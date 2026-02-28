Ահազանգին օպերատիվ արձագանք է եղել․ ինչ է կատարվել Սևանավանքում զբոսաշրջային խմբի և զբոսավարի հետ

Փետրվարի 27-ին Սևանավանքում տղամարդը պայթուցիկներ է շպրտել զբոսաշրջիկների խմբի ուղղությամբ։
Զբոսավարի դիտողությանն ի պատասխան ապտակել է վերջինիս, ապա խմբին են մոտեցել այթուցիկներ նետած տղամարդու ընկերները, ծեծել զբոսավարին, հավաքվել զբոսաշրջիկներին տեղափոխած մեքենայի մոտ, դանակ պտտել, քարեր նետել մեքենայի վրա։ Զբոսավարը զբոսաշրջիկների հետ կարողացել է հեռանալ տարածքից՝ ահազանգելով ոստիկանություն։
ՆԳ նախարարությունը «Հայկական ժամանակ»-ի հարցմանն ի պատասխան, տեղեկացրել է, որ ոստիկանության ծառայողներն օպերատիվ կերպով արձագանքել են քաղաքացու ահազանգին և նրանից ընդունել հաղորդում։ Կասկածյալը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Դեպքի առթիվ կազմված նյութերը սահմանված կարգով փոխանցվել են նախաքննական մարմին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Անդրադառնալով հրապարակումներին, համաձայն որոնց ոստիկանների ներկայությամբ ևս խմբի վրա հարձակված քաղաքացիները շարունակել են իրենց գործողությունները, իսկ ոստիկաններն անհարգալից են խոսել զբոսավարի հետ, ՆԳՆ-ից տեղեկացրեցին, որ իրականացվել է ծառայողական ուսումնասիրություն։
«ՀՀ ՆԳՆ Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունում իրականացվել է ոստիկանության ծառայողների գործողությունների ծառայողական ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով հակաիրավական որևէ արարքի առկայություն չի արձանագրվել», ասացին մեզ հետ զրույցում։
Բաց մի թողեք
Հայտնաբերե՞լ են ընտանիքից գումար գողացած և «ձյունանուշիկի» հետ մեկնած տղամարդուն
Զինծառայողը սիրահարված է եղել մի աղջկա, հեռախոսազրույցի հետո կանչել են խոսելու ու ․․․ դանակահարել
Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ «էրո, թայլանդ, վիպ և դուշ» տեսակի մերսումներ