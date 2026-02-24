Մերցը մեկնում է Պեկին, մինչդեռ Գերմանիան տատանվում է «չինական ցնցումից»

Չինաստանը մի ժամանակ Գերմանիայի արդյունաբերական աճի հիմքն էր, բայց այժմ դարձել է դրա ապաարդյունաբերականացման ուժը։
ԲԵՌԼԻՆ — Չինաստանը մի ժամանակ խոստացված երկիր էր գերմանական արդյունաբերության համար։ Այժմ այն մեծ ռազմավարական գլխացավանք է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի համար, ով երեքշաբթի օրը մեկնում է Պեկին իր առաջին այցով։
Տարիներ շարունակ Բեռլինը ԵՄ-ի և Չինաստանի միջև ավելի սերտ հարաբերությունների շարժիչ ուժն էր՝ անտեսելով մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները՝ լոբբինգ անելով 2020 թվականին կարևոր ներդրումային գործարքի համար։ Գերմանացի առաջնորդները պնդում էին, որ Չինաստանի հետ ավելի սերտ առևտրային հարաբերությունները մեղմացնող ազդեցություն կունենան Պեկինի ռեժիմի վրա, արդարացում, որը պարփակված է Wandel durch Handel մանտրայով, կամ փոփոխություն առևտրի միջոցով։
Երկար ժամանակ դա նաև լավ էր բիզնեսի համար։ Գերմանիան ԵՄ այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը Պեկինի հետ ավելցուկներ ուներ՝ մատակարարելով կենսականորեն կարևոր բաղադրիչներ և մեքենաներ, որոնք խթանում էին Չինաստանի տնտեսական վերելքը։ Նրա արդյունաբերական հսկաները, ինչպիսիք են ավտոարտադրող Volkswagen-ը և քիմիական ընկերությունը, ինչպիսին է BASF-ը, հսկայական ներդրումներ են կատարել չինական շուկան օգտագործելու համար։
Սակայն Չինաստանի նկատմամբ այդ համապարփակ մոտեցումն այժմ ավելի ու ավելի է թվում պատմական քաղաքականության սխալ հաշվարկ, որը համընկնում է Գերմանիայի սխալ էներգետիկ կախվածության հետ Ռուսաստանից՝ չորս տարի առաջ Կրեմլի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից առաջ։
Հրապարակային մակարդակով Մերցը չի խոստովանել մարտահրավերի մասշտաբները։ Անցյալ շաբաթ նա իր պահպանողական գործընկերներին ասաց, որ մեկնում է Չինաստան՝ ավելի սերտ համագործակցություն հաստատելու համար։
«Մենք ռազմավարական շահագրգռվածություն ունենք ամբողջ աշխարհում գտնելու գործընկերներ, որոնք մեզ պես են մտածում, մեզ պես են գործում», – ասաց նա։
Սակայն Գերմանիայի շատ արդյունաբերական առաջնորդներ այժմ կոչ են անում կանցլերին շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել և բողոքում են այն բանից, ինչը նրանք անվանում են «չինական ցնցում»։ Covid համավարակից ի վեր առևտրային հարաբերությունները վերածվել են աչքի ընկնող դեֆիցիտի՝ 90 միլիարդ եվրոյի 2025 թվականին, և Չինաստանը լայնորեն մեղադրվում է Գերմանիայի ամենակարևոր արտադրական ոլորտում աշխատատեղերի կորստի մեծ մասի համար, որն այժմ կազմում է ամսական մոտ 10,000 աշխատատեղի կորուստ։
Հիասթափեցնող է, որ ռեֆլեքսիվ տրանսատլանտիստ Մերցի համար նախագահ Դոնալդ Թրամփի ԱՄՆ-ին շրջվելը, որը Եվրոպայի հետ անկանխատեսելի սակագնային դիմակայության մեջ է, դժվար թե կենսունակ տարբերակ լինի։
Դա նշանակում է, որ Մերցը պետք է գտնի Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի հետ շփվելու միջոց։ Յորգ Վուտկեն, Չինաստանի վաղեմի դիտորդ, որը փետրվարի 17-ին կանցլերին այցից առաջ զեկուցել է, ասել է, որ զարմացած է, թե որքան «լավ էր նա պատրաստված»։ Մոտ երկու ժամ Մերցը գրառումներ է արել Չինաստանի վեց փորձագետներից՝ հարցեր տալուց բացի քիչ բան ասելով։ Վուտկեն ասել է, որ իր առաջնահերթությունը խնդիրների ներկայացումն էր այնպես, որ կապ լիներ Սիի հետ։
«Նա գիտակցում է, որ հնարավոր է, որ Չինաստանի ամենակարևոր քաղաքական գործիչն է Եվրոպայում», – ասել է Վուտկեն։
Սակայն Չինաստանը, կարծես, ունի լավագույն խաղաքարտերը։ Ժամանակի ընթացքում Գերմանիան կախված է դարձել Չինաստանից ներմուծվող կարևորագույն հումքից, ինչը Պեկինին հնարավորություն է տալիս գրեթե կամքով փակել գերմանական գործարանները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Բեռլինը փորձում է երկարաժամկետ քաղաքականություն վարել նման կախվածությունները նվազեցնելու կամ «ռիսկերի նվազեցման» համար։
Այդ նպատակի իրականացման համար, սակայն, տարիներ կպահանջվեն։ Մինչ այդ, գերմանական արդյունաբերության առաջնորդների աճող թիվը պնդում է, որ վնասի մեծ մասը հասցված կլինի, քանի որ գերմանական ընկերությունները կփլուզվեն սուբսիդիաների, դիտավորյալ դեմպինգի և թերագնահատված արժույթի պատճառով առաջացած չինական գնային հսկայական առավելությունների պատճառով։
Մերցն ինքը խոստովանում է, որ Գերմանիան չպետք է «պատրանքներ» ունենա Չինաստանի և «իր սեփական կանոններով նոր բազմակողմանի կարգ սահմանելու» իր ձգտման վերաբերյալ։
«Մերցը գնում է ամենավատ հնարավոր ժամանակահատվածում՝ չինական ցնցման գերմանական տնտեսության վրա ազդեցության առումով», – ասաց Էնդրյու Սմոլը, Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի Ասիայի ծրագրի տնօրենը։ «Թվերը, ակնհայտորեն, բացարձակապես սարսափելի են, առանց որևէ կանխատեսման, որ դրանք կբարելավվեն»։
Ո՞վ ունի ազդեցության լծակը
Շատ առումներով այս ուղևորությունը նման կլինի անցյալում կանցլերների կողմից կատարվող ուղևորություններին, երբ Չինաստանի հսկայական և արագ զարգացող շուկան համարվում էր գերմանական արդյունաբերության հույսը։ Մերցը ճանապարհորդում է մոտ երկու տասնյակ բիզնես ղեկավարներից բաղկացած պատվիրակության հետ։ Երեք օրվա ընթացքում, Պեկինում և Հանգչժոուի տեխնոլոգիական կենտրոնում կանգառներով, նա կճաշի Սիի հետ և կայցելի Արգելված քաղաք, ինչպես նաև Mercedes Benz-ի և Siemens Energy-ի մասնաճյուղեր։
Սակայն քչերն են սպասում, որ որևէ լայնածավալ գործարք կկնքվի։ Գերմանական արդյունաբերության առաջատարները փոխարենը կոչ են անում ավելի կոնկրետ և անհապաղ առաջընթացի՝ իրենց իրավիճակը բարելավելու համար։
«Մեր ընկերությունները գտնվում են աճող ճնշման տակ, քանի որ հիմնական մրցակցային պայմանները համակարգված կերպով խեղաթյուրվում են», – Merz-ի այցից առաջ հայտարարության մեջ ասել է VDMA-ի կառավարիչ տնօրեն Թիլո Բրոդտմանը։ Արդյունքում, նրա խոսքով, անցյալ տարվա առաջին 11 ամիսների ընթացքում գերմանական մեքենաների արտահանումը Չինաստան նվազել է 8.5 տոկոսով, մինչդեռ Չինաստանից մեքենաների ներմուծումն աճել է 12.5 տոկոսով։
Բրոդտմանը կոչ արեց կանցլերին լուծել Չինաստանի կողմից հազվագյուտ մետաղների արտահանման վերահսկողության հարցը և դադարեցնել Չինաստանի կողմից ցածր գներ առաջարկող վնասաբեր «զոմբի ընկերություններին» սուբսիդավորելու պրակտիկան: «Գերմանական ընկերությունները մրցակցում են ոչ թե այլ ընկերությունների, այլ Չինաստանի գանձարանի հետ», – ասաց նա սուբսիդիաների մասին ավելի լայն իմաստով։
Մերցի տրամադրության տակ գտնվող ամենահզոր գործիքը Չինաստանի աճող կախվածությունն է եվրոպական շուկայից, որն ավելի է մեծացել Չինաստանի ներքին պահանջարկի անկման հետ մեկտեղ: Մերցի համար, ով վաղուց ազատ առևտրի պուրիստ է, ԵՄ շրջանակներում պաշտպանական սակագներով սպառնալու փորձը ոչ միայն անեծք է, այլև հնարավոր է՝ անխոհեմ այն ժամանակ, երբ Գերմանիան նույնպես բախվում է Թրամփի առևտրային պատերազմների հետևանքներին։
Թրամփի փորձը՝ դիմակայելու Չինաստանին, նաև նախազգուշացնող պատմություն է: Անցյալ տարի ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև առևտրային վեճի թեժ պահին Պեկինը հայտարարեց հազվագյուտ մետաղների մագնիսների և դրանց արտադրության համար անհրաժեշտ հումքի արտահանման լայնածավալ վերահսկողության մասին: Շաբաթներ անց Թրամփը և Սին հասան հաշտության, որի արդյունքում Պեկինը համաձայնվեց մեկ տարով հետաձգել հազվագյուտ մետաղների արտահանման սահմանափակումները։
Սակայն Նիկոլաս Զիպելիուսը՝ Մերցի պահպանողականների կողմից Չինաստանի հետ հարաբերություններին կենտրոնացած օրենսդիրը, ասաց, որ Մերցը կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան հրապարակավ ցույց է տալիս։
«Ես կասեի, որ Չինաստանը և Գերմանիան կարող են շատ վատ վնասել միմյանց», – ասաց Զիպելիուսը։ «Մենք չպետք է թերագնահատենք Գերմանիայի ուժեղ ձայնը ԵՄ-ում։ Եվ ԵՄ-ն անցյալում ցույց է տվել, որ ունի ուժ, օրինակ՝ մաքսատուրքերի և այլ միջոցառումների միջոցով»։
Նման զրույցները տեղի կունենան անձնական միջավայրում, հավելեց Զիպելիուսը։
«Ես չեմ կարծում, որ օգնում է բացահայտորեն ռիսկի դիմել միմյանց դեմ», – ասաց նա։ «Բայց փակ դռների հետևում բանակցություններում դուք կարող եք դա շատ հստակ արտահայտել։ Եվ այնտեղ դուք անկասկած ունեք ազդեցության լծակներ»։
Այդ նպատակով Մերցը կարող է ընտրել ավելի սերտորեն դաշնակցել Ֆրանսիայի հետ, որը դարձել է ամենաաղմկոտ ձայներից մեկը, որը զգուշացնում է, որ Չինաստանը անընդհատ ոչնչացնում է Եվրոպայի արդյունաբերական բազան, մինչդեռ մայրցամաքը շեղված է Թրամփի կողմից։
Միակ հարցն այն է, թե արդյոք Չինաստանը լուրջ կընդունի Մերցի նախազգուշացումները։
«Լծակ կա», – ասաց Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի անդամ Սմոլը։ «Սակայն չինական կողմից գնահատականն այն է, որ Եվրոպան պատրաստ չէ օգտագործել այն»։
Իրոք, Չինաստանը գիտի, որ ԵՄ-ն անցյալում հետ է կանգնել Պեկինի հետ հնարավոր առևտրային հակամարտություններից այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արևային վահանակները և հեռահաղորդակցությունը՝ Չինաստանի կողմից պատասխանի վախի պատճառով։
Մինչ Մերզը և այլ եվրոպական առաջնորդներ փնտրում են պատասխան, ժամանակը Չինաստանի օգտին է, հավելեց Սմոլը։
«Եթե եվրոպական կողմից ավելի լուրջ համակարգված գործողություններ չձեռնարկվեն, Չինաստանը կհաշվարկի, որ կարող է անպատիժ մնալ այն ամենով, ինչ անում է այս պահին, և այս բոլոր խնդիրները կշարունակվեն», – ասաց նա։
