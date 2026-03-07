07/03/2026

EU – Armenia

Աշխատակիցների բանկային քարտերը հավաքել են. գործարար Արման Հակոբջանյանի նոր բարքերը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

«Այն բոլոր գազալցակայաններում, որոնք պատկանում են գործարար Արման Հակոբջանյանին, աշխատակիցներից վերցնում են աշխատավարձային քարտերը և հենց իրենք էլ ամբողջովին տնօրինում են քարտին փոխանցվող գումարների շարժը»,– ArmLur.am-ին այս մասին ահազանգում է այդ գազալցակայաններում նախկինում աշխատած և տուժած քաղաքացիներից մեկը։

«Եթե աշխատողներից մեկը դուրս է գալիս աշխատանքից կամ նրան հեռացնում են, տվյալ գազալցակայանի տնօրենը քարտերը պահում է իր մոտ։ Երբ վերջնահաշվարկը փոխանցում են տվյալ աշխատողի քարտին, տնօրենն ամբողջովին հանում է և, առանց մի կոպեկ թողնելու քարտին, վերադարձնում ազատված աշխատողին»,– հայտնում է մեզ ահազանգած քաղաքացին։

ArmLur.am-ը փորձեց զրուցել «Կապավոր» ընկերության սեփականատեր, արցախցի գործարար Արման Հակոբջանյանի հետ, սակայն նա հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել, մեկնաբանել տեղի ունեցածը՝ մեզ լավ օր մաղթելով։

Հիշեցնենք, որ Արման Հակոբջանյանը Արցախում պետական շին. մրցույթների հիմնական հաղթողն է եղել, իսկ Հակարիի կամրջի փակվելուց հետո նա Հայաստան եկավ և գնեց Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող բոլոր գազալցակայանները։

Նա նաև անցնում է հարուցված վարույթներով, և արդեն տեղեկություններ կան, որ գուցե ազատությունից զրկվի»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլոտովի կոկտեյլ, հայտնի որպես բենզինով պայթուցիկ․ԱԱԾ շենքը հրկիզելու համար ինչ է օգտագործվել

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թվեր կրակելու» մեկնարկը տրված է. որտե՞ղ են արվել հարցումները

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանանց տոնի առթիվ տղամարդիկ էլ են պարգևավճար ստացել

07/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա 5 վիրավոր․ Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհին 29-ամյա վարորդը «УАЗ 469»-ով բախվել է ձնակույտին և կողաշրջվել. Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի բարձր ռիսկային ռազմավարությունը Մերձավոր Արևելքում անսահմանափակ պատերազմի համար. WSJ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելա – ամերիկա – թուրքական պայմանավորվածություններ՝ քրդերի գործոնն ակտիվացնում են

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախիջևանը Իրանի դեմ «ցամաքային հարձակման բացառիկ հարթակ է

07/03/2026 infomitk@gmail.com