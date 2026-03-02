EuroNews. Ադրբեջանցի զինվորները Աստարայի սահմանին օգնում են Իրանում հակամարտությունից փախչողներին

Մինչդեռ մեծ մասը վերադարձող ադրբեջանցիներ են, 50 օտարերկրյա քաղաքացիներ, այդ թվում՝ դիվանագետներ, նույնպես օգտվել են միջանցքից տարհանվելու համար։
Ադրբեջանցի զինվորները Իրանի և Ադրբեջանի միջև գտնվող Աստարայի սահմանային անցակետում սպասում են Իրանում հակամարտությունից փախչող մարդկանց։
Սահման հասածներին դիմավորում և ողջունում են ջրով, տաք թեյով և սնունդով, այդ թվում՝ արմավենիով, թխվածքաբլիթներով և սենդվիչներով։ Այնուհետև նրանց ուղեկցում են սահմանային հսկողություն, նախքան իրենց ճանապարհորդությունը շարունակելը, և, ի վերջո, նրանք կկարողանան վերադառնալ իրենց բնակության երկրներ։
Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ ճանապարհորդների մեծ մասը ադրբեջանցիներ են, որոնք նախընտրում են վերադառնալ տուն։ Մինչդեռ, այսօրվա դրությամբ, խնդրահարույց երկիրը լքող օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը կազմում է 50, այդ թվում՝ Սաուդյան Արաբիայի 18 դիվանագիտական անձնակազմ, 6 էմիրաթցի, 10 կատարցի դիվանագիտական անձնակազմ, 1 իտալացի, 4 հորդանանցի, Տաջիկստանից 5 հոգանոց մեկ ընտանիք, Բանգլադեշից 3 և Չինաստանի 18 քաղաքացի։
Այլ երկրներ, որոնք օգտվել են միջանցքից, ներառում են Լեհաստանը, Հնդկաստանը, Բանգլադեշը, Պակիստանը, Նեպալը, Բրազիլիան, Թունիսը և Ֆրանսիան։
Մինչև որևէ օտարերկրյա քաղաքացի Իրանից մեկնելը, պարտադիր է ստանալ այսպես կոչված տարհանման կոդը մեկնելուց առաջ, այս հաղորդագրությունը, ըստ երևույթին, չի հասնում բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են մեկնել, քանի որ որոշները տեղյակ չեն գործընթացից։
Չափազանց խիտ երթևեկություն
Էրոլ Էրմանը Թուրքիայի քաղաքացի է։ Նա ասել է, որ իրեն երկու օր է պահանջվել Աստարա հասնելու համար, քանի որ երթևեկությունը «չափազանց խիտ» էր, չնայած ճանապարհորդությունը սովորաբար տևում է վեց ժամ։
«Մարդիկ անհանգիստ են և խուճապի մեջ», – ասել է նա Euronews-ին։ «Բոլորը փորձում են հասնել ապաստարաններ։ Նրանք, ովքեր կարող են մեկնել և նրանք, ովքեր ունեն միջոցներ, փորձում են լքել երկիրը։ Ահա թե ինչ իրավիճակ է։ Վատ է», – հավելել է նա։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին խուսափել Իրան մեկնելուց և խրախուսել Իրանում ապրողներին հեռանալ։
Ալթայ Հաջիևը ծնունդով Ադրբեջանից է և չորս օրով գտնվում էր Թեհրանում։ Նա ուրախ էր վերադարձի համար, երբ խոսեց մեր թղթակիցների հետ։
«Ես գալիս եմ Թեհրանից, բայց դրանից առաջ կրակոցներ էին եղել։ Այնուամենայնիվ, Աստծո շնորհիվ, մենք վերադարձանք մեր հայրենիք։ Ամենակարևորն այն է, որ մենք անվտանգ ենք և անվնաս», – ասաց նա։
Նա ավելացրեց. «Մենք (Իրան) այցելեցինք ընդամենը 4-5 օր։ Ես արդեն տոմս ունեի (Ադրբեջան) վերադառնալու համար։ Ես չէի պլանավորում ավելի երկար մնալ, ուստի վերադարձա»։
Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ավտոբուսներ են կազմակերպվել, և արտակարգ ծառայությունները պատրաստ են եղել, և մինչ այժմ վիրավորներ կամ զոհեր չեն գրանցվել։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են, որ պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում նպաստել հետագա անցումներին։
Ներկայումս հայտնի չէ, թե երբ կդադարի մարդկանց հոսքը Աստարայի սահմանին, և այդ թվերը կախված կլինեն Իրանում զարգացող իրավիճակից։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը կարծում է, որ կարող է Ֆրանսիայի գլխից վերև անցնել
Տարիների բացարձակ կառավարում. Ո՞վ էր Ալի Խամենեին և ինչպե՞ս նա իշխանության եկավ Իրանում, ի՞նչ ժառանգություն թողեց
Բելգիան Հյուսիսային ծովի պատժամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակներում առգրավել է ռուսական ստվերային նավատորմի տանկեր