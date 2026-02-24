Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սառեցնում են ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը

Եվրոպական խորհրդարանի բանակցողները երկուշաբթի օրը կասեցրել են ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, քանի որ Վաշինգտոնի սպառնալիքները և ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը կասկածի տակ են դնում 2025 թվականի համաձայնագրի վավերականությունը։
ԵՄ օրենսդիրները երկուշաբթի օրը քայլեր են ձեռնարկել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը կասեցնելու համար, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը անցյալ շաբաթ որոշեց, որ Վաշինգտոնի կողմից 2025 թվականին սահմանված որոշ մաքսատուրքեր անօրինական են, ինչը նախագահ Դոնալդ Թրամփին դրդեց հայտարարել ներմուծման վրա նոր 15% մաքսատուրքերի մասին։
«Ակնհայտ է, որ իրավական հիմքը լիովին փոխվել է, և մենք ունենք նոր մաքսատուրքերի ներդրում, որոնք բոլորովին տարբերվում են հին մաքսատուրքերից», – լրագրողներին ասաց խորհրդարանական առևտրային հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի պատգամավոր Բերնդ Լանգեն։
«Մենք ցանկանում ենք Միացյալ Նահանգներից հստակ հայտարարություն ստանալ, որ սա ավարտվել է, և մենք հեռանկար ունենք ավելի երկար ժամանակ հարգելու համաձայնագիրը»։
Եվրոպական խորհրդարանը ձեռքում է համաձայնագրի իրականացման բանալին, որը կնքվել է 2025 թվականի հուլիսին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Թրամփի կողմից՝ Վաշինգտոնի կողմից շաբաթներ տևած լարվածության և մաքսատուրքերի սպառնալիքներից հետո։
Եվրոպայում շատերի կողմից լայնորեն անհավասարակշիռ համարվող համաձայնագիրը ամրագրում է ԵՄ արտահանման վրա 15% ԱՄՆ մաքսատուրքեր, միաժամանակ զրոյական մաքսատուրք տրամադրելով դաշինք մտնող ամերիկյան ապրանքների մեծ մասին։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները արդեն մեկ անգամ սառեցրել էին համաձայնագիրը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնացել էր մաքսատուրքեր սահմանել ԵՄ մի քանի երկրների նկատմամբ, եթե նրանք հրաժարվեին թույլ տալ նրան ձեռք բերել Գրենլանդիան։ Խորհրդարանական աշխատանքները հետագայում վերսկսվեցին, և համաձայնագրի վերաբերյալ քվեարկությունը նախատեսված էր երեքշաբթի օրը, բայց այժմ այն փաստացի չեղյալ է հայտարարվել։
Երկուշաբթի կեսօրին խորհրդարանի բանակցողները հրավիրվել էին արտահերթ հանդիպման ԵՄ առևտրի պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչի հետ, ով շաբաթավերջին զրուցել էր իր ամերիկացի գործընկերների՝ առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկի և առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հետ։
Երկուշաբթի օրը ավելի վաղ Շեֆչովիչը նաև տեսազանգ է ունեցել իր G7 գործընկերների հետ՝ փորձելով մարել Վաշինգտոնի վերջին մաքսատուրքերի հարվածից առաջացած կրակը։
«Մենք նրանց [ԱՄՆ-ին] ասացինք, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է պարզությունը, թե ինչպես է հարգվելու մեր գործարքը, ինչպես է ներդրվելու մեր 15% ամբողջական սակագինը, քանի որ գործարքը գործարք է, և մենք պետք է հարգենք այն», – ասաց Շեֆչովիչը Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո։
Նա հավելեց, որ հույս ունի, որ Խորհրդարանը, ի վերջո, կկարողանա քվեարկել գործարքի իրականացման օգտին մարտ ամսվա լիագումար նիստում։
Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր Վաշինգտոնը հետապնդել է ագրեսիվ առևտրային ռազմավարություն, որն ուղղված է ԱՄՆ արդյունաբերության վերականգնմանը և գանձապետարանի եկամուտների ավելացմանը։
Սակայն Գերագույն դատարանի դատավորները անցյալ ուրբաթ հայտարարեցին, որ Թրամփը գերազանցել է իր լիազորությունները՝ առանց Կոնգրեսի մասնակցության սակագներ սահմանելով ազգային արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված օրենքի համաձայն։
Բաց մի թողեք
Բացառիկ. Եվրոպական խորհրդարանը մերժում է ֆրանսիացի ազգայնական ուսանողի հիշատակին լռության րոպե հայտարարելը
ԵՄ – Ադրբեջան հարաբերություններում ինչ է սպասվում
ԵՄ-ն կորցնում է համբերությունը Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքից հետո