Բելգիան Հյուսիսային ծովի պատժամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակներում առգրավել է ռուսական ստվերային նավատորմի տանկեր

Գիշերը Բելգիայի ափերի մոտ առգրավվել է նավթատար:
Բելգիայի ռազմածովային ուժերը առգրավել են Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցները խախտելու մեջ կասկածվող տանկեր, որը Բելգիայի ջրերում նավարկել է կեղծ դրոշի ներքո։ Ֆրանսիան աջակցել է գործողությանը, որը թիրախավորում է Մոսկվայի ստվերային նավթային նավատորմը։
Euronews-ը տեղեկացել է, որ Բելգիայի ռազմածովային ուժերը առգրավել և առգրավել են Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի մաս կազմող, ԵՄ պատժամիջոցները շրջանցելու համար օգտագործվող տանկեր։
Գործողությունը իրականացվել է Բելգիայի պաշտպանության նախարարության կողմից երկրի բացառիկ տնտեսական գոտում։ Իշխանությունները պնդում են, որ նավը նավարկել է կեղծ դրոշի ներքո, և որ նրա նավի փաստաթղթերը կեղծված են եղել։ Տանկերը նույնականացվել է որպես Ethera, որը գրանցված է Գվինեայի դրոշի ներքո։
«Բելգիան կարող է փոքր երկիր լինել, բայց մենք ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի հիմնադիր հայրերից ենք, և մենք լուրջ ենք վերաբերվում մեր պարտականություններին», – սոցիալական ցանցերում հայտարարել է Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ֆրանսիական ռազմածովային ուղղաթիռները օգնել են բելգիական ուժերին նավարկության գործողության ժամանակ։
«Եվրոպացիները վճռականորեն տրամադրված են կտրել Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմի ֆինանսավորման աղբյուրները՝ պատժամիջոցներ կիրառելով», – գրել է Մակրոնը X-ում։
Եվրամիությունը նախկինում մի քանի տասնյակ տանկեր է ներառել Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի մեջ։ Այդ նավերին արգելվում է կանգառ կատարել եվրոպական նավահանգիստներում։
