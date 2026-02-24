Բացառիկ. Եվրոպական խորհրդարանը մերժում է ֆրանսիացի ազգայնական ուսանողի հիշատակին լռության րոպե հայտարարելը

Քվենտին Դերանկի մահը բուռն քաղաքական արձագանքներ է առաջացրել Ֆրանսիայում և արտերկրում՝ տեղական ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որոնցում, ինչպես սպասվում է, թե՛ ծայրահեղ ձախերը, թե՛ ծայրահեղ աջերը զգալի հաջողություններ կունենան:
Հիշատակի միջոցառումը դեռևս կարող է անցկացվել ԵՄ խորհրդարանի հաջորդ լիագումար նիստում:
Եվրոպական խորհրդարանը մերժել է ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PfE) խմբի խնդրանքը՝ այս շաբաթ մեկ րոպե լռություն պահպանելու Լիոնում երկու շաբաթ առաջ սպանված ֆրանսիացի ազգայնական ուսանողի հիշատակին, Euronews-ին հայտնել են ներքին աղբյուրները:
Խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան մերժել է խնդրանքը, քանի որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները երեքշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպում են արտահերթ նիստի՝ նշելով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման չորրորդ տարեդարձը:
Ըստ աղբյուրների, ուսանող Քվենտին Դերանկի հիշատակին լռության րոպե հայտարարելը չի ընդունվել, քանի որ այն կապված չէ նիստի նպատակի հետ, որը նախատեսված է կենտրոնանալ միայն Ուկրաինայի պատերազմի վրա և քվեարկելու է պատերազմից տուժած երկրին աջակցելու համար պարտադիր չհամարվող բանաձևի շուրջ:
Նույն պատճառով, Մետսոլայի գրասենյակը մերժել է նստաշրջանի օրակարգը փոխելու այլ խնդրանքները։
Դերանկի հիշատակին մեկ րոպե լռություն կարող է հայտարարվել մարտի երկրորդ շաբաթում Ստրասբուրգում կայանալիք հաջորդ հերթական լիագումար նիստում։
23-ամյա Դերանկը մահացել է հիվանդանոցում՝ Լիոնում ծայրահեղ ձախ և ծայրահեղ աջ ակտիվիստների միջև բախումների ժամանակ դաժան ծեծի ենթարկվելուց հետո։ Բռնությունը տեղի է ունեցել ձախակողմյան «La France Insoumise» (LFI) կուսակցության Եվրախորհրդարանի անդամ Ռիմա Հասանի մասնակցությամբ միջոցառումից հետո։
Քաղաքական և դիվանագիտական հետևանքներ
Չնայած հետաքննությունը դեռևս շարունակվում է, Դերանկի մահը Ֆրանսիայում և դրանից դուրս ուժեղ քաղաքական արձագանքներ է առաջացրել՝ տեղի ունենալով երկրի նախագահական ընտրություններից մեկ տարի առաջ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որոնցում և՛ ծայրահեղ ձախերը, և՛ ծայրահեղ աջերը պատրաստ են զգալի առաջընթաց գրանցել։
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը մեղադրել են LFI-ին սպանության համար բարոյական պատասխանատվություն կրելու մեջ՝ հղում անելով իր ենթադրյալ կապերին «La Jeune Garde» հակաֆաշիստական խմբի հետ, որը լուծարվել է 2025 թվականին բռնի գործողությունների պատճառով։ Դատախազները հայտարարել են, որ յոթ անձանց կդատապարտեն սպանության մեղադրանքով, այդ թվում՝ LFI պատգամավոր Ռաֆայել Արնոյի խորհրդարանական օգնականին։
Անցյալ շաբաթ օրը ավելի քան 3200 մարդ մասնակցեց Լիոնում կազմակերպված երթին՝ ուսանողին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։
Դերանկի մահը նաև դիվանագիտական լարվածություն առաջացրեց։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն կանչեց Փարիզում ԱՄՆ դեսպան Չարլզ Քուշներին, այն բանից հետո, երբ դիվանագետը տարածեց ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի ահաբեկչության դեմ պայքարի բյուրոյի հաղորդագրությունը, որում նշվում էր, որ «բռնի արմատական ձախակողմյանությունը աճում է» և որ Քվենտին Դերանկի մահվան մեջ դրա ենթադրյալ դերը ընդգծում է հանրային անվտանգության համար դրա ներկայացրած վտանգը։
«Մենք մերժում ենք այս ողբերգությունը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու ցանկացած փորձ», – ասել է Բարոն France Inter ռադիոյին։
Պաշտոնյաների խոսքով՝ PfE Europe-ից մեկ րոպե լռության պաշտոնական խնդրանքից հետո Ֆրանսիայի Ազգային միավորումը առաջարկը տարածեց PfE-ի մյուս անդամ կուսակցությունների վրա, որոնք հավանություն տվեցին նախաձեռնությանը։
Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) խումբը ավելի ուշ միացավ մեկ րոպե լռության կոչին և հայտարարեց, որ մարտ ամսին նաև կփորձի լիագումար նիստում քննարկում անցկացնել ծայրահեղ ձախ ծայրահեղականության հետ կապված քաղաքական բռնության վերաբերյալ։
