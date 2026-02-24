24/02/2026

EU – Armenia

ԵՄ – Ադրբեջան հարաբերություններում ինչ է սպասվում

infomitk@gmail.com 24/02/2026 1 min read

Բրյուսելը ցուցադրում է իր պատրաստակամությունը առաջ շարժվելու Եվրոպական Միության և Ադրբեջանի միջև համագործակցության թարմացված համաձայնագրի շուրջ։

Այդ մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։

Նրա խոսքերը մեջբերում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։

Պաշտոնյան հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել փաստաթղթի վրա համատեղ աշխատանքը, որը քննարկվում է մի քանի տարի։

Գրոնոն հույս է հայտնել, որ բանակցային գործընթացը կարող է շուտով վերսկսվել։

