Չինաստանի «բազեները» հանձնաժողովում ամրապնդում են իրենց դիրքերը։ Արդյո՞ք ԵՄ երկրները կհետևեն դրան

Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունները գնահատում են չինական մրցակիցներին հակազդելու գործիքներ, այդ թվում՝ Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը։ Սակայն Պեկինի կողմից աճող ճնշմանը չնայած՝ խնդիրը դեռևս վաղ փուլում է, և ԵՄ անդամ պետությունները մնում են բաժանված։
Տարիներ շարունակ Բրյուսելը փորձում էր քառակուսի փակել շրջանակը Չինաստանի հետ. մրցակցել անհրաժեշտության դեպքում, համագործակցել հնարավորության դեպքում, դիմակայել միայն անխուսափելի դեպքերում։ Այդ հավասարակշռման գործողությունն այժմ քայքայվում է։
Եվրոպական հանձնաժողովում այժմ ձևավորվում է ավելի կոշտ գիծ, որտեղ Չինաստանի «բազեները» ազդեցություն են ձեռք բերում ինչպես Առևտրի հզոր գլխավոր տնօրինությունում, այնպես էլ նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի շուրջը։ Ուսումնասիրվում են նոր պաշտպանական միջոցներ, այդ թվում՝ գործիքներ, որոնք մի ժամանակ չափազանց բախումային էին համարվում։
ԵՄ 27 հանձնակատարները պատրաստվում են քննարկել իրենց Չինաստանի ռազմավարությունը մայիսի 29-ին, և մի պաշտոնյա ասել է. «Խոսքը կլինի այն մասին, որ ընդունվի, որ խնդիր կա, և որ ինչ-որ բան պետք է արվի»։
Երկուշաբթի օրը լարվածությունը սրվեց, երբ Չինաստանի Առևտրի նախարարությունը սպառնաց հակահարված տալ ԵՄ-ին իր «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենսդրության պատճառով, որը խիստ պայմաններ է սահմանում արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների համար։
ԵՄ պաշտոնյան Euronews-ին ասել է, որ չինացիները «խաղեր են խաղում», հավելելով, որ Հանձնաժողովի առաջնահերթությունը մնում է Պեկինի հետ համագործակցությունը վերջին ամիսներին ստեղծված բազմաթիվ ուղիներով։
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովի ծառայություններն արդեն աշխատում են Չինաստանի տնտեսական սպառնալիքներին դիմակայելու նոր միջոցառումների վրա, հաստատել են աղբյուրները։ «Մենք չենք տեսնում որևէ քայլ չինացիների կողմից՝ չնայած նրանց հետ մեր կողմից նշված բոլոր խնդիրներին, ուստի կա մտորումներ այն մասին, թե արդյոք մենք պետք է ավելին անենք», – ասել է նրանցից մեկը։
Մեկ այլ աղբյուր ասել է, որ Գերմանիայի առևտրային դեֆիցիտի թվերի հրապարակումը Սուրբ Ծննդից առաջ շրջադարձային կետ է եղել Հանձնաժողովի համար։
Անցյալ աշնանը Germany Trade & Invest (GTAI)-ի կողմից հրապարակված տվյալները ցույց են տվել Գերմանիայի առևտրային դեֆիցիտի ռեկորդային 87 միլիարդ եվրո՝ Բեռլինի համար արթնացման կոչ, որը երկար ժամանակ կենտրոնացած էր Չինաստանում շուկա մուտք գործելու ապահովման վրա՝ ներքին արտադրությունը պաշտպանելուց առաջ։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Չինաստանը բարձրացրել է իր օրակարգը գերմանական արդյունաբերության, Բունդեսթագի (որը ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով) և Հանձնաժողովի համար, որի գերմանացի նախագահը Բեռլինի ականջն է։
ԵՄ-ն երկար ժամանակ պայքարում է իր արդյունաբերությանը սպառնացող էժան չինական ներմուծման դեմ։ Ճնշումը սրվել է անցյալ տարի, երբ ԱՄՆ-ն բարձր մաքսատուրքեր սահմանեց չինական ապրանքների վրա՝ փաստացի փակելով իր շուկան և ստիպելով Պեկինին վերաուղղորդել պողպատի և քիմիական նյութերի նման ոլորտներում գերարտադրությունը դեպի Եվրոպա։
Ֆրանսիական կառավարության խորհրդատվական մարմնի՝ Ռազմավարության և պլանավորման բարձրագույն հանձնաժողովի վերջերս հրապարակված զեկույցում զգուշացվել է, որ «արտադրության ծախսերի բացերը, ինչպես գնահատվել են [ամբողջ Եվրոպայում] արդյունաբերության խաղացողների կողմից, այժմ հասել են կայուն մրցակցության հետ անհամատեղելի մակարդակի՝ միջինը կազմելով 30%-ից 40% և գերազանցելով 60%-ը որոշակի հատվածներում (արդյունաբերական ռոբոտաշինություն, մեխանիկական բաղադրիչներ)»։
Այս պայմաններում ինչպե՞ս կարող է ԵՄ-ն պաշտպանել իր շուկան
Միության լծակները հիմնականում սահմանափակվում են իր 450 միլիոն սպառողական բազայով։ Այնուամենայնիվ, մի աղբյուր նշել է, որ Հանձնաժողովի ներսում «ավելի ու ավելի տարածված է դառնում» Պեկինին զգուշացնելը, որ ԵՄ շուկան կարող է փակվել առանց վերահավասարակշռման։
Սակայն փոխզիջումները ակնհայտ են
Չինական էլեկտրական մեքենաները, որոնց վրա 2024 թվականի հոկտեմբերին ԵՄ մաքսատուրքեր են դրվել, ընդգծում են այս դիլեման։ Մինչև Դոնալդ Թրամփի 2025 թվականին Սպիտակ տուն վերադառնալը, Չինաստանը գրեթե բոլոր արտահանումների համար հավասարապես կախված էր ԱՄՆ-ի և ԵՄ շուկաներից։ «Այն չի կարող հեշտությամբ դիվերսիֆիկացնել իր էլեկտրական մեքենաները, քանի որ չի վաճառվի ո՛չ Աֆրիկայում, ո՛չ էլ Հարավարևելյան Ասիայում, որտեղ ենթակառուցվածքներ չկան», – ասել է մեկ այլ աղբյուր։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպան շարունակում է կախված լինել Չինաստանից ներմուծումից նույն ոլորտներում, որտեղ Չինաստանը կախված է Եվրոպայից։ «Մենք պետք է փակե՞նք մեր շուկան Չինաստանից լիթիումային մարտկոցների համար։ Մենք չենք կարող դա անել մեկ գիշերվա ընթացքում», – ասել է նույն աղբյուրը։ Նույնը վերաբերում է արևային վահանակներին, նոութբուքերին և բժշկական սարքավորումներին։
Արդյո՞ք Եվրոպական Միությունը կախված է Չինաստանի հետ առևտրից
Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը: ԵՄ-ն ունի առևտրային պաշտպանության գործիքներ, այդ թվում՝ հակադեմպինգային և հակասուբսիդիաների տուրքեր, բայց դրանց կիրառման համար բողոք ներկայացնելուց հետո կարող է պահանջվել առնվազն 18 ամիս։ Երկու աղբյուրներ նշել են, որ Հանձնաժողովն աշխատում է նոր գործիքների վրա, բայց երբ դրանք ուժի մեջ մտնեն, վնասը կարող է արդեն հասցված լինել։
Չորրորդ աղբյուրը գերարտադրողականության գործիքը որակել է որպես դեռևս «վաղաժամ»
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովի ծառայությունները նաև քննարկում են հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը (ACI), որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին կիրառել լայն շրջանակի միջոցառումներ՝ սկսած սակագներից մինչև պետական արտադրանքի սահմանափակումներ։
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովի ծառայությունները նաև քննարկում են Հակահարվածային գործիքը (ACI), որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին կիրառել լայն շրջանակի միջոցառումներ՝ սկսած սակագներից մինչև պետական գնումների կամ մտավոր սեփականության սահմանափակումներ՝ ի պատասխան երրորդ երկրների տնտեսական ճնշման։
Այս գործիքը, որը երբեմն նկարագրվում է որպես «առևտրային բազուկա», երբեք չի օգտագործվել 2023 թվականին ստեղծվելուց ի վեր, բայց կրկին ի հայտ եկավ այն բանից հետո, երբ Չինաստանը 2025 թվականի հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի հետ առևտրային առճակատման ժամանակ զենքի վերածեց հազվագյուտ մետաղների արտահանումը՝ սահմանելով խիստ արտահանման վերահսկողություն։
Արտահանումը վերսկսվեց այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը և Պեկինը համաձայնեցին մեկ տարվա զինադադարի մասին, որը տարածվում է նաև Եվրոպայի վրա։ Սակայն այդ համաձայնագիրը լրանում է 2026 թվականի հոկտեմբերին՝ անորոշություն թողնելով ԵՄ-ի վրա։
Բրյուսելը ցանկանում է, որ հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը պատրաստ լինի անհրաժեշտության դեպքում։
Լարվածությունը կարող է ավելի սրվել Պեկինի սպառնալիքներից հետո՝ «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքի՝ «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենսդրության վերաբերյալ, որն այժմ քննարկվում է անդամ պետությունների և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից, կամ «Կիբերանվտանգության մասին» օրենքի հետ կապված ճնշման պատճառով, որը կարող է աստիճանաբար դուրս մղել չինական հեռահաղորդակցության օպերատորներին ԵՄ շուկայից։
Անդամ պետությունների աջակցության ապահովումը
Այնուամենայնիվ, ACI-ն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է ԵՄ երկրների որակյալ մեծամասնությունը, և անդամ պետությունները մնում են բաժանված։
«Դա պահանջում է ավելի բարձր քաղաքական աջակցություն, քան ավանդական հակադեմպինգային կամ հակասուբսիդիաների մաքսատուրքերի համար, որոնք կարող են մերժվել միայն ԵՄ երկրների հակադարձ մեծամասնության կողմից», – ասել է աղբյուրը։
Զարթոնքի կոչին չնայած, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը մարտ ամսին ավելի մեղմ տոնով հանդես եկավ՝ առաջարկելով Պեկինի հետ երկարաժամկետ առևտրային համաձայնագիր։
Սակայն Բրյուսելում այդ գաղափարը հանված է օրակարգից։
«Կան մի շարք մտահոգություններ և իրական մարտահրավերներ, որոնք Եվրամիությունը մշտապես արտահայտել է Չինաստանին, և որոնք մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես են նրանք իմաստալից կերպով լուծում, նախքան կարողանանք խոսել որևէ ապագա համաձայնագրի կամ նմանատիպ բանի մասին», – ասել է Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, որը երեք տարվա ընթացքում չորս անգամ այցելել է Չինաստան և ապահովել է խոշոր չինական ներդրումներ, աջակցում է Պեկինի հետ ավելի սերտ կապերին։
Միևնույն ժամանակ, Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը մարտի 18-ին ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում կոչ է արել ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել։
«Մենք հասել ենք մի կետի, որտեղից վերադարձ չկա, որտեղ մենք պետք է կարճաժամկետ հեռանկարում դժվար որոշումներ կայացնենք Չինաստանի նկատմամբ՝ մեր արդյունաբերությունը, տնտեսությունները և մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում պաշտպանելու համար», – գրել է նա։
Ֆրանսիան, որը վաղուց Չինաստանի նկատմամբ կոշտ քաղաքականության կողմնակից է, կիսում է այդ տեսակետը։
ԵՄ հանձնաժողով. Մեղադրեք Բեռլինին և Փարիզին բյուրոկրատիայի համար, ոչ թե մեզ
«Շատ վաղ է» Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու համար. Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է Մերցին
Մայրաքաղաքները հանգստանում են Բրյուսելի տարիքային ստուգման հավելվածի հարցում