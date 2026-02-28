Հունգարիայի էներգետիկ հսկան սպառնում է դատական ​​​​հայցով խորվաթական խողովակաշար մուտք գործելու պատճառով

Հունգարիայի MOL Group-ի նախազգուշացումները հնչել են Բուդապեշտի և Եվրամիության միջև լարվածության աճի ֆոնին: Վեճը սրվել է այն բանից հետո, երբ Հունգարիան արգելափակել է ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթը:
Հունգարիայի խոշորագույն էներգետիկ ընկերությունը՝ MOL-ը, կարող է դատական հայց սկսել Adria խողովակաշարի խորվաթական օպերատոր Janaf-ի դեմ, եթե այն «անմիջապես» չերաշխավորի ծովով Հունգարիա ռուսական նավթի չարտոնված առաքումների մուտքը, ասվում է ընկերության կողմից հինգշաբթի օրը հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ:
MOL-ը պնդում է, որ այս նավթի առաքումները պետք է թույլատրվեն, քանի որ Janaf-ը «վաղուց գիտեր», որ Հունգարիա և Սլովակիա հում նավթի մատակարարումները Դրուժբա խողովակաշարով՝ Ուկրաինայի միջով անցնող հիմնական մատակարարման ուղով, դադարեցվել են հունվարի 27-ից:
Ընկերությունը, որն իրեն անվանում է «առաջատար ինտեգրված Կենտրոնական-Արևելյան Եվրոպայի նավթագազային կորպորացիա», նաև պնդում է, որ Հունգարիային և Սլովակիային շնորհվել է ազատում ռուսական բրածո վառելիքի ներմուծման ԵՄ արգելքից՝ իրենց ցամաքային կարգավիճակի և Մոսկվայից կախվածության պատճառով:
«MOL-ը խորվաթական ընկերությունից ակնկալում է ուղիղ պատասխան՝ «ամենաուշը այսօր», – ասվում է հայտարարության մեջ: «Մերժման դեպքում MOL-ը կարող է դիմել Եվրոպական հանձնաժողովին և հայց ներկայացնել վնասի փոխհատուցման համար»:
Ընկերությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ սպասում է խորվաթական ընկերության դիրքորոշմանը՝ որոշելու համար, թե արդյոք թույլատրել ռուսական հում նավթի առաքումները ծովով՝ Adria խողովակաշարով:
Սպառնալիքները տեղի են ունենում Հունգարիայի և ԵՄ-ի միջև բարձր լարվածության համատեքստում: Այդ լարվածությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ Հունգարիան արգելափակել է ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթը՝ մեղադրելով պատերազմից տուժած երկրին «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ «շանտաժի» մեջ:
Իրավիճակը նաև ընդգծեց Հունգարիայի էներգետիկ խոցելիությունը՝ խաթարելով ռուսական նավթից մեծապես կախված համակարգը, որը ավանդաբար ապահովել է երկրի ներմուծման մոտ երկու երրորդը:
Խորվաթիայի իշխանությունները մինչ այժմ զգուշորեն են արձագանքել
Երկրի էկոնոմիկայի նախարար Անտե Շուշնյարը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ երկիրը «չի գործի որևէ մեկի ճնշման տակ», բայց հաստատել է, որ Զագրեբը «կհարգի միջազգային իրավունքը»:
«Միջազգային իրավունքում ոչ մի տեղ չի ասվում, որ մենք պետք է ինչ-որ բան անենք ռուսական նավթի մատակարարման հետ կապված», – ասաց Շուշնյարը: «Մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք, կան պատժամիջոցների ռեժիմներ և՛ ԱՄՆ-ի, և՛ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից»:
«Մենք հետևողականորեն կիրականացնենք մեր գործընկերային քաղաքականությունը և չենք համաձայնի որևէ շանտաժի կամ ճնշման որևէ մեկի կողմից», – հավելեց նա:
Եվրոպական հանձնաժողովը Ադրիա խողովակաշարը, որը սկիզբ է առնում Խորվաթիայում և անցնում է Հունգարիայի, Սլովակիայի և այլ կենտրոնական և արևելյան երկրների միջով, համարում է Հունգարիայի համար իր էներգամատակարարումն ապահովելու կենսունակ տարբերակներից մեկը:
Ավելի թանկ այլընտրանք
Այնուամենայնիվ, Հունգարիան վիճարկել է Բրյուսելի գնահատականը:
MOL-ը նշել է, որ Ադրիա խողովակաշարով լոգիստիկան և նավթի տեղափոխումը զգալիորեն ավելի թանկ են՝ մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան 100 կմ-ի միջին արժեքը՝ համեմատած «Դրուժբա» խողովակաշարով մատակարարումների հետ՝ ենթադրելով մենաշնորհային դիրքի չարաշահման հնարավոր մտահոգություններ:
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն ուղղված տեսաուղերձում, որը հրապարակվել է հինգշաբթի օրը, Օրբանը մեղադրել է Ուկրաինային «Դրուժբա» խողովակաշարին հասցված վնասի համար և մեղադրել Ուկրաինային «հունգարական ընտանիքների անվտանգ և մատչելի էներգամատակարարումը վտանգելու» մեջ:
«Մենք չենք ցանկանում ավելի շատ վճարել էներգիայի համար», – ասաց Օրբանը։
Հունգարիայի MOL-ը նաև պնդում է, որ խորվաթական խողովակաշարի օպերատորը գերագնահատել է իր տարեկան հզորությունը։
«(Խորվաթիան նշում է) խողովակաշարի տարեկան հզորությունը տատանվել է 11-ից 15 միլիոն տոննա սահմաններում, մինչդեռ խողովակաշարի հատվածով երբեք չի տեղափոխվել ավելի քան 2 միլիոն տոննա հում նավթ», – ասվում է MOL-ի հայտարարության մեջ։
Խորվաթիայի նախարար Շուշնյարը «Ջանաֆ»-ը բնութագրել է որպես «անվտանգ և հուսալի գործընկեր», որը մրցունակ գներ է առաջարկում ավելի կարճ տեղափոխման հեռավորությունների շնորհիվ, մասնավորապես Հունգարիայի և Սլովակիայի համար։ Նա նաև ընդունել է, որ գների ավելի լայն տարբերությունները պայմանավորված են ռուսական նավթի զգալիորեն ցածր գնով՝ համեմատած ԵՄ մատակարարումների հետ, և կոչ է արել Բուդապեշտին և Բրատիսլավային հրաժարվել ռուսական էներգիայից։
Նախատեսվում են հզորությունների փորձարկումներ
Սպառնալիքներից անկախ՝ MOL-ը և խորվաթական խողովակաշարի օպերատոր «Ջանաֆ»-ը չորեքշաբթի օրը համաձայնության են եկել Ադրիա խողովակաշարի երկարաժամկետ հզորությունների փորձարկումներ սկսելու վերաբերյալ, ընդ որում՝ հունգարական կողմը հայտարարել է, որ դա «կարող է վերջ դնել թվերի պատերազմին» և լուծել խողովակաշարի իրական հզորության վերաբերյալ վեճը։
MOL-ի ներկայացուցիչը Euronews-ին ասել է, որ երկու երկրներն էլ դեռևս չեն համաձայնեցրել փորձարկումները սկսելու կոնկրետ ամսաթիվը, սակայն նշել է, որ երկու կողմերն էլ հետաքրքրություն ունեն շարունակելու խողովակաշարի շահագործման հզորության վերաբերյալ երկարատև վեճը։
Հունգարիայի նավթի տարեկան ընդհանուր կարիքը կազմում է 5,75 միլիոն տոննա, որից 87%-ը գալիս է Ռուսաստանից, մինչդեռ Սլովակիան ներմուծում է ընդհանուր առմամբ 4,66 միլիոն տոննա, որից 86%-ը՝ Մոսկվայից, ըստ պաշտոնական տվյալների։
Հունգարական MOL-ը պնդում էր, որ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում էներգամատակարարման ապահովման համար անհրաժեշտ են երկու լիովին գործող և առևտրային առումով մրցունակ երթուղիներ։
«Ադրիա խողովակաշարը պետք է համապատասխանի այս խնդրին, բայց աղբյուրների դիվերսիֆիկացման ոգով անհրաժեշտ է նաև ապահովել «Դրուժբա» խողովակաշարի գործարկումը», – հավելեց MOL-ը։
