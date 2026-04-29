Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերը խուսափում է Մանդելսոնի ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նշանակման վերաբերյալ խորհրդարանական հետաքննությունից

Սթարմերը հերքում է այն մեղադրանքները, որ իր գրասենյակը ճնշում է գործադրել արտաքին գործերի նախարարության վրա՝ Մանդելսոնի նշանակումը Վաշինգտոնում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի պաշտոնում հաստատելու համար, չնայած անվտանգության ստուգումը ձախողելուն։
Երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը դիմակայեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների փորձին՝ նրան խորհրդարանական հետաքննության ենթարկելու Պիտեր Մանդելսոնի՝ ԱՄՆ-ում դեսպանի պաշտոնում վիճահարույց նշանակման վերաբերյալ։
Խորհրդարանի անդամները քվեարկեցին Սթարմերին հանձնաժողովին ուղարկելու դեմ՝ քննարկելու համար, թե արդյոք նա մոլորեցրել է խորհրդարանին՝ Մանդելսոնին, ով ԱՄՆ հանգուցյալ սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի նախկին գործընկերն էր, դիվանագիտական պաշտոն տալու հարցում։
Սա վերջին զարգացումն էր այն անդադար սկանդալի մեջ, որը ամիսներ շարունակ հետապնդում էր Սթարմերի Լեյբորիստական կառավարությանը՝ խոչընդոտելով դրա աշխատանքը և հանգեցրելով նրա հրաժարականի կոչերին։
Հինգ ժամից ավելի տևած քննարկումից հետո 335 օրենսդիրներ քվեարկեցին հետաքննություն սկսելու դեմ՝ 223 կողմի դիմաց, ինչը կազմում է 650 տեղանոց խորհրդարանի 112 պատգամավորների մեծամասնությունը։
Հետաքննությունը պետք է վարեր միջկուսակցական արտոնությունների կոմիտեն, որը հետաքննում է խորհրդարանական վարքագծի հնարավոր խախտումները։
Ընդդիմադիր պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոխը, որը գլխավորել է հետաքննության նախաձեռնությունը, ասել է, որ «շատ ակնհայտ է», որ Սթարմերի կողմից Համայնքների պալատին Մանդելսոնի 2024 թվականի նշանակման վերաբերյալ ասվածը «ճիշտ չէ»։
«Ակնհայտ է, որ լիարժեք պատշաճ ընթացակարգ չի պահպանվել», – ասել է նա պատգամավորներին։
Այս ամսվա սկզբին Սթարմերը աշխատանքից ազատեց արտաքին գործերի նախարարության ամենաբարձրաստիճան պետական ծառայող Օլի Ռոբինսին՝ նրան կամ այլ նախարարներին չտեղեկացնելու համար, որ Մանդելսոնը չի անցել ստուգումները։
Սթարմերը, որը հետաքննության առաջարկը որակեց «քաղաքական հնարք»՝ Անգլիայում, Շոտլանդիայում և Ուելսում հաջորդ շաբաթ կայանալիք տեղական ընտրություններից առաջ, մեծամասնություն ունի խորհրդարանի ստորին պալատում։
Նրա իշխող Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներին հանձնարարվել է քվեարկել առաջարկի դեմ, ինչը նշանակում է, որ այն միշտ էլ քիչ հավանական է, որ ընդունվի։
Այնուամենայնիվ, մի քանի Լեյբորիստական պատգամավորներ դեմ արտահայտվեցին՝ ընդգծելով իրենց դժգոհությունը վարչապետի նկատմամբ։
Լեյբորիստական կուսակցության հաճախակի ապստամբ Բրայան Լեյշմանը ասաց, որ Սթարմերը պետք է դիմեր հանձնաժողովին և քվեարկեր առաջարկի օգտին։
Օրենսդիր Էմմա Լյուելը ասաց, որ կառավարության կողմից դեմ քվեարկելու հրահանգը «խաղաց այն սարսափելի պատմության մեջ, որ կա թաքցնելու բան»։
«Լուրջ սխալ»
Սթարմերը Մանդելսոնին ազատեց աշխատանքից 2025 թվականի սեպտեմբերին, այն բանից հետո, երբ լույս տեսան նոր բացահայտումներ վերջինիս և Էպշտեյնի բարեկամության մասին, որը մահացավ բանտում 2019 թվականին։
Սակայն վեճը միայն սրվեց այդ ժամանակվանից ի վեր, երբ Սթարմերի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Մորգան ՄաքՍվինին և կապի նախկին ղեկավար Թիմ Ալանը ստիպված եղան հրաժարական տալ այս տարվա սկզբին։
Սթարմերի գործին չի նպաստել նաև այն փաստը, որ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Մանդելսոնին այն մեղադրանքների հիման վրա, որ նա տասը տարուց ավելի առաջ որպես Լեյբորիստական կուսակցության նախարար ծառայելիս պաշտոնավարել է որպես չարաշահումներ։
Մանդելսոնը մեղադրվում է Էպշտեյնին գաղտնի տեղեկություններ արտահոսելու մեջ։ Նա հերքում է իր մեղքը։
Երեքշաբթի օրը ՄաքՍվինին խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ասաց, որ ինքը «լուրջ սխալ» է թույլ տվել՝ խորհուրդ տալով Սթարմերին նշանակել Մանդելսոնին։
Սակայն նա հերքեց պաշտոնյաներին ասելը, որ Մանդելսոնի ստուգման ստուգումները «պետք է անցկացվեն ցանկացած գնով»։
Ավելի վաղ Ռոբինսի նախորդը արտաքին գործերի նախարարությունում, Ֆիլիպ Բարթոնը, պատգամավորներին ասել էր, որ անսովոր է, որ նշանակման մասին հայտարարվի ստուգման գործընթացի ավարտից առաջ։
Արտոնությունների հանձնաժողովը պատասխանատու էր նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի քաղաքականությունից հեռանալու համար, այն բանից հետո, երբ այն հետաքննեց նրան խորհրդարանին մոլորեցնելու համար COVID-19 օրենքների այսպես կոչված «խնջույքների դարպասների» խախտումների վերաբերյալ։
Ջոնսոնը հրաժարական տվեց պատգամավորի պաշտոնից 2023 թվականին, նախքան հանձնաժողովը հրապարակեր զեկույց, որով առաջարկվում էր նրա ժամանակավորապես կասեցումը։
Բաց մի թողեք
