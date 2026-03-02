02/03/2026

EU – Armenia

Հրապարակվել են նահատակված Խամենեիի նստավայրի լուսանկարները

02/03/2026

Իրանական Mehr լրատվական գործակալությունը հրապարակել է Իրանի սպանված Գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեիի աշխատավայրի լուսանկարները, որտեղ որ նա սպանվել է։

Հիշեցնենք, որ իրանական կողմը հաստատել էր, որ իր նստավայրում սպանվել է «Ռահբարը»։

Սպանության պահին նա գտնվել է իր գրասենյակում՝ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, իսկ բուն հանցագործությունը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը՝ փետրվարի 28-ի վաղ առավոտյան։

«Նրա սպանությունն աշխատավայրում կրկին հերքեց այդ պնդումները և թշնամու հոգեբանական պատերազմը՝ ցույց տալով, որ նա միշտ եղել է ժողովրդի մեջ և իր դիրքում»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։

Gallery Image

Gallery Image

Gallery Image

Gallery Image

