«Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ լարվածության ֆոնին Ֆիցոն հրավիրվել է Ուկրաինա

Զելենսկին Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյին հրավիրել է Ուկրաինա՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ լարվածության ֆոնին:
Այս լուսանկարում, որը տրամադրել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին (ձախից) և Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն ձեռք են սեղմում Ուզում։
Զելենսկին Սլովակիայի վարչապետին հրավիրել է Կիև՝ «բոլոր հարցերը» քննարկելու «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ մեկ շաբաթ տևած լարվածությունից հետո։ Ավելի վաղ Հունգարիան և Սլովակիան պահանջել էին Կիևից մուտք գործել խողովակաշարի տարածք՝ ստուգելու համար։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա՝ «բոլոր հարցերը» քննարկելու «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճի շուրջ լարվածության աճից հետո։
Հրավերն ուղարկվել է երկու առաջնորդների միջև ուրբաթ առավոտյան հեռախոսազրույցից հետո, երբ Ուկրաինայի, Սլովակիայի և Հունգարիայի միջև լարվածությունը մեծացել էր կարևորագույն խողովակաշարի շուրջ, որը մատակարարում է ավելի էժան ռուսական նավթ։
Խողովակաշարը մոտ մեկ ամիս է, ինչ չի գործում՝ Ուկրաինայի տարածքով տարանցման խափանումից հետո։ Սլովակիան և Հունգարիան կոչ են արել անհապաղ վերսկսել նավթի առաքումները։
Սլովակիան և Հունգարիան ԵՄ անդամ երկու պետություններն են, որոնք դեռևս ներմուծում են ռուսական նավթ։
Երկուսն էլ մեղադրել են Կիևին քաղաքական պատճառներով վերանորոգման միտումնավոր հետաձգման մեջ՝ ռուսական էներգիա գնելուց հրաժարվելու համար։ Ֆիցոն ուրբաթ առավոտյան սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ նշել է, որ խողովակաշարը գործում է, և Կիևը այլևս չի կարող շարունակել մատակարարման ժամկետները հետաձգել։ Նա մերժել է ռուսական բրածո վառելիքի ներմուծման քննադատությունը։
«ԵՄ համաձայնագրերի համաձայն՝ մենք ունենք ազատում պատժամիջոցներից։ Սա «ռուսական նավթ» չէ, սա մեր իրավունքն է ստանալ մատակարարում, որը մենք ապահովել և վճարել ենք», – գրել է Ֆիցոն իր գրառման մեջ։
Վեճը սրվեց այս շաբաթ, երբ Հունգարիան արգելափակեց Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ԵՄ ֆինանսական փաթեթը՝ արժանանալով Կիևին աջակցող անդամ պետությունների սուր քննադատությանը, որոնք դատապարտեցին այդ քայլը որպես շանտաժ։
Իր հերթին, Սլովակիան դադարեցրեց Ուկրաինային դիզելային վառելիքի, գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը՝ որպես պատասխան միջոց։
Ուրբաթ օրը ավելի վաղ Ֆիցոն համաձայնել էր Օրբանի հետ ստեղծել համատեղ քննչական խումբ՝ խողովակաշարի վիճակը գնահատելու համար, և պահանջել էր, որ Ուկրաինան խմբին մուտքի իրավունք տրամադրի։
Ֆիցոն այցելել էր Ուկրաինա 2025 թվականի սեպտեմբերին, երբ երկու կողմերը քննարկել էին երկկողմ հարցեր, այդ թվում՝ էներգիայի ներմուծումը։
