Միջազգային Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունը չեղարկվել է infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունը չեղարկվել է, գրել են ԶԼՄ-ները։ Այն նախատեսված է եղել երեք օր, սկսած այսօր երեկոյան 22:00-ից, Թեհրանի Իմամ Խոմեյնիի անվան աղոթքի սրահում։ Վերջնական ծրագիրն ավելի ուշ կհրապարակվի։
