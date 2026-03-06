06/03/2026

EU – Armenia

«Դաչա 2»-ի սոցհարցումները

infomitk@gmail.com 06/03/2026 1 min read

Կա՞ մեկը, որ կարող է մեկնաբանել այս տարօրինակ տրանսֆորմացիան։ IRI-ի այսօր հրապարակած սոցհարցումների թվերը մոտ մեկ շաբաթ առաջ այս կամ այն ծավալով արդեն կային բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ։

Բայց դրանք բոլորովին այլ թվեր էին։

Ու հիմա տրամաբանական հարց է առաջանում․ ինչպե՞ս ստացվեց, որ տվյալների հրապարակումը հանկարծ հետաձգվեց (ինչի մասին գրում էր մամուլը), և մեկ էլ մի գեղեցիկ առավոտ Ալեն Սիմոնյանը հրապարակեց բոլորովին այլ թվեր։
Շա՜տ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ։

Դեռ մի շաբաթ առաջ իշխանությունները բարձրաձայն հայտարարում էին՝ ոչ մի պարագայում թույլ չենք տալու «Գյումրի 2»։ Հավանորեն խուճապը գալիս էր նրանից, որ ունեին իրական թվերը։

Եվ ահա այսօր հրապարակվում են թվեր, որոնք ավելի շատ «Դաչա 2» տրամաբանության մեջ են` կառավարական ամառանոցում նկարված։

Արման Աբովյան

Բաց մի թողեք

1 min read

«Երաշխավորված խաղաղություն․ Հայաստանի միակ ընտրությունը

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդամենը մեկ ԱԹՍ չեզոքացնելու ունակություն չունեցող Բաքվի բшրբարոսական վարչախբի պարագլուխը uպառնում է հաղթել Իրանին

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բանակցություններն Ադրբեջանի համար ժամանակ շահելու միջոց էին․ Վաղարշակ Հարությունյան

05/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եղիշե Մելիքյանը հրապարակել է Հայաստանի ազգային հավաքականի՝ արտերկրից հրավիրված խաղացողների ցանկը

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ դեր են խաղալու քրդերը Մերձավոր Արեւելքի նոր էսկալացիայում

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժաշխատողներին uպառնո՞ւմ են․ «դիմում գրիր և գնա»․ Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ

06/03/2026 infomitk@gmail.com