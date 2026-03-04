Հունգարիայի վետոն Ուկրաինայի վարկի վերաբերյալ ապացուցում է, որ ԵՄ-ին անհրաժեշտ է ավելի քիչ միաձայնություն. Նիդեռլանդների նոր վարչապետ

«Նիդեռլանդները վերադարձել է», – հայտարարել է Նիդեռլանդների վարչապետ Ռոբ Յետենը պաշտոնը ստանձնելուց հետո Բրյուսել կատարած իր առաջին այցի ժամանակ։
Հունգարիայի վերջին րոպեի վետոն Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ ընդգծում է, որ Եվրոպական Միությունը պետք է հրաժարվի միաձայնությունից, հայտարարել է Նիդեռլանդների նոր վարչապետ Ռոբ Յետենը պաշտոնը ստանձնելուց հետո Բրյուսել կատարած իր առաջին այցի ժամանակ։
Ռոբ Յետենը հանդիպել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ
«Նիդեռլանդների նոր կառավարությունը կողմ է եվրոպական մակարդակով միաձայն որոշումների կայացման ավելի ու ավելի քիչ գործընթացին», – երեքշաբթի օրը լրատվամիջոցների, այդ թվում՝ Euronews-ի հետ զրույցում ասել է Յետենը։
«Սա հստակ օրինակ է, թե ինչու է դա կարևոր, քանի որ մենք չենք կարող մեր ընտրողներին բացատրել, որ Եվրոպան երբեմն չափազանց անկողմնակալ է արձագանքում մեզ բոլորիս վերաբերող կարևոր հարցերին», – հավելել է նա։
Յետենը կոչ է արել իր հունգարացի գործընկեր Վիկտոր Օրբանին պահպանել այն նուրբ համաձայնագիրը, որը ԵՄ 27 առաջնորդները կնքել են դեկտեմբերին լարված բանակցություններից հետո։ Համաձայնագրի համաձայն՝ Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան խոստացան անհրաժեշտ միաձայնություն՝ ԵՄ բյուջեի կանոնները փոփոխելու համար՝ համատեղ վարկից ազատվելու դիմաց։
Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները կարծում են, որ օրենսդրական գործընթացի վերջին փուլում վարկի կարևոր մասի վրա վետո դնելով՝ Օրբանը խախտել է անկեղծ համագործակցության սկզբունքը, որը կապում է դաշինքի որոշումների կայացման գործընթացը։
«Եթե դուք քաղաքական համաձայնության հասնեք Խորհրդի մակարդակով, մենք ակնկալում ենք, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն կպահպանի այդ համաձայնագիրը։ Իսկ եթե ոչ, ապա Եվրոպական հանձնաժողովի համար մեծ խնդիր է գործողություններ ձեռնարկելը», – ասաց Ջեթենը։
Նոր կոալիցիոն ծրագրում Նիդեռլանդները կոչ է անում «պարզեցնել» 7-րդ հոդվածի ընթացակարգը, որը կարող է զրկել անդամ պետություններին քվեարկության իրավունքից, երբ նրանք կատարում են օրենքի գերակայության լուրջ խախտումներ։ Հունգարիան տարիներ շարունակ եղել է 7-րդ հոդվածի ներքո, բայց երբեք բավարար քաղաքական թափ չի եղել ավելի խիստ կիրառման փուլ անցնելու համար։
«Անհրաժեշտ է, որ մենք աջակցենք Ուկրաինային առաջիկա ամիսներին՝ համոզվելու համար, որ նրանք կարող են շարունակել իրենց պայքարը ռուսական ագրեսիայի դեմ», – շարունակեց Ջեթենը։
«Քանի որ ամերիկյան աջակցությունը ուկրաինացիներին՝ փողի և զենքի առումով, գնալով նվազում է, եվրոպացիների վրա է դրված այդ աջակցությունը»։
Օրբանի վետոն կենտրոնանում է «Դրուժբա» խողովակաշարի միջոցով ռուսական նավթի մատակարարման ընդհատման վրա, որը, ըստ Կիևի, հունվարի 27-ին հարձակման է ենթարկվել ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից և այդ ժամանակվանից ի վեր չի գործում։
Սակայն Օրբանն ասում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիտավորյալ փակել է խողովակաշարը՝ «քաղաքական պատճառներով» ազդելու հունգարական առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հարցումներում Օրբանը երկնիշ թվով հետ է մնում։
Երկու մրցակից ճամբարների միջև հայտնվելով՝ Եվրոպական հանձնաժողովը խնդրել է Զելենսկիին վերանորոգել «Դրուժբան», իսկ Օրբանին՝ վերացնել իր վետոն։ Միևնույն ժամանակ, Հունգարիան և Սլովակիան առաջարկել են փաստահավաք առաքելություն՝ խողովակաշարի վնասված հատվածը ստուգելու համար։
«Մենք ակնկալում ենք, որ Եվրոպական հանձնաժողովը կլուծի այս խնդիրը», – ասել է Ջեթենը։ «Եթե օգտակար է խողովակաշարի վերաբերյալ որևէ փաստահավաք առաքելություն ունենալ՝ այս խնդիրը լուծելու համար, ես բաց եմ դրա համար։ Բայց ամեն ինչ սկսվում է հետևյալից. Խորհրդի մակարդակով քաղաքական համաձայնությունը քաղաքական համաձայնություն է»։
«Շատ վաղ է» Ուկրաինայի անդամակցության ամսաթվի համար
Յեթենի՝ որպես վարչապետի առջև ծառացած առաջին բանավեճերից մեկը ընդլայնման ապագան է, թեմա, որի վերաբերյալ Նիդեռլանդները նախկինում հայտնի վերապահումներ է հայտնել։
Զելենսկին պաշտպանում է Ուկրաինայի անդամակցության կոնկրետ ամսաթվի ամրագրումը հեռանկարային խաղաղության համաձայնագրում, ինչը կարող է մեղմել տարածքային զիջումների ցավը։ Անցյալ շաբաթ նա բացահայտորեն առաջարկեց 2027 թվականը որպես ձգտողական չափանիշ։
Հանձնաժողովը նշում է, որ չի կարող պարտավորվել հստակ ամսաթվի հարցում, բայց աշխատում է իրավական ուղիների վրա՝ վերանայելու հայտնի բարդ գործընթացը և ապահովելու, որ ուկրաինացի ժողովուրդն ավելի մեծ վստահություն ունենա անդամակցության ճանապարհին։
Հնարավոր բարեփոխման մասին հարցին ի պատասխան՝ Յեթենն ասաց, որ ընդլայնումը պետք է վերանայվի «աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից», բայց կոչ արեց դաշինքին «զգույշ» լինել հաջորդ քայլերի հարցում՝ զգուշացնելով, որ եվրոպական նախագծի էությունը վտանգի տակ է։
«Մենք շատ բաց ենք այս (թեկնածու) երկրներին ավելի լայն աջակցություն ցուցաբերելու համար, բայց չափազանց արագ շարժվելը առաջ շարժվելու ճանապարհը չէ», – ասաց վարչապետը։
«Կարծում եմ, որ այս պահին հնարավոր չէ Ուկրաինայի հետ ընդլայնման ամսաթիվ նշանակել, բայց հնարավոր է նրանց հետ խոսել, և ես դա կանեմ նախագահ Զելենսկու հետ այն մասին, թե ինչպես կարող են եվրոպացիները աջակցել Ուկրաինային իրենց ձեռնարկած կարևոր բարեփոխումներում։ Բայց այս պահին դեռ շատ վաղ է ամսաթիվ նշանակել»։
Ռոբ Ջեթենը նաև հանդիպել է Անտոնիո Կոստայի հետ
Ջեթենը նաև անդրադարձավ Իրանի վրա ԱՄՆ-Իրանի հարվածներին, որոնք Մերձավոր Արևելքը մղել են անհայտ տարածք: Պատերազմին ի պատասխան՝ գազի մեծածախ գները կտրուկ աճել են, ինչը մտավախություններ է առաջացնում, որ Եվրոպան շուտով կարող է բախվել իր ստորգետնյա պաշարները լրացնելու արգելակող վճարի հետ, որոնք ջեռուցման սեզոնից հետո սպառվում են։
«Ակնհայտ է, որ Իրանի պատերազմը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ռազմավարական պաշարների վրա, ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Ասիայում: Այսպիսով, մենք պետք է պատրաստ լինենք այն դեպքին, երբ այս պատերազմը կշարունակվի ևս շատ շաբաթներ և կազդի Նիդեռլանդների և արտերկրի ռազմավարական պաշարների վրա», – ասաց նա՝ նշելով, որ «անհրաժեշտության դեպքում» կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ։
«Կարծում եմ՝ ավելի լայն մտահոգությունն այն է, թե ինչի վրա է այս պատերազմը և Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցող ամեն ինչ ազդելու գնագոյացման առումով»։
«Նիդեռլանդները վերադարձել է»
Ջեթենի D66 կուսակցությունը փոքրամասնության կառավարություն է ձևավորել լիբերալ VVD-ի և պահպանողական CDA-ի հետ, որոնք բոլորն էլ աջակցում են եվրոպական ինտեգրացիային։ Նրա պաշտոնավարումը վերջ է դնում Գերտ Վիլդերսի աջակողմյան, եվրոսկեպտիկ «Ազատության կուսակցության» (VVD) գլխավորած չորս կուսակցություններից բաղկացած անկայուն կոալիցիային, որը բնութագրվում էր մշտական անհամաձայնություններով։
Առաջնահերթությունների շարքում նրա գործադիր մարմինը խոստացել է ավելացնել պաշտպանության ծախսերը, պարզեցնել կարգավորումը, խթանել նոր տեխնոլոգիաները և ընդլայնել վերականգնվող էներգիան։
«Որպես ԵՄ հիմնադիր (անդամ) և հինգերորդ (ամենամեծ) տնտեսություն, Նիդեռլանդները վերադարձել է բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ Բրյուսելում բոլորի և ԵՄ-ում մեր դաշնակիցների հետ սերտորեն համագործակցելու համար», – ասել է Ջեթենը։
«Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ հնարավորություններ՝ ամրապնդելու եվրոպական տնտեսությունը և մրցունակությունը, ինչպես նաև ապահովելու համար, որ մենք կատարենք մեր աշխատանքը՝ մեծ քանակությամբ հարկային գումարներով՝ եվրոպական պաշտպանության և եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ ներդրումներ կատարելու համար»։
Ջեթենը և մյուս 26 առաջնորդները պատրաստվում են անսահմանափակ պայքարի հաջորդ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖԾ)՝ դաշինքի յոթամյա բյուջեի շուրջ։ Բրյուսելը առաջարկել է 2 տրիլիոն եվրոյի ձևանմուշ, որը որոշ մայրաքաղաքներ համարում են քաղաքականապես անընդունելի։
Ծախսերը կրճատելու տեղը կլինի հիմնական ճեղքման գիծը։ Գերմանիան, Սկանդինավյան և Բալթյան երկրները ցանկանում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ռազմավարական առաջնահերթություններին, մինչդեռ Իսպանիան, Իտալիան և Արևելյան Եվրոպան ցանկանում են պահպանել գյուղատնտեսության և համախմբման հիմնադրամների կարևորությունը։
Նիդեռլանդների վարչապետը հստակեցրեց, որ հաջորդ բյուջեն պետք է կենտրոնանա մայրցամաքի ապագան ձևավորող մեծ անցումների վրա՝ պաշտպանություն, տեխնոլոգիա և կլիմա։
«Ժամանակակից ԲՖԾ-ն չի նշանակում թվերի առումով պայթյունավտանգ ԲՖԾ», – ասաց նա։
«Նիդեռլանդները շատ ուշադիր կուսումնասիրի թվերը, և մենք առաջիկա ամիսներին շատ քննարկումներ կունենանք այս թեմայի շուրջ»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը առաջնագծում․ Իրանի ճգնաժամը կրկին ուշադրության կենտրոնում է պահում ԵՄ արտաքին քաղաքականության շուրջ տարաձայնությունները
Եվրոպական կոպիտ պատասխան. Թրամփի իրանական արկածախնդրությունը կարող է Ուկրաինան թողնել մոռացված պատերազմի վերածված
Իրանի ճգնաժամը նոր փորձություն է ԵՄ-ի համար