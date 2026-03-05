05/03/2026

EU – Armenia

Այս անգամ ի՞նչ է այսօր առաքվելու Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով

infomitk@gmail.com 05/03/2026 1 min read

Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարանցիկ երթուղու միջոցով Հայաստան է առաքվում 1984 տոննա դիզելային վառելիք։

Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։

Նշվում է, որ Հայաստան է առաքվում նաև 135 տոննա պարարտանյութ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքե՞ր են գնել Մասկատ – Երևան թանկարժեք տոմսերը

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում խաղային ոլորտի վերաբերյալ անօրինական գովազդի տարածումն արգելված է, օրենքի պահպանումը՝ պարտադիր. ՊԵԿ

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը հայտարարում է, որ իր «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքը ինչու պատրաստ չէ

04/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բանակցություններն Ադրբեջանի համար ժամանակ շահելու միջոց էին․ Վաղարշակ Հարությունյան

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա ԱԺ դահլիճն է, ձեր հայաթը չի, կարգի հրավիրեք ձեզ. վեճ՝ ԱԺ-ում

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում ԱՄՆ-ի նախաձեռնած գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1114 քաղաքացիական անձ, տուժել՝ 6000-ը

05/03/2026 infomitk@gmail.com