ԵՄ խորհրդարանն ընդդեմ Գերմանիայի՝ բյուջեի համար պայքարում

Բեռլինը և նրա խնայող դաշնակիցները պնդում են, որ ԵՄ-ն 2028-ից 2034 թվականներին ավելի փոքր դրամական միջոցներ ունենա։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրախորհրդարանը քվեարկեց հաջորդ յոթ տարվա ցիկլի համար ԵՄ բյուջեի օգտին, որը կգերազանցի 2 տրիլիոն եվրոն։ Գերմանիան և նրա խնայող դաշնակիցները կպայքարեն դա կանխելու համար։
ԵՄ հաջորդ բյուջեի շուրջ բանակցությունները թեժանում են, և Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ու ազգային կառավարությունները պատրաստվում են պայքարի գումարի և դրա ծախսման եղանակի շուրջ։
Երեքշաբթի օրը ԵՄ օրենսդիրների ճնշող մեծամասնությունը քվեարկեց բյուջեի ընդհանուր չափը 200 միլիարդ եվրոյով մեծացնելու, ԵՄ որոշակի ծրագրերի համար ավելի շատ միջոցներ հատկացնելու և տեխնոլոգիական հսկաների, ինչպիսիք են Amazon-ը և Google-ը, դեմ նոր, ԵՄ-ի մասշտաբով հարկեր սահմանելու օգտին։
Գերմանիան և նրա խնայող դաշնակիցները այս երեք գաղափարներին պատասխանեցին ծանոթ պատասխաններով՝ Ոչ, ոչ և ոչ։
Խորհրդարանը ցանկանում է մեծացնել Հանձնաժողովի առաջարկի չափը 2028-2034 թվականների համար, որը նախատեսում է 1.8 տրիլիոն եվրո ծախսել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ֆերմերների համար սուբսիդիաները, արդյունաբերական զարգացումը և միջազգային օգնության ծրագրերը:
Բացի այդ, Հանձնաժողովի ծրագիրը նախատեսում է մոտ 165 միլիարդ եվրո՝ ԵՄ-ի հետ-Կովիդյան վերականգնման փաթեթը ֆինանսավորելու համար տրամադրված ընդհանուր պարտքը մարելու համար, ինչը ընդհանուր բյուջեն բարձրացնում է մինչև 1.984 տրիլիոն եվրո։
Ավելի շատ գումար ծախսելու կոչ անելով՝ Խորհրդարանի ծրագիրը բյուջեն հասցնում է 2 տրիլիոն եվրոյի սահմանագծին՝ բացառությամբ պարտքերի մարման։
Ընդունված է, որ ազգային մայրաքաղաքները մերժեն խորհրդարանի լրացուցիչ կանխիկի պահանջները. չէ՞ որ բյուջեի մեծ մասը ֆինանսավորվում է ԵՄ կառավարությունների կողմից, որոնք բանակցություններում առավելություն ունեն։
Այս անգամ տարբերվողը խորհրդարանի վերջին շրջանի կոշտ խաղի և դանդաղելու փորձն է՝ ազգային առաջնորդների մեծ դժգոհությանը։
«Այլ դեպքերում ենթադրվում է, որ երբ Խորհուրդը որոշում է կայացնում, մեկ հեռախոսազանգը բավարար է խորհրդարանում հարցերը կարգավորելու համար։ Ամեն ոք, ով կարծում է, որ այդպես է, լավ չի ճանաչում այս խորհրդարանը», – ասաց Իրաչե Գարսիան՝ Սոցիալիստների և դեմոկրատների առաջնորդը, որը խորհրդարանում երկրորդ ամենամեծ խումբն է։
«Երբեք մի թերագնահատեք խորհրդարանը», – քվեարկությունից հետո մամուլի ասուլիսում զգուշացրեց դրա նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան՝ պնդելով, որ օրենսդիրները պարզապես չեն «կնիք տա» մայրաքաղաքների կողմից առաջարկվող բյուջեն։
Խորհրդարանի ԵՄ-ի կողմնակից կուսակցությունները՝ պահպանողական Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ), սոցիալիստները և դեմոկրատները, կենտրոնամետ «Renew» խումբը և «Կանաչները», բոլորը աջակցեցին ԵՄ-ին ավելի շատ գումար տրամադրելու կոչին՝ պաշտպանության և մրցունակության նման մարտահրավերների դեմ պայքարելու համար։
«Մենք կարծում ենք, որ չենք կարող ավելին անել ավելի քիչ գումարով. դա առասպել է», – ասաց ԵԺԿ-ի բյուջետային բանակցող Զիգֆրիդ Մուրեշանը։ «Ակնհայտ է, որ անդամների մեծամասնությունը կարող է կողմ քվեարկել միայն այն դեպքում, եթե մեր պահանջները բյուջեում ներառվեն բավարար չափով»։
Սակայն այս կոչերը չեն ընդունվել ֆինանսապես պահպանողական երկրներում, ինչպիսիք են Գերմանիան և Նիդեռլանդները, որոնք պնդում են ավելի փոքր բյուջեի օգտին։
«Ցավալի է տեսնել, որ Եվրախորհրդարանը ցանկանում է լուծել 21-րդ դարի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական մարտահրավերները՝ բյուջետային առաջնահերթությունները խորապես արմատավորված անցյալ դարում», – ասել է ԵՄ մի դիվանագետ, որին, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար։
Խորհրդարանի քվեարկությունից մի քանի օր առաջ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, որի երկիրը կազմում է ԵՄ ընդհանուր բյուջեի մեկ քառորդը, հանձնաժողովի հուլիսի առաջարկը համարել է չափազանց մեծ։
«Այն ժամանակ, երբ գրեթե բոլոր անդամ պետությունները ձեռնարկում են ամենակոշտ ֆինանսական կոնսոլիդացիայի ջանքերը իրենց երկրում, ԵՄ բյուջեի զանգվածային աճը, ինչպես առաջարկվել է հանձնաժողովի կողմից, չի համապատասխանում պատկերին», – ասել է Մերցը անցյալ շաբաթ Կիպրոսում կայացած առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո։
Հարկային հանելուկ
Խորհրդարանը պաշտոնապես քիչ ձայն ունի բյուջեի չափի վերաբերյալ, որը ԵՄ առաջնորդների իրավասությունն է։
Տեսականորեն, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կարող են կամ մերժել, կամ հաստատել առաջնորդների վերջնական համաձայնությունը՝ մեծամասնությամբ, սակայն անցյալում նրանք երբեք չեն սեղմել միջուկային կոճակը։
Մինչդեռ խորհրդարանի պահանջը՝ ընդհանուր բյուջեի 10 տոկոսով լրացման վերաբերյալ, հավանաբար երբեք չի տեսնի օրվա լույսը, դրա մի քանի պահանջները, հավանաբար, կշարունակվեն կառավարությունների կողմից։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դիրքորոշումը լայնորեն աջակցվում է այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Իսպանիան և Իտալիան, որոնք կողմ են մեծ բյուջեին՝ ավանդական շահառուների, ինչպիսիք են ֆերմերները և աղքատ շրջանները, համար զգալի վճարումներով։
ԵՄ ժողովին խթանելու համար, ԵՄ վեհաժողովին ազգային առաջնորդները հանձնարարեցին Հանձնաժողովին ուսումնասիրել Խորհրդարանի առաջարկած նոր հարկերը, որոնք Բրյուսելում հայտնի են որպես «սեփական ռեսուրսներ», Կիպրոսում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ, ասացին քննարկումներին տեղյակ երեք պաշտոնյաներ։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները աջակցել են առցանց խաղատների, տեխնոլոգիական հսկաների և կրիպտո ընկերությունների վրա ԵՄ-ում նոր հարկերի սահմանմանը: Նրանք պնդում են, որ նոր հարկերը թույլ կտան ընդլայնել բյուջեի չափը՝ առանց ազգային կառավարություններից լրացուցիչ ներդրումներ պահանջելու։
Հանձնաժողովը հուլիսին առաջարկեց հինգ նոր հարկ՝ ծխախոտային արտադրանքի, չվերամշակված էլեկտրական թափոնների, ածխածնի ներմուծման, ածխածնի արտանետումների և կորպորատիվ շահույթի վրա՝ տարեկան լրացուցիչ 65 միլիարդ եվրո հավաքելու համար: Սակայն այս գաղափարների մեծ մասը բավարար աջակցություն չի ստացել կառավարությունների շրջանում։
Մեկ այլ կարևոր զարգացման ժամանակ, Կիպրոսի առաջնորդները խնդրեցին Հանձնաժողովին քննարկել ԵՄ-ի հետ COVID վերականգնման փաթեթը ֆինանսավորելու համար տրամադրված ընդհանուր պարտքի մոտ 165 միլիարդ եվրոյի մարումների հետաձգման հարցը, ըստ երեք պաշտոնյաների։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ գումարը արագ վերադարձնելու ճնշումը «հիմարություն» է։
Վճարումների հետաձգման գաղափարը, որին դեմ է Գերմանիան, բայց աջակցում են Ֆրանսիան և Իսպանիան, կողջունվի շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից, քանի որ դա կազատի ավելի շատ ծախսեր ԵՄ-ի համար։
Կիպրոսում քննարկումները արդյունավետորեն մեկնարկային ատրճանակ արձակեցին բյուջետային բանակցությունների ավելի զգայուն փուլի համար։
Բանակցությունները կհասնեն գագաթնակետին ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ՝ 2026 թվականի դեկտեմբերին, որը համաձայնության հասնելու ոչ պաշտոնական վերջնաժամկետն է։
«Մենք մտնում ենք տալու և վերցնելու ժամանակաշրջան», – ասաց ԵՄ երկրորդ դիվանագետը։
«Սա վերջի սկիզբն է»։
Բաց մի թողեք
