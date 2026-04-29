Եվրոպական խորհրդարանը կոշտ բանակցություններում պահանջում է ԵՄ բյուջեի համար լրացուցիչ 200 միլիարդ եվրո

Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է իր դիրքորոշումը ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի վերաբերյալ՝ կոչ անելով 10% աճ և պնդելով ԵՄ մակարդակի հարկերի վրա։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նշում են, որ պատրաստ են կոշտ բանակցությունների, քանի որ 2028-2034 թվականների ցիկլի համար ֆինանսական բանակցությունները սրվում են։
Եվրոպական խորհրդարանը կոչ կանի ԵՄ հաջորդ ընդհանուր բյուջեում գրեթե 200 միլիարդ եվրո ավելացնել՝ հիմք դնելով ռեսուրսների շուրջ բուռն քաղաքական բանակցությունների համար։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում ընդհանուր առմամբ մոտ 10% աճ և ցանկանում են «Հաջորդ սերնդի ԵՄ»-ի՝ 2020 թվականին COVID-19-ի տնտեսական ազդեցությունը հաղթահարելու համար թողարկված համատեղ պարտքի մարումը բյուջեից դուրս պահել։
Հանձնաժողովը անցյալ տարվա հուլիսին 2 տրիլիոն եվրոն առաջարկել էր որպես բանակցությունների մեկնարկային կետ։
Խորհրդարանի դիրքորոշումը, ենթադրաբար, կբախվի ԵՄ կառավարությունների հետ, որոնք դժկամությամբ են մեծացնում իրենց ներդրումները բազմամյա ֆինանսական շրջանակում (ԲՖԾ)։ Այս թիվը հաշվարկվում է առանց «Հաջորդ սերնդի ԵՄ»-ի մարման, որը Եվրախորհրդարանի պատգամավորները խնդրում են դուրս մնալ բյուջեից։
Խորհրդարանը իր դիրքորոշումն ընդունեց մեծամասնությամբ՝ 370 կողմ, 201 դեմ և 84 ձեռնպահ ձայներով։
ԵՄ երկրները այժմ պետք է ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկից առաջ, որոնք, ինչպես սպասվում է, դժվար կլինեն, քանի որ ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեն պետք է հաստատվի և՛ Եվրախորհրդարանի, և՛ 27 անդամ պետությունների կողմից։
«Երբեք մի՛ թերագնահատեք Խորհրդարանը», – ասաց նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան, երբ հարցրին ԵՄ կառավարություններին ծախսերը մեծացնելու համար բանակցային մարտավարության մասին։
Քաղաքական խմբերի առաջնորդները նույնպես խոստացան դիմադրել՝ ասելով, որ Խորհրդարանը պարզապես չի հաստատի Խորհրդի դիրքորոշումը։
«Ով կարծում է, որ այս [բյուջեն] կարող է համաձայնեցվել Խորհրդում, ապա պարտադրվել հեռախոսազանգերի միջոցով, նա չի ճանաչում այս Խորհրդարանին», – ասաց սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբի նախագահ Իրաչե Գարսիա Պերեսը։
Խորհրդարանը սովորաբար զիջում է անդամ պետությունների կողմից բյուջեի վերաբերյալ ճնշմանը։ Սակայն այս անգամ մի քանի ներքին աղբյուրներ Euronews-ին ասել են, որ այն ակնկալում է ավելի կոշտ դիրքորոշում։
Այն պատրաստ չէ ընդունել բյուջեի կրճատումներ, քանի որ կենտրոնամետ մեծամասնությունը ավելի նվազ է, քան նախորդ օրենսդիր մարմիններում, երբ կառավարության ղեկավարները կարող էին պարտադրել իրենց կամքը։
«Այժմ մի քանի հրաժարականներ բավարար կլինեն բյուջեն մերժելու համար, քանի որ կան շատ ավելի ծայրահեղ աջ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, որոնք նպատակ ունեն խափանել համաձայնագիրը», – ասել է խորհրդարանի պաշտոնյան։
Այդ բացը լրացնելու հիմնական տարրը, հավանաբար, կլինեն այսպես կոչված սեփական ռեսուրսները, որոնք եկամտի մի տեսակ են, որը հավաքագրվում է անմիջապես ԵՄ-ի կողմից, այլ ոչ թե անդամ պետությունների ներդրումների միջոցով։
Հանձնաժողովը առաջարկել է հինգ նոր սեփական ռեսուրսներ, որոնք, երեք գործող ռեսուրսների փոփոխությունների հետ միասին, կանխատեսվում է, որ տարեկան կապահովեն մոտ 58.2 միլիարդ եվրո։
Նոր հարկերը կկիրառվեն ջերմոցային գազերի արտանետումների (ETS1), ԵՄ-ից դուրս արտանետումների հետ կապված ապրանքների ներմուծման (CBAM), էլեկտրոնային թափոնների (e-waste), տարեկան առնվազն 100 միլիոն եվրո զուտ շրջանառություն ունեցող խոշոր ընկերությունների (CORE) և ծխախոտային արտադրանքի (TEDOR) վրա։
«Իրականում կարևոր չէ, թե դրանցից որն է հաստատվելու։ Կարևորն այն է, որ դա թույլ կտա ԵՄ երկրներին ավելի շատ գումար փոխանցել ԵՄ-ին՝ առանց ազգային ներդրումներ հավաքագրելու», – ասել է աղբյուրը։
Խորհրդարանի առաջարկության համաձայն՝ 10% աճը հավասարաչափ կբաշխվի բյուջեի երեք հիմնական առաջնահերթությունների միջև՝ ազգային ծրագրեր, մրցունակության ֆոնդեր և «Հորիզոն Եվրոպա», ինչպես նաև «Գլոբալ Եվրոպա»։
Մրցունակության հիմնադրամը կաջակցի Եվրոպայի դիրքը համաշխարհային տնտեսությունում ամրապնդելուն ուղղված միջոցառումներին։
«Հորիզոն Եվրոպան» կկենտրոնանա նորարարության, կրթության և հետազոտությունների վրա, մինչդեռ «Գլոբալ Եվրոպան» կներառի ԵՄ արտաքին գործողությունները, ներառյալ անվտանգությունը, երրորդ երկրներում նախագծերի ֆինանսավորումը և մարդասիրական օգնությունը։
Եվրախորհրդարանի առաջարկը չի ներկայացնում բյուջեի կառուցվածքի հիմնարար վերանայում, բայց զգուշացնում է մի շարք ռիսկերի մասին, այդ թվում՝ ճկունության բարձրացման հետ կապված մտահոգությունների։
ԵՄ միջոցները բաշխելու համար ազգային ծրագրերի ստեղծումը Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկի հիմնական նոր տարրն է, որը Եվրոպական խորհրդարանը չի աջակցում։
Հանձնաժողովը առաջարկել էր ընդլայնել ծրագրերը՝ ընդգրկելով ոլորտների ավելի լայն շրջանակ՝ ծախսերի ավելի մեծ ճկունություն ապահովելու համար։
Այնուամենայնիվ, խորհրդարանը զգուշացրեց, որ սա կարող է նվազեցնել թափանցիկությունն ու պարզությունը շահառուների համար և կոչ արեց ավելի ուժեղ դերակատարում ունենալ բյուջետային վերահսկողության գործում։
