29/04/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը պահանջում է «փոխադարձություն» Պեկինի «Արտադրված է Եվրոպայում» քննադատությունից հետո

infomitk@gmail.com 29/04/2026 1 min read

«Մենք աշխարհի ամենաբաց շուկաներից մեկն ենք», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը: «Մենք նաև ակնկալում ենք, որ այդ բացությունը փոխադարձ լինի»:

Եվրոպական հանձնաժողովը հակադարձել է Չինաստանի կողմից իր «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքի քննադատությանը՝ պնդելով, որ այն համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և արդարացված է Պեկինի կողմից իր շուկան եվրոպական ընկերությունների համար չբացելու հնարավորությամբ:

«Խոսքը փոխադարձության մասին է», – երկուշաբթի օրը ասել է Հանձնաժողովի խոսնակը: «Մենք աշխարհի ամենաբաց շուկաներից մեկն ենք, և մենք ունենք աշխարհում ամենամեծ ազատ առևտրի համաձայնագրերի ցանցը… Եվ, հետևաբար, մենք նաև ակնկալում ենք, որ այդ բացությունը փոխադարձ լինի»:

ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից մարտին ներկայացված օրենքը, որը պաշտոնապես հայտնի է որպես «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին օրենք» (IAA), սահմանափակում է ԵՄ ոչ ընկերությունների հասանելիությունը սուբսիդիաներին և պետական ​​մրցույթներին արդյունաբերական և կանաչ տեխնոլոգիաների մի շարք ոլորտներում, որոնք երկար ժամանակ գերիշխում էին Չինաստանի կողմից:

Սա տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ ԵՄ արտադրողները տատանվում են էներգետիկ ճգնաժամի, ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված մաքսատուրքերի և պետական ​​սուբսիդիաներով զբաղվող չինացի արտահանողների կողմից կատաղի մրցակցության պատճառով: ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմի հետևանքով Իրանի դեմ առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը սրել է եվրոպական արդյունաբերության մտահոգությունները։

Հանձնաժողովի մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Չինաստանի առևտրի նախարարությունը երկուշաբթի օրը դատապարտել է IAA-ն՝ պնդելով, որ օրենքը խախտում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կանոնները և համարժեք է չինական ընկերությունների նկատմամբ «խտրականության»։

Պեկինը նաև զգուշացրել է, որ կձեռնարկի «հակամիջոցառումներ», եթե ԵՄ-ն «անտեսի Չինաստանի առաջարկները և պնդի» օրենքն ընդունելու վրա, որը դեռ պետք է հաստատվի ԵՄ անդամ պետությունների և Եվրախորհրդարանի կողմից։

Առևտրի նախարարության խոսնակը նշել է, որ Պեկինը անցյալ ուրբաթ պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Հանձնաժողովին՝ արտահայտելով իր «լուրջ մտահոգությունները» օրենքի վերաբերյալ։

Հանձնաժողովի մեկ այլ խոսնակ ասել է, որ ԵՄ առաջարկները «զգուշորեն մշակված են՝ եվրոպական քաղաքացիների և բիզնեսների համար որոշակի տնտեսական և ավելի լայն նպատակներին հասնելու համար», և որ Բրյուսելը «ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը՝ ապահովելու համար», որ իր օրենքները համապատասխանեն ԱՀԿ-ին։

«Մենք ուրախ ենք համագործակցել մեր գլոբալ գործընկերների հետ՝ լսելու նրանց կարծիքը մեր քաղաքականության վերաբերյալ», – ասել են նրանք։

Վերջին վեճը տեղի է ունեցել երկու օր անց այն բանից հետո, երբ Պեկինը քննադատել է չինական ընկերությունների ցուցակագրումը ԵՄ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթում։

Այս քայլը, որը հաստատվել է ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից անցյալ շաբաթ, «հակասում է Չինաստան-ԵՄ առաջնորդների միջև կոնսենսուսի ոգուն և լրջորեն վնասում է Չինաստան-ԵՄ փոխադարձ վստահությանը», – ասել է Պեկինը։

