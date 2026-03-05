Տնտեսական Այս անգամ ի՞նչ է այսօր առաքվելու Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով infomitk@gmail.com 05/03/2026 1 min read Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարանցիկ երթուղու միջոցով Հայաստան է առաքվում 1984 տոննա դիզելային վառելիք։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ Հայաստան է առաքվում նաև 135 տոննա պարարտանյութ։ Related Post navigation Previous Մինչեւ մեկ ամիս՝ համալիրում աշխատանքը պետք է ավարտված լինիNext Էրդողանը զգուշացրել է Իրանին․ իրավիճակը լարվում է Բաց մի թողեք 1 min read Տնտեսական Ովքե՞ր են գնել Մասկատ – Երևան թանկարժեք տոմսերը 04/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Տնտեսական ՀՀ-ում խաղային ոլորտի վերաբերյալ անօրինական գովազդի տարածումն արգելված է, օրենքի պահպանումը՝ պարտադիր. ՊԵԿ 04/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Տնտեսական Բրյուսելը հայտարարում է, որ իր «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքը ինչու պատրաստ չէ 04/03/2026 infomitk@gmail.com
