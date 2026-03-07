ԱՄՆ-ն ունեցել է մոտ 200 զnh և վիրավnր Իրանի կողմից «Ալ-Զաֆրա» ավիաբազային հասցված հարվածների հետևանքով

Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ԱՄՆ-ն ունեցել է մոտ 200 զոհ և վիրավոր Իրանի կողմից ԱՄԷ-ում տեղակայված «Ալ-Զաֆրա» ավիաբազային հասցված հարվածների հետևանքով, հայտնել է իրանական բանակը։
ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի հինգերորդ նավատորմում տարածաշրջանում զոհվել է քսանմեկ մարդ, շատերը վիրավորվել են։
Զգալի վնաս է հասցվել ԱՄՆ ենթակառուցվածքներին ու շահերին։ Պարսից ծոցի հյուսիսում հարված է հասցվել ամերիկյան տանկերի։
