04/03/2026

EU – Armenia

«Թրամփին uպանելու փորձ կատարած իրանական ստորաբաժանման ղեկավարը հայտնաբերվել է»․ Պենտագոն

infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read

Թրամփին սպանելու փորձ կատարած իրանական ստորաբաժանման ղեկավարը հայտնաբերվել և սպանվել է, հայտարարել է ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթը։

– Իրանը փորձեց սպանել Թրամփին, և Թրամփը վերջին ծիծաղը ստացավ։

– Մեր հավատարիմ գործընկեր Իսրայելին. ձեր առաքելությունն իրականացվում է անզուգական հմտությամբ և երկաթե վճռականությամբ։ Նման կարող դաշնակցի հետ ուս ուսի կռվելն ուժի իրական բազմապատկիչ է և թարմ օդի շունչ։

– Անցել է ընդամենը չորս օր, և մենք նոր ենք սկսել մարտը։

– Մենք որոշ ժամանակ գիտեինք, որ Իրանը մտադրություն ուներ փորձել սպանել Թրամփին և ԱՄՆ այլ պաշտոնյաներին։ Չնայած սա գործողության հիմնական նպատակը չէր ըստ էության, նախագահը երբեք այդ հարցը չի բարձրացրել։ Ես համոզվեցի, և ուրիշներն էլ համոզվեցին, որ պատասխանատուները, ի վերջո, թիրախների ցուցակում են։

– Մենք տեղյակ ենք այս կոնկրետ միջադեպի մասին [Իրանական հրթիռի Թուրքիայի վրայով խոցման մասին], չնայած չկա որևէ հիմք կարծելու, որ դա կհանգեցնի 5-րդ հոդվածի նման որևէ բանի։

– Մենք, իհարկե, երբեք չենք թիրախավորում քաղաքացիական թիրախներ։ Մենք հետաքննում ենք դպրոցի վրա հարձակումը։

– Մեր նպատակներից ոչ մեկը հիմնված չէ որևէ կոնկրետ ուժի աջակցելու կամ զինելու վրա։

– Իրանը չի կարող մեզնից երկար դիմանալ… մենք ենք որոշում այս մարտի տոնն ու տեմպը: Միակ սահմանափակումը Թրամփի ցանկությունն է՝ ամերիկյան ժողովրդի համար կոնկրետ արդյունքների հասնելու: Կարելի է ասել չորս շաբաթ, կամ կարող է լինել վեց, ութ կամ երեք:

Իրանի հարձակումները կտրուկ նվազել են, քանի որ ԱՄՆ-ն սկսում է հարձակում Իրանի տարածքի ավելի խորը ուղղությամբ, ասել է ԱՄՆ շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ, գեներալ Դեն Քեյնը։

– Իրանի բալիստիկ հրթիռային ակտիվությունը նվազել է 86%-ով՝ ռազմական գործողությունների առաջին օրվա համեմատ, և 23%-ով՝ միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Իրանական միակողմանի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների թիվը նվազել է 73%-ով՝ հակամարտության առաջին օրերի համեմատ։

– ԱՄՆ ուժերը սկսում են ընդլայնել գործողությունները Իրանի տարածքի ավելի խորը ուղղությամբ՝ հարվածելով սահմանից ավելի հեռու։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ Իրանը չի հարվածում Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, ինչո՞ւ է հարվածում հարևան արաբական երկրներին

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում մեկնարկել է երկրի նոր հոգևոր առաջնորդի ընտրությունը

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանից բալիստիկ հրթիռ է արձակվել Թուրքիայի ուղղությամբ

04/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որքան մեծ է գրականությունը, երբ այն ծնվում է ցավից, բայց մնում է լի կարեկցանքով. Խալեդ Հոսեյնիի ծննդյան օրն է

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծությունը՝ լևկասի սպիտակության վրա դրված մի խոնարհ, բայց հավերժական գծից. Լուսանկարներ

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 5-ի աստղագուշակ․ Աշխատեք ձեզ ամենամտերիմների հետ նրբանկատ պահել

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Իրանը չի հարվածում Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, ինչո՞ւ է հարվածում հարևան արաբական երկրներին

04/03/2026 infomitk@gmail.com