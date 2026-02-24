ԵՄ – Ադրբեջան հարաբերություններում ինչ է սպասվում

Բրյուսելը ցուցադրում է իր պատրաստակամությունը առաջ շարժվելու Եվրոպական Միության և Ադրբեջանի միջև համագործակցության թարմացված համաձայնագրի շուրջ։
Այդ մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։
Նրա խոսքերը մեջբերում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
Պաշտոնյան հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել փաստաթղթի վրա համատեղ աշխատանքը, որը քննարկվում է մի քանի տարի։
Գրոնոն հույս է հայտնել, որ բանակցային գործընթացը կարող է շուտով վերսկսվել։
