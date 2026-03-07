Թրամփի Իրանին ուղղված հարվածները Մելոնիին գլխացավ են պատճառում Իտալիայի ճգնաժամային հանրաքվեից առաջ

Իտալիայի վարչապետը դժվար հավասարակշռության խնդիր ունի՝ պահպանելու իր դաշինքը Սպիտակ տանը իր դաշնակցի հետ։
ՀՌՈՄ — ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանին ուղղված ավիահարվածները խնդիր են ստեղծում նրա դաշնակից՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար՝ մարտի 22-23-ը կայանալիք բարձր խաղադրույքներով հանրաքվեից առաջ, որտեղ հարցումները ցույց են տալիս, որ նա կարող է պարտվել։
Չնայած համազգային հանրաքվեն, ըստ երևույթին, դատական բարեփոխումների մասին է, այն արագորեն վերածվել է Մելոնիի և նրա աջակողմյան կառավարության նկատմամբ վստահության ավելի լայն քվեարկության, որը Իտալիայի ամենակայուն կառավարությունն է վերջին տարիներին։
Մելոնիի սերտ դաշինքը Թրամփի հետ այժմ սպառնում է նրա քաղաքական ճակատագրին, քանի որ նա խիստ ժողովրդականություն չի վայելում Իտալիայում, ըստ Yougov հարցման կազմակերպության՝ մարդկանց 77 տոկոսը «անբարենպաստ» կարծիք ունի նրա մասին։ Պատերազմը նաև սրում է էներգիայի գների ցնցման վերաբերյալ տարածված վախերը, ինչը կարևոր գործոն է այն երկրում, որն արդեն վճարում է ԵՄ ամենաբարձր էլեկտրաէներգիայի գներից մի քանիսը։
ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ այդ թշնամանքը, ինչպես նաև պատերազմի տնային հաշիվների վրա ազդեցության վերաբերյալ վախերը նշանակում են, որ Մելոնին այժմ լարվում է, խուսափելով քննադատել Սպիտակ տանը իր հզոր դաշնակցին, միաժամանակ վստահեցնելով ընտրողներին, որ Հռոմը չի ներքաշվի պատերազմի մեջ։
Քաղաքական փոխզիջման մեջ Մելոնին հինգշաբթի օրը խոստացավ հակաօդային պաշտպանություն ցուցաբերել Պարսից ծոցի երկրներին, որոնք հարված են ստացել Իրանի կողմից պատասխան կրակից, իսկ նրա պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ Իտալիան «ծովային միջոցներ» կուղարկի Կիպրոսը պաշտպանելու համար։ Նա միաժամանակ պնդում է, սակայն, որ Իտալիան անմիջական աջակցություն չի ցուցաբերի Թեհրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմին և նշում է, որ Իտալիայում գտնվող ԱՄՆ բազաները լիազորված են միայն լոգիստիկ աջակցություն ցուցաբերել, այլ ոչ թե հարձակողական գործողություններ իրականացնել։
«Մենք պատերազմի մեջ չենք. մենք չենք ուզում պատերազմել», – հինգշաբթի օրը RTL ռադիոյին ասաց նա։
Իրանի շուրջ այս հավասարակշռող գործողությունը դժվար թե կարող էր տեղի ունենալ Մելոնիի համար ավելի վատ ժամանակում։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ հանրաքվեն չափազանց մոտ է կանխատեսելու համար, և դա շատ բան կախված կլինի մասնակցությունից։ Եթե նա պարտվի, դա մեծ անհաջողություն կլինի այն քաղաքական գործչի համար, ով վերջին տարիներին վայելել է անպարտելիության մթնոլորտ ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ ԵՄ ասպարեզում։
Իտալացի առաջնորդը մեծ ներդրումներ է կատարել Թրամփի հետ իր հարաբերություններում՝ հույս ունենալով դիրքավորվել որպես մի տեսակ եվրոպացի «Թրամփի մասին շշնջացող», որը կարող է պահպանել ազդեցությունը Վաշինգտոնում։
Սակայն այդ ռազմավարությունն այժմ սկսում է քաղաքական ծախսեր կրել հայրենիքում, քանի որ Իտալիայի աննշան դերը ԱՄՆ ռազմավարական որոշումների կայացման գործում բացահայտվեց անցյալ շաբաթ Դուբայում նրա պաշտպանության նախարար Գվիդո Կրոսետտոյի անօգնական մնալուց հետո, երբ հարվածները տեղի ունեցան առանց նախնական նախազգուշացման։
Կրոսետտոն ինքը հետագայում խորհրդարանական քննարկման ժամանակ ընդունեց Ամերիկայի եվրոպացի դաշնակիցների անզորությունը։ Նա խոստովանեց, որ Իրանի վրա հարձակումը «անշուշտ տեղի է ունեցել միջազգային իրավունքի կանոններից դուրս», բայց ավելացրեց, որ ոչ մի կառավարություն՝ եվրոպական կամ այլ, չէր կարող կանխել հարվածները։
Իտալիայում ԱՄՆ ռազմական բազաների հնարավոր օգտագործումը նույնպես ռիսկի է դիմում քաղաքականապես պայթյունավտանգ դառնալ այն երկրում, որտեղ հանրությունը պատմականորեն զգուշանում է ԱՄՆ-ի գլխավորած հակամարտությունների մեջ ներքաշվելուց։
Կառավարությունը պնդել է, որ Սիցիլիայում գտնվող Սիգոնելլա ռազմածովային ավիակայանի նման բազաների օգտագործումը սահմանափակվում է երկարատև երկկողմ համաձայնագրերով նախատեսված լոգիստիկ և տեխնիկական աջակցությամբ: Իտալական հողի օգտագործումը հարվածներին աջակցություն ցուցաբերելու համար կպահանջի կառավարության թույլտվությունը, որը չի խնդրվել, հինգշաբթի օրը RTL-ին տված իր մեկնաբանություններում ասել է Մելոնին։
Արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին խորհրդարանին ասել է, որ կառավարության գործողությունները նպատակ ունեն պաշտպանել տարածաշրջանում Իտալիայի քաղաքացիներին, ինչպես նաև նավագնացության ուղիները, և կանխել էներգիայի գների կտրուկ աճը: «Մենք ոչ միայն անդրադառնում ենք Թրամփի դիրքորոշումներին. մեր հայրենակիցների անվտանգությունն է առաջնահերթությունը»։
Գիտակցելով էներգիայի գների կտրուկ աճի հետևանքով առաջացող վտանգը՝ Մելոնին երեքշաբթի օրը էներգետիկայի ոլորտի ղեկավարներին իր գրասենյակ է կանչել էներգետիկ անվտանգության վերաբերյալ նախարարական բանակցությունների համար: Նա իտալական ռադիոյին ասել է, որ իր կառավարությունը «անդադար աշխատում է» սննդի և էներգիայի գների աճի զսպման ուղղությամբ։
Սակայն, զգալով նրա քաղաքական խոցելիությունը, ընդդիմադիր կուսակցությունները քննադատել են նրան հարվածները դատապարտելուց հրաժարվելու և ԱՄՆ-ին ենթարկվելու համար։
Խորհրդարանում քննարկման ժամանակ «Կանաչների և ձախերի դաշինքի» ներկայացուցիչ Անջելո Բոնելլին մեղադրել է կառավարությանը Թրամփին ենթարկվելու մեջ։
«Դուք Իտալիային պատերազմի եք տանում, նախարար։ Գիտե՞ք ինչու։ Որովհետև երբ ռազմական ինքնաթիռ է ժամանում, լինի դա բեռնատար ինքնաթիռ, թե ինչ-որ այլ բան, և գնում է տեխնիկական սպասարկման կամ ինչ-որ այլ բանի, այդ ինքնաթիռները կռմբակոծվեն, կմտնեն պատերազմի թատերաբեմ, կտրամադրեն ռազմական լոգիստիկ աջակցություն», – ասաց նա։ «Ի՞նչ տարբերություն կա ռազմական լոգիստիկ աջակցության և ռմբակոծող մեկի միջև։ Դա նշանակում է պատերազմի մեջ լինել, և մենք համաձայն չենք։ Ոչ, շնորհակալություն»։
«5 աստղ» շարժման ժողովրդական պատգամավոր Արնալդո Լոմուտին կատակեց, որ Հռոմը պետք է հեռանա Վաշինգտոնից և Իսրայելից՝ խնդրելով, որ կառավարությունը «պատժամիջոցներ կիրառի Միացյալ Նահանգների դեմ և ռազմական օգնության փաթեթ ներկայացնի Իրանի համար»։
Միջազգային գործի ինստիտուտի վերլուծաբան Լեո Գորետտին ասաց, որ Մելոնին «պահպանում է գաղտնիությունը՝ լավ գիտակցելով, որ հասարակական կարծիքը ճնշող մեծամասնությամբ դեմ է Իտալիայի մասնակցությանը պատերազմին, մինչդեռ անհրաժեշտ չէ փչացնել հարաբերությունները Թրամփի հետ»։
