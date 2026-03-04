Օրբանն ու Զելենսկին կրկին բախվում են «Դրուժբա»-ի շուրջ, Բրյուսելը հայտնվել է միջանկյալ իրավիճակում

Քանի որ «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճը շարունակվում է, ԵՄ պաշտոնյաները հույս ունեն, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կձեռնարկի քայլեր։
Բուդապեշտն ու Կիևը կրկին բախվում են «Դրուժբա» խողովակաշարի կարգավիճակի շուրջ՝ Բրյուսելին դնելով անհարմար դրության մեջ այն վեճի պատճառով, որը կասեցրել է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի եվրոպական վարկը և մոտ ապագայում լուծման որևէ նշան չի ցույց տալիս։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որի վետոն զայրացրել է իր գործընկեր առաջնորդներին, նոր նամակում խնդրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին «մեծացնել քաղաքական ճնշումը» Ուկրաինայի վրա՝ խորհրդային դարաշրջանի խողովակաշարով նավթի մատակարարումները վերսկսելու համար։
Նա նաև խնդրել է գործադիր իշխանությանը «կիրառել ԵՄ-Ուկրաինա ասոցացման համաձայնագրի համապատասխան դրույթները», որոնք, նրա պնդմամբ, խախտվում են ընդհատման պատճառով։
«Չկա որևէ տեխնիկական կամ գործառնական պատճառ, որը կխանգարի խողովակաշարի անմիջապես բնականոն գործունեությանը վերադառնալուն», – ասել է Օրբանը ֆոն դեր Լեյենին մարտի 3-ին թվագրված և սոցիալական ցանցերում տարածված նամակում։
«Ուկրաինայի կողմից «Դրուժբա» խողովակաշարը վերաբացելու պատրաստակամության բացակայությունը պայմանավորված է քաղաքական պատճառներով՝ հունգարական ընթացիկ ընտրարշավին միջամտելու մտադրությամբ», – շարունակում է նա։
«Մենք չենք կարող ընդունել արտաքին միջամտությունը մեր ժողովրդավարական գործընթացներին և կհակադարձենք նման բոլոր փորձերին»։
Օրբանի պնդումների վերաբերյալ հարցին ի պատասխան՝ Եվրոպական հանձնաժողովը պնդել է, որ «Դրուժբան» «անգործունակ է դարձել» ռուսական հարձակումից հետո։
Ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների՝ Լվով անցնող խողովակաշարի հատվածը հունվարի 27-ին հարձակման է ենթարկվել և հրդեհվել ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից։
«Մենք շարունակում ենք մեր կապերը ուկրաինացիների հետ, մենք աշխատում ենք դրանով մտահոգված բոլոր անդամ պետությունների, մասնավորապես՝ Սլովակիայի և Հունգարիայի հետ», – երեքշաբթի օրը հայտարարել է հանձնաժողովի խոսնակը։ «Մեր առաջնահերթությունը մնում է մեր անդամ պետությունների մատակարարման անվտանգությունը»։
Նամակում Օրբանը նշում է, որ վնասված խողովակաշարում փաստահավաք առաքելություն անցկացնելու իր առաջարկը «մերժվել է», հավելելով, որ դիվանագիտական ջանքերը, ըստ երևույթին, փակուղի են մտել։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն նույնպես կոչ է արել առաքելությունը շարունակել։
Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ «չի մասնակցել որևէ փաստահավաք առաքելության, և Ուկրաինայից նման խնդրանք չի եղել»։ Չնայած գործադիր իշխանությունը նման վարժանքներում փորձ չունի, այն նշել է, որ կարող է մասնակցել, եթե Կիևը թույլտվություն տա։
Զելենսկին հակադարձում է
Քանի որ Օրբանը չի ցույց տալիս իր վետոն հետ վերցնելու որևէ նշան, Բրյուսելի պաշտոնյաները սպասում են, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին «կձեռնարկի քայլ», որը կարող է հանգեցնել լուծման։
Անցյալ շաբաթ ֆոն դեր Լեյենը հրապարակավ խնդրել է Զելենսկիին արագացնել «Դրուժբա» խողովակաշարի վերանորոգումը, բայց նա լիովին չի պարտավորվել։ Կիևում ԵՄ պատվիրակությունը առաջարկություններ է արել այցելելու միջադեպի վայրը, բայց դրական պատասխան չի ստացել։
Ֆոն դեր Լեյենը նախատեսում է երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց ունենալ Զելենսկիի հետ։
Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, որ վերանորոգման աշխատանքները չեն կարող «այդքան արագ» տեղի ունենալ, քանի որ ռուսական շարունակական հրետակոծությունները վտանգի կենթարկեն տեխնիկներին և փորձագետներին։
«Եթե եվրոպացի առաջնորդները մեզ խնդրեն դա անել, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ գին է դա անելու», – երկուշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Զելենսկին։
«Արդյո՞ք որևէ մեկը լսել է Օրբանին կամ Ֆիկոյին ասել՝ «Մենք շատ շնորհակալ ենք Ուկրաինային» կամ «Մենք շատ ենք ցավում տուժած ընտանիքների և սիրելիների համար»։ Ոչ մի բառ, բացի այն, որ մենք կրկին պարտական ենք նրանց», – հավելել է Զելենսկին։
«Ես հարցրեցի. «Ի՞նչ գին է սա»։ Եվ (ես ասացի) եվրոպացի առաջնորդներին. «Ի՞նչ գին է։ Մարդիկ պե՞տք է մահանան։ Նրանք պե՞տք է վիրավորվեն։ Եվ դուք շարունակելու եք ամեն ինչ խոչընդոտել Ուկրաինայի համար»։
Երեքշաբթի օրը Corriere della Sera-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին կրկնապատկել է իր դիրքորոշումը՝ ասելով, որ Օրբանը «քիչ արժեք ունի» և կանխատեսելով, որ նա կպարտվի ապրիլի 12-ին կայանալիք Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրություններում։ Օրբանը հասարակական կարծիքի հարցումներում երկնիշ թվով հետ է մնում։
«Ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք չենք կարող Ռուսաստանից էներգիա գնել։ Պուտինը անմիջապես կօգտագործի նոր ֆինանսական եկամուտները՝ զենք գնելու և Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու համար», – ասել է նա Corriere-ին։
Թեև Հանձնաժողովը նախընտրում է լուծում գտնել խողովակաշարի միջոցով, այն չի բացառում նորարարական իրավական ուղիների դիմելը՝ Հունգարիայի վետոն շրջանցելու համար: Կիևին ապրիլի սկզբին անհրաժեշտ է արտաքին օգնության նոր ներարկում, ինչը Բրյուսելին կթողնի սեղմ ժամանակացույցով։
«Դա կարող է տեսանելի չլինել, բայց մենք աշխատում ենք 90 միլիարդ եվրոյի վարկը ճշգրիտ ապաբլոկավորելու տարբերակների վրա, և մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ժամանակը սպառվում է», – ասաց Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն։
Քննարկումների կենտրոնում է անկեղծ համագործակցության սկզբունքը, հաշվի առնելով, որ Օրբանն ինքը համաձայնել էր աջակցել օգնության ծրագրին՝ իր երկրի համար ամբողջական հրաժարման դիմաց։
Բաց մի թողեք
Թեհրանը խոստանում է հարվածել եվրոպական երկրներին, եթե նրանք միանան Իրանի դեմ պատերազմին
Երևան-Սևան ավտոճանապարհին մեքենաներ են բախվել. կա տուժած. Լուսանկար
Ինչ է կատարվում ՔԿ-ի շենքի մոտ