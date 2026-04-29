Բրյուսելը կուժեղացնի իրավական գործողություններ ԵՄ մայրաքաղաքների դեմ՝ փորձելով կրճատել բյուրոկրատիան

Կիրառումը կներառի «ավելի արագ ընթացակարգեր, ավելի ավտոմատիկություն և նաև հնարավոր է՝ ավելի բարձր պատժամիջոցներ», – ասել է Վալդիս Դոմբրովսկիսը:
Եվրահանձնաժողովը կձեռնարկի «ավելի խիստ» իրավական գործողություններ ԵՄ այն երկրների դեմ, որոնք խոչընդոտում են կանոնակարգերի կրճատմանը և շուկայի մասնատմանը, ասել է դաշինքի տնտեսական ղեկավարը։
Վալդիս Դոմբրովսկիսը նշել է, որ «վերանայված կիրառման մոտեցումը» անհրաժեշտ է դաշինքի 27 անդամ պետություններում ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի խոչընդոտները վերացնելու և ազգային մայրաքաղաքներին կանխելու համար ԵՄ կանոնները «ոսկե ծածկույթով»՝ Բրյուսելի կողմից պահանջվող օրենքներից դուրս օրենքներ ներդնելով։
«Մենք… ուժեղացնում ենք մեր աշխատանքը կիրառման ուղղությամբ», – երեքշաբթի օրը ասել է Դոմբրովսկիսը՝ հավելելով, որ դա կներառի «ավելի արագ ընթացակարգերի, ավելի ավտոմատիկության և նաև հնարավոր է՝ ավելի բարձր պատժամիջոցների կիրառում»։
«Ի վերջո, կանոնները [հասնում են] ցանկալի արդյունքների, երբ դրանք պատշաճ կերպով են կիրառվում», – ասել է լատվիացի հանձնակատարը։
ԵՄ կարգավորող դաշտը «պարզեցնելու» ջանքերը միանում են դաշինքի թուլացող տնտեսությունը վերակենդանացնելու ավելի լայն ջանքերին, որը հարվածի տակ է ընկնում էներգակիրների բարձր գները, ԱՄՆ մաքսատուրքերը և չինացի արտահանողների կատաղի մրցակցությունը։
Այն նաև տեղի է ունենում վերջին տարիներին Բրյուսելի կողմից ազգային կառավարությունների դեմ այսպես կոչված խախտումների ընթացակարգերի կիրառման կտրուկ անկման ֆոնին։
Բրյուսելում գործող ԵՄ քաղաքականության վերլուծական կենտրոնի՝ Bruegel-ի կողմից անցյալ տարի հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ խախտումների դեպքերը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում նվազել են մոտ 50%-ով՝ 2007 թվականի 1332 գագաթնակետից հասնելով 2024 թվականի 658-ի։
Ուսումնասիրությունը նաև նշել է, որ անկումը «չի կարող բացատրվել ոչ ֆորմալ լուծումների աճով կամ բողոքների համարժեք անկմամբ», այլ փոխարենը «կարող է արտացոլել ավելի խորը ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական թուլություններ»։
Այս վերլուծությունը կրկնել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտան, որի 2024 թվականի միասնական շուկայի վերաբերյալ կարևորագույն զեկույցում ափսոսանք է հայտնվել խախտումների վարույթների «դանդաղ տեմպի» և «ապագա խախտումների դեմ իրական զսպող միջոց» հանդիսանալու համար պատժամիջոցների անբավարարության համար»։
Երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում Հանձնաժողովի «Ավելի լավ կարգավորման մասին հաղորդագրությունը» ներկայացրած Դոմբրովսկիսը նշել է, որ 2025 թվականին ավարտված խախտումների գործերի միջին տևողությունը երեք տարի էր, որոնցից մեկ հինգերորդը տևում էր հինգ տարուց ավելի։ «Ահա թե ինչու մենք ցանկանում ենք իսկապես արագացնել այդ ընթացակարգերը», – ասել է նա։
Նա նաև ընդգծել է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը կակտիվացնի ջանքերը՝ զսպելու ոսկեզօծումը, որը Լետտան խստորեն դատապարտում է, բայց կտրականապես պաշտպանում են արհմիությունները, որոնք պնդում են, որ այն թույլ է տալիս կառավարություններին բարձրացնել աշխատանքային չափանիշները Բրյուսելի կողմից պարտադրված մակարդակներից այն կողմ։
Ոսկեզօծումը «ստեղծում է խոչընդոտներ, բարձրացնում ծախսերը և մասնատում միասնական շուկան», – ասել է Դոմբրովսկիսը։ «Այստեղ ավելին միշտ չէ, որ ավելի լավ է»։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերը խուսափում է Մանդելսոնի ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նշանակման վերաբերյալ խորհրդարանական հետաքննությունից
Եվրոպական խորհրդարանը կոշտ բանակցություններում պահանջում է ԵՄ բյուջեի համար լրացուցիչ 200 միլիարդ եվրո
ԵՄ-ն «պատրաստ է» պատժամիջոցներ կիրառել Իսրայելի նկատմամբ՝ գողացված ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող ռուսական նավի համար