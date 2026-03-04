04/03/2026

EU – Armenia

Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունը չեղարկվել է

infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read

Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունը չեղարկվել է, գրել են ԶԼՄ-ները։

Այն նախատեսված է եղել երեք օր, սկսած այսօր երեկոյան 22:00-ից, Թեհրանի Իմամ Խոմեյնիի անվան աղոթքի սրահում։

Վերջնական ծրագիրն ավելի ուշ կհրապարակվի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ Իրանը չի հարվածում Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, ինչո՞ւ է հարվածում հարևան արաբական երկրներին

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում մեկնարկել է երկրի նոր հոգևոր առաջնորդի ընտրությունը

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանից բալիստիկ հրթիռ է արձակվել Թուրքիայի ուղղությամբ

04/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որքան մեծ է գրականությունը, երբ այն ծնվում է ցավից, բայց մնում է լի կարեկցանքով. Խալեդ Հոսեյնիի ծննդյան օրն է

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծությունը՝ լևկասի սպիտակության վրա դրված մի խոնարհ, բայց հավերժական գծից. Լուսանկարներ

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 5-ի աստղագուշակ․ Աշխատեք ձեզ ամենամտերիմների հետ նրբանկատ պահել

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Իրանը չի հարվածում Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, ինչո՞ւ է հարվածում հարևան արաբական երկրներին

04/03/2026 infomitk@gmail.com