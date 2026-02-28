Ֆոն դեր Լեյենը կիրականացնի վիճահարույց Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը՝ չնայած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դատական ​​​​մարտահրավերին

Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ուրբաթ օրը նախաձեռնեց վիճահարույց Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի ժամանակավոր կիրառումը՝ անտեսելով Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից սկսված դատական վերանայումը, որը կասեցրել էր վավերացման գործընթացը։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ուրբաթ օրը որոշեց շարունակել Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի ժամանակավոր կիրառումը՝ անտեսելով Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից սկսված դատական վերանայումը, որը կասեցրել էր վավերացման գործընթացը։
«Հանձնաժողովը կշարունակի սերտորեն համագործակցել ԵՄ բոլոր ինստիտուտների հետ՝ սահուն և թափանցիկ գործընթաց ապահովելու համար», – լրագրողներին ասաց նա։ «Սա այս դարի առաջին կեսի ամենահետևանքային համաձայնագրերից մեկն է»։
Գործարքը տարիներ շարունակ բաժանել է անդամ պետություններին։ Մինչ Գերմանիան պաշտպանել է համաձայնագիրը՝ որպես համաշխարհային շուկաներ մուտքը խթանող միջոց, Ֆրանսիան գլխավորել է ընդդիմությունը՝ պնդելով, որ այն ԵՄ ֆերմերներին կենթարկի Մերկոսուրի ներմուծման անարդար մրցակցության։
25 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում Մերկոսուրը կստեղծի ազատ առևտրի գոտի, որը կներառի ավելի քան 700 միլիոն մարդ ԵՄ-ի և Լատինական Ամերիկայի, այդ թվում՝ Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի միջև։
Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ դա եվրոպական ընկերություններին հնարավորություն կտա մուտք գործել Լատինական Ամերիկայի շուկա այնպիսի չափով, որի մասին նրանք նախկինում «միայն կարող էին երազել», ընդգծելով դրա արտահանման ներուժը։
«Դա նաև Եվրոպային տալիս է ռազմավարական առաջին քայլի առավելություն սուր մրցակցության աշխարհում», – հավելել է նա, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր առևտրային գործընկերներին՝ աշխարհատնտեսական լարվածության աճի պայմաններում։
Խորհրդարանը դեռ պետք է վավերացնի գործարքը։
Այնուամենայնիվ, հակառակորդները Եվրախորհրդարանում մեծամասնություն ապահովեցին՝ հունվարին գործարքը Եվրոպական Միության դատարան ուղարկելու համար, փաստացի սառեցնելով վավերացումը։
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը պահպանեց գործարքը ժամանակավորապես կիրառելու իրավական հնարավորությունը, երբ մեկ կամ մի քանի Մերկոսուր երկրներ ավարտեն իրենց վավերացման ընթացակարգը։ Արգենտինան և Ուրուգվայն արդեն դա արել են՝ ճանապարհ հարթելով ԵՄ գործադիր մարմնի համար։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը արձագանքել է՝ Հանձնաժողովի որոշումը անվանելով «վատ անակնկալ»։ Նա հավելեց, որ «Սա մեծ պատասխանատվություն է իրենց մտահոգությունները հայտնած ֆերմերների նկատմամբ», և «դա նաև մեծ պատասխանատվություն է եվրոպացի քաղաքացիների և նրանց ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնց պատշաճ հարգանք չի ցուցաբերվել»։
Իր կողմից, գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մանֆրեդ Վեբերը, որը աջ կենտրոնամետ ԵԺԿ-ի՝ խորհրդարանի ամենամեծ խմբի նախագահն է, ասել է. «Այսօր ԵՄ-ն հստակ ազդանշան է ուղարկում մեր միջազգային գործընկերներին, մեր բիզնեսներին և մեր քաղաքացիներին»։
«Սա մեզ թույլ կտա վայելել ազատ առևտրի և միջազգային գործընկերության առավելությունները, մինչև Եվրոպական խորհրդարանը վերջնական խոսքը ասի վավերացման վերաբերյալ»։
Երբ Դատարանը որոշում կայացնի գործի վերաբերյալ, Խորհրդարանը կքվեարկի գործարքի վավերացման օգտին, չնայած այն մնում է խորապես բաժանված, քանի որ որոշ Եվրախորհրդարանի անդամներ աջակցում են դատական վերանայմանը, նույնիսկ եթե աջակցում են գործարքին։
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մանոն Օբրին, որը «Ձախ» խմբի համանախագահն է և համաձայնագրի վճռական հակառակորդը, X-ում գրել է. «Պատմության մեջ ամենամեծ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, հետևաբար, իրականացվում է ԱՌԱՆՑ ազգային խորհրդարանների, Եվրոպական խորհրդարանի 🇪🇺 կամ ԵՄ Արդարադատության դատարանի կարծիքի»։ Նա ավելացրեց. «Սա լուրջ է»։
Մեկ այլ ֆրանսիացի պատգամավոր՝ «Հայրենասերներ» ծայրահեղ աջ խմբի և ֆրանսիական «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելան, նույնպես ասաց, որ սա «իշխանության զավթում է մեր ֆերմերների և ֆրանսիացիների ճնշող մեծամասնության դեմ, որոնք հավատարիմ են իրենց պարենային ինքնիշխանությանը և մեր արտադրողներին»։
Հոդվածը թարմացվել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մեկնաբանություններով։
Բաց մի թողեք
Անսասան աջակցությո՞ւն
Իրան-ԱՄՆ բանակցությունների երրորդ փուլն ավարտվել է. կողմերը գնո՞ւմ են գործարքի
Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»