությունը շաբաթ օրը Բուդապեշտում կանցկացնի քարոզարշավի մեկնարկի միջոցառում, որին կհաջորդի Պետեր Մագյարի քարոզարշավի շարունակությունը Կաշապերում, Մակոյում և Սեգեդում երկուշաբթի օրը:
Ինտերնետում շատ մոլորեցնող տեղեկատվություն
Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության ակնառու դերը, թերևս, այս տարվա քարոզարշավի ամենամեծ նորությունն է նախորդների համեմատ: Վերջին ամիսներին մի շարք արհեստական բանականության տեսանյութեր են հայտնվել կառավարամետ սոցիալական ցանցերում և առցանց գովազդներում: Տեսանյութերի գլխավոր հերոսը սովորաբար Պետեր Մագյարն է, և սյուժեն այն է, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը ապացուցում է կառավարության պաշտոնյաների կողմից իր մասին արված պնդումներից մեկը: Փողոցներում փակցված պաստառներից շատերը նույնպես հիմնված են նմանատիպ մեթոդի վրա։
Համակարգչային տեսանյութերը երբեմն հայտնվում են վարչապետի Ֆեյսբուքի էջում և Ֆիդեսի պաշտոնական հարթակներում: Օրինակ՝ մի քանի օր առաջ Ֆիդեսի Ֆեյսբուքի էջում տեղադրված տեսանյութը (աղբյուրը՝ հունգարերեն), որտեղ մի հունգարացի աղջիկ լաց է լինում իր հոր համար, որին կրակում են գլխից, մեծ իրարանցում առաջացրեց: Տեսանյութի ուղերձը, որն այժմ ունի կես միլիոնից ավելի դիտում, այն է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով չի քվեարկում Ֆիդեսի օգտին, ռիսկի է դիմում պատերազմել։
Նմանատիպ բովանդակություն օգտագործվում է ոչ միայն կառավարության կողմից: Մի քանի օր առաջ Դեմոկրատական կոալիցիային մոտ գտնվող լրատվամիջոցի՝ Էլենսզելի Ֆեյսբուքի էջում մեկնարկեց արհեստական բանականության արշավ (աղբյուրը՝ հունգարերեն)՝ ի պաշտպանություն ԴԿ-ի հիմնական խոստումներից մեկի (երկրից դուրս ապրող հունգարացիներին զրկել ընտրական իրավունքից): Տեսանյութերում, որոնք ունեն հարյուր հազարավոր դիտումներ, երևում է երկրից դուրս ապրող մի հունգարացու, որը հայտարարում է, որ քվեարկելու է Ֆիդեսի օգտին և որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում Հունգարիայում, քանի որ ինքը այնտեղ չի ապրում, և հետո ծիծաղում է։
Քարոզարշավը, որը լուսաբանել է Political Capital-ը (աղբյուրը՝ հունգարերեն), մեծ իրարանցում է առաջացրել առցանց, յուրաքանչյուր տեսանյութի հարյուր հազարավոր դիտումներով և ատելությամբ լի մեկնաբանություններով, որոնք ենթադրում են, որ շատերը կարծում են, թե իրական մարդկանց են դիտում։ Ավելին, երբ տեսանյութը դիտվում է համակարգչով, չկա նախազգուշացում, որ տեսանյութը արհեստականորեն է ստեղծված, և նույնիսկ սմարթֆոնի վրա կա միայն փոքր մակագրություն, որը զգուշացնում է, որ դա այդպես է։ Մենք ակնկալում ենք, որ քարոզարշավի ընթացքում ինտերնետում կտեսնենք այս կեղծ բովանդակությունից շատ ավելի շատ։
