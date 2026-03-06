«Դաչա 2»-ի սոցհարցումները

Կա՞ մեկը, որ կարող է մեկնաբանել այս տարօրինակ տրանսֆորմացիան։ IRI-ի այսօր հրապարակած սոցհարցումների թվերը մոտ մեկ շաբաթ առաջ այս կամ այն ծավալով արդեն կային բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ։
Բայց դրանք բոլորովին այլ թվեր էին։
Ու հիմա տրամաբանական հարց է առաջանում․ ինչպե՞ս ստացվեց, որ տվյալների հրապարակումը հանկարծ հետաձգվեց (ինչի մասին գրում էր մամուլը), և մեկ էլ մի գեղեցիկ առավոտ Ալեն Սիմոնյանը հրապարակեց բոլորովին այլ թվեր։
Շա՜տ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ։
Դեռ մի շաբաթ առաջ իշխանությունները բարձրաձայն հայտարարում էին՝ ոչ մի պարագայում թույլ չենք տալու «Գյումրի 2»։ Հավանորեն խուճապը գալիս էր նրանից, որ ունեին իրական թվերը։
Եվ ահա այսօր հրապարակվում են թվեր, որոնք ավելի շատ «Դաչա 2» տրամաբանության մեջ են` կառավարական ամառանոցում նկարված։
Արման Աբովյան
