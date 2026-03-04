«Թրամփին uպանելու փորձ կատարած իրանական ստորաբաժանման ղեկավարը հայտնաբերվել է»․ Պենտագոն

Թրամփին սպանելու փորձ կատարած իրանական ստորաբաժանման ղեկավարը հայտնաբերվել և սպանվել է, հայտարարել է ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթը։
– Իրանը փորձեց սպանել Թրամփին, և Թրամփը վերջին ծիծաղը ստացավ։
– Մեր հավատարիմ գործընկեր Իսրայելին. ձեր առաքելությունն իրականացվում է անզուգական հմտությամբ և երկաթե վճռականությամբ։ Նման կարող դաշնակցի հետ ուս ուսի կռվելն ուժի իրական բազմապատկիչ է և թարմ օդի շունչ։
– Անցել է ընդամենը չորս օր, և մենք նոր ենք սկսել մարտը։
– Մենք որոշ ժամանակ գիտեինք, որ Իրանը մտադրություն ուներ փորձել սպանել Թրամփին և ԱՄՆ այլ պաշտոնյաներին։ Չնայած սա գործողության հիմնական նպատակը չէր ըստ էության, նախագահը երբեք այդ հարցը չի բարձրացրել։ Ես համոզվեցի, և ուրիշներն էլ համոզվեցին, որ պատասխանատուները, ի վերջո, թիրախների ցուցակում են։
– Մենք տեղյակ ենք այս կոնկրետ միջադեպի մասին [Իրանական հրթիռի Թուրքիայի վրայով խոցման մասին], չնայած չկա որևէ հիմք կարծելու, որ դա կհանգեցնի 5-րդ հոդվածի նման որևէ բանի։
– Մենք, իհարկե, երբեք չենք թիրախավորում քաղաքացիական թիրախներ։ Մենք հետաքննում ենք դպրոցի վրա հարձակումը։
– Մեր նպատակներից ոչ մեկը հիմնված չէ որևէ կոնկրետ ուժի աջակցելու կամ զինելու վրա։
– Իրանը չի կարող մեզնից երկար դիմանալ… մենք ենք որոշում այս մարտի տոնն ու տեմպը: Միակ սահմանափակումը Թրամփի ցանկությունն է՝ ամերիկյան ժողովրդի համար կոնկրետ արդյունքների հասնելու: Կարելի է ասել չորս շաբաթ, կամ կարող է լինել վեց, ութ կամ երեք:
Իրանի հարձակումները կտրուկ նվազել են, քանի որ ԱՄՆ-ն սկսում է հարձակում Իրանի տարածքի ավելի խորը ուղղությամբ, ասել է ԱՄՆ շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ, գեներալ Դեն Քեյնը։
– Իրանի բալիստիկ հրթիռային ակտիվությունը նվազել է 86%-ով՝ ռազմական գործողությունների առաջին օրվա համեմատ, և 23%-ով՝ միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Իրանական միակողմանի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների թիվը նվազել է 73%-ով՝ հակամարտության առաջին օրերի համեմատ։
– ԱՄՆ ուժերը սկսում են ընդլայնել գործողությունները Իրանի տարածքի ավելի խորը ուղղությամբ՝ հարվածելով սահմանից ավելի հեռու։
