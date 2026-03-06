Հատուկ օպերացիա. ինչպես են ոստիկանները վնասազերծել Արաբկիրում կրակոց արձակած անձին. Տեսանյութ

ՆԳՆ քրեական ոստիկանների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ վնասազերծվել է Արաբկիրում հանցագործությունը կատարողը:
Այս մասին հայտնել են Ներքին գործերի նախարարությունից՝ նշելով, որ Արաբկիր վարչական շրջանում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ՆԳՆ քրեական ոստիկանները, ձեռնարկելով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, վնասազերծել են հանցագործությունը կատարողին։
Վերջինս ձերբակալվել և ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Հայտնաբերվել է նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող հրազենը։
«Հայկական ժամանակ»-ի տեղեկություններով՝ վնասազերծված անձը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի:
Ինչպես հայտնել էինք, մարտի 6-ին կրակոցներ են հնչել Երևանում, կա վիրավոր։ Նշված վայրում քրեական ոստիկանները հայտնաբերել են կրակված մոտ 6 պարկուճ։
Տեսանյութն՝ այստեղ
Բաց մի թողեք
Կրակոցներ են հնչել Արաբկիր վարչական շրջանում. կա վիրավոր
Աջափնյակի դեպքով 17 անձ է անցնում
Դատախազությունը պահանջում է Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարից բռնագանձել 4 գույք, 325,5 միլիոն դրամ․ Լուսանկար