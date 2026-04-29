Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների երկու երրորդը կողմ է քրիստոնեության և քաղաքականության միջև տարանջատմանը

Բրիտանացի քաղաքական գործիչները Աստծուն են ընտրում։ Ընտրողները կնախընտրեին, որ նրանք դա չանեին։
ԼՈՆԴՈՆ — Բրիտանական հանրությունը ցանկանում է, որ քաղաքական գործիչները հեռու մնան կրոնից, հենց այն ժամանակ, երբ Վեստմինստերի կարևոր դեմքերը սրում են երկրում քրիստոնեության դերի վերաբերյալ բանավեճերը, ցույց են տալիս նոր հարցումները։
Հարցումը, որը անցկացրել է Լոնդոնում գործող անկախ Public First հարցումային ընկերությունը, ցույց է տվել, որ ընտրողների 65 տոկոսը կողմ է քրիստոնեության և քաղաքականության միջև տարանջատմանը, ինչը կարծիք է հայտնում բոլոր հիմնական քաղաքական կուսակցությունների կողմնակիցների մեծամասնության կողմից։
Արդյունքները հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ վարչապետ Քիր Սթարմերի ձախ և աջակողմյան հակառակորդները ավելի բացահայտ քննարկում են քրիստոնեությունը։
Reform UK-ի առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը բազմիցս հայտարարել է, որ ցանկանում է «փայփայել» Մեծ Բրիտանիայի «հրեա-քրիստոնեական մշակույթը»։ Կուսակցության ներքին գործերի խոսնակ Զիա Յուսուֆը, որը մուսուլման է, խոստացել է «պաշտպանել Մեծ Բրիտանիայի քրիստոնեական ժառանգությունը» և ասել, որ քրիստոնեությունը «երկրի պատմության և ԴՆԹ-ի միջուկն է»։
Աջակողմյան կուսակցությունը խոստացել է եկեղեցիներին տրամադրել ցուցակային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ դրանց բնույթը չի կարող փոխվել, և դրանք չեն կարող վերածվել այլ կրոնների պաշտամունքի վայրերի, եթե իշխանության գա։
Public First հարցումը ցույց է տալիս, որ ընտրողները քրիստոնեությունը համարում են Մեծ Բրիտանիայի պատմության հստակ մաս։ Հարցին, թե ինչպես է Ֆարաժը պնդում, որ Մեծ Բրիտանիան կառուցված է հրեա-քրիստոնեական արժեքների վրա, ընտրողների 40 տոկոսը համաձայն է, և միայն մեկ հինգերորդը (22 տոկոսը) է դեմ այդ տեսակետին։ Պահպանողական, լիբերալ դեմոկրատ և կանաչների կողմնակիցներն ավելի խիստ համաձայն էին, երբ հայտարարությունը կապված չէր Ֆարաժի հետ։
Սակայն մեկ քառորդից պակասը (23 տոկոսը) ցանկանում է, որ քրիստոնեությունն ավելի մեծ դեր խաղա քաղաքականության մեջ, և նույնիսկ Reform UK-ի կողմնակիցների շրջանում այդ թիվը կազմում է ընդամենը 28 տոկոս։
Կուսակցության կառավարությանը նախապատրաստվելու ղեկավար Դենի Քրյուգերի խոսքով՝ Reform-ը գիտակցում է հանրությանը իր ուղերձը չափազանցնելու ռիսկը։
«Հանրությունը շատ անվստահ է իշխանության և իշխանության չարաշահման նկատմամբ», – ասել է նա, և, հետևաբար, «դիմադրում է Վեստմինստերից մատ թափ տվող բարոյականությանը»՝ նույնիսկ երբ համաձայն է ուղերձի հետ։
Քրյուգերը հավելեց. «Նրանց դուր չի գալիս, երբ քաղաքական գործիչները բարոյախոսություններ են անում, բայց նրանք կարծում են, որ մեր քաղաքականությունը և քաղաքականությունը պետք է արտացոլեն երկրի մշակույթը, որն իրականում բավականին ավանդապաշտ է: Ահա թե ինչ լարվածության մեջ ենք մենք գտնվում»:
Public First-ի հետազոտությունների մենեջեր Ժյուլ Ուոլքդենն ասել է. «Հանրությունը «հրեա-քրիստոնեական արժեքները» համարում է երկրի պատմության կարևոր մաս, բայց ոչ ժամանակակից քաղաքականության: Հետևաբար, Reform-ի կրոնական ուղերձների ուղղությամբ անցումը, հավանաբար, չի ընդլայնի դրա հիմքը»:
«Հանրության մեծամասնությունը, այդ թվում՝ Reform-ի կողմնակիցները, դեմ են կրոնի ավելի մեծ դերին քաղաքականության մեջ, ընդ որում՝ ընտրողների մեծ մասը նույնպես դեմ է այն քաղաքական սեպի պես օգտագործելուն», – հավելեց նա:
Քաղաքականությունից վերև նստած
Սպեկտրի մյուս ծայրում՝ ձախակողմյան պոպուլիստական խմբում, Կանաչների կուսակցության որոշ անդամներ ցանկանում են ակտիվորեն խզել եկեղեցու և պետության միջև կապը:
Daily Mail-ի տեսած փաստաթղթում շարադրվել է Անգլիայի եկեղեցու լուծարման քաղաքականություն, որը վարչապետին կզրկի Քենթերբերիի արքեպիսկոպոսին ընտրելու և եպիսկոպոսներին Լորդերի պալատից վտարելու հարցում:
Կուսակցության պաշտոնյաները շեշտում են, որ դա չի նշանակում, որ նման քաղաքականությունը կհայտնվի նրանց ընդհանուր նախընտրական ծրագրում, և կուսակցության խոսնակն ասել է. «Կանաչների կուսակցությունն ունի պետությունը և կրոնը բաժանելու երկարատև փիլիսոփայական սկզբունք, բայց չունի նման քաղաքականություն իրենց ծրագրում ներառելու անմիջական ծրագրեր»։
Կուսակցությունը վերանայում է իր քաղաքականությունը և նախատեսում է մերժել իր որոշ ավելի ոչ ժողովրդական առաջարկներ։
«Հանրային առաջինը» հարցումը ցույց է տալիս, որ հանրային աջակցությունը հակված է այսպես կոչված ապահաստատականության դեմ, նույնիսկ եթե կա ավելի լայն կարծիք, որ քաղաքականությունը պետք է առանձնացվի կրոնից։
Ընտրողների միայն մեկ հինգերորդը (21 տոկոսը) է ցանկանում վերջ դնել Անգլիայի եկեղեցու կարգավիճակին որպես Մեծ Բրիտանիայի հաստատված եկեղեցի, ընդ որում 40 տոկոսը մերժում է նման քայլը։ Reform UK-ի կողմնակիցներն ավելի կտրուկ են դեմ արտահայտվում անջատմանը (54 տոկոսը դեմ է այդ քայլին)՝ համեմատած «Կանաչների» (28 տոկոս) հետ։
Հարցվածների մեկ երրորդը (32 տոկոսը) կողմ է եպիսկոպոսներին Լորդերի պալատից հեռացնելուն, իսկ երկու հինգերորդը (39 տոկոսը) կողմ է վարչապետի դերի վերջ դնելուն եկեղեցու ավագ առաջնորդների նշանակման գործում։
Անգլիական եկեղեցու դերի աջակցությունը պետական արարողություններում, ինչպիսիք են թագադրումները և Հիշատակի օրվա արարողությունները, ավելի մեծ է, քանի որ հարցվածների միայն 19 տոկոսն է կողմ քրիստոնեության ավելի փոքր դերի ապահովմանը։
