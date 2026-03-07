Ֆոն դեր Լեյենը կրկնապատկում է իր ջանքերը՝ էներգետիկ ճգնաժամի քննադատության ֆոնին: ԵՄ անդամ երկրները վախեցած են համառորեն բարձր գներից և Մերձավոր Արևելքում նոր պատերազմից։
«Մերձավոր Արևելքում զարգացումները մեզ կրկին հիշեցնում են բրածո վառելիքից չափազանց շատ կախվածության ռիսկերի մասին», – հայտարարության մեջ ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն ուրբաթ օրը փորձել է հանգստացնել ազգային մայրաքաղաքներին, որոնք մտահոգված են էներգետիկ ճգնաժամի կառավարման իր մեթոդներով, որը սկսվել է 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժելուց հետո և սրվել է Մերձավոր Արևելքում հակամարտության տարածման հետ մեկտեղ։
Ուրբաթ օրը, երբ էներգակիրների գները կտրուկ բարձրանում էին, հանձնակատարների արտակարգ նիստում հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ղեկավար թիմը փորձել է աջակցություն ստանալ իրենց էներգետիկ ռազմավարության համար, որը ներառում է ներմուծվող նավթի և գազի փոխարինումը տեղական կանաչ էներգիայով։ Այս հարցը մեծ գլխացավանք է դարձել Բրյուսելի համար, քանի որ առաջնորդները բախվում են բարձր վճարների և դանդաղ տնտեսական աճի պատճառով հանրային զայրույթի աճի հետ։
«Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները մեզ կրկին հիշեցնում են բրածո վառելիքի վրա չափազանց շատ հույսը դնելու ռիսկերի մասին», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը Միջազգային էներգետիկ գործակալության ղեկավար Ֆաթիհ Բիրոլի մասնակցությամբ նիստից հետո արված հայտարարության մեջ: Նավթի և գազի գները կտրուկ աճել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարվածներից հետո։
«Անդամ պետություններից քննադատություններ և մտահոգություններ են հնչում, բայց առաջնորդների նահանջի ժամանակ [անցյալ ամիս Բելգիայի գյուղական վայրում] նրանք խնդրել են Հանձնաժողովին լուծումներ առաջարկել էներգետիկայի վերաբերյալ», – ասել է բանակցություններից տեղյակ ԵՄ պաշտոնյա, որը անանուն է մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար, ինչպես նաև այս հոդվածում մեջբերվել են այլ անձինք։
Նկարագրվելով որպես կողմնորոշման քննարկում, հանդիպումը հնարավորություն էր հանձնակատարների համար «փոխանակվելու մտքերով այս թեմաների շուրջ և առաջարկելու կոնկրետ գործողություններ», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան, – «հատկապես այս դեպքում, քանի որ անդամ պետությունները նախագահից ակնկալում են ներկայացնել էներգիայի գների վերաբերյալ զեկույց հաջորդ EUCO-ում [Եվրոպական խորհուրդ]: Դրանք կարևոր են անդամ պետությունների համար, ուստի կարևոր է Հանձնաժողովի համար»։
ԵՄ մրցակցության հարցերով պատասխանատու, իսպանացի սոցիալիստ Թերեզա Ռիբերայի և դանիացի սոցիալ-դեմոկրատ Էներգետիկայի հանձնակատար Դան Յորգենսենի կողմից կազմված ներքին գրառման համաձայն՝ «Մերձավոր Արևելքում վերջին սրացումը և Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցած խափանումները անմիջական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային էներգակիրների գների և շուկայի անկայունության վրա»։
Եվ այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովի ռազմավարությունը մնում է անփոփոխ, չնայած Իրանի վրա հարվածները մատակարարման հետ կապված մտահոգություններ են առաջացնում։ Ձեռք բերված ներքին գրառման մեջ կենտրոնանում է կանաչ էներգիան խթանելու վաղեմի կոչերի վրա, բայց նաև ընդունվում է, որ դա կարող է բավարար չլինել և ակնարկվում է «կամրջային լուծման» մասին՝ մինչև մաքուր անցման օգուտները զգացվեն։
Հանձնաժողովի երկրորդ պաշտոնյան հաստատել է, որ հանդիպումը հրավիրվել է «Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով էներգակիրների բարձր գների պատճառով կազմակերպչական վիճակի բարելավման» վրա կենտրոնանալու համար, բայց որ արձագանքը կկենտրոնանա ազգային կառավարություններին ԵՄ գործող կանոններով արդեն իսկ առկա լիազորություններից օգտվելու վրա՝ ծախսերը կրճատելու համար։
Երրորդ պաշտոնյան, որն անմիջականորեն աշխատել է առաջարկների վրա, ասել է, որ հանձնաժողովը վստահ է, որ «ձեռնարկել է կոնկրետ գործողություններ»՝ Ռուսաստանի կողմից էներգակիրների մատակարարումը որպես զենք օգտագործելուց հետո, և որ այն լավ դիրքում է գտնվում ներկայիս զարգացումները հաշվի առնելու համար: «Մենք բարելավել ենք մատակարարման անվտանգությունը՝ դիվերսիֆիկացնելով մեր գործընկերներին և նվազեցնելով Ռուսաստանի նման անհուսալի մատակարարներից չափազանց կախվածությունը», – ասել են նրանք։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը փորձել է օգտվել Մերձավոր Արևելքում նոր պատերազմից՝ կարևորագույն ազգային ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որոնք դարձել են նրա 16-ամյա իշխանության ամենադժվար փորձությունը: Հարցումներում հետ մնալով՝ Օրբանը պնդում է, որ Իրանի հետ պատերազմը նշանակում է, որ ԵՄ-ն պետք է վերանայի ռուսական նավթից և գազից հրաժարվելու իր ծրագրերը և ճնշում գործադրի Ուկրաինայի վրա՝ Մոսկվայի հում նավթը տեղափոխող խողովակաշարը վերանորոգելու համար։
Ազգային և տարածաշրջանային ընտրությունների շարքում պոպուլիստական կուսակցությունները աճել են՝ բողոքելով կանաչ կանոնների դեմ: Չեխիայի նոր վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը և նրա կոալիցիոն կառավարությունը խոստացել են քանդել շրջանակը՝ միանալով իր ձայնը ֆոն դեր Լեյենի քաղաքականությանը մարտահրավեր նետող առաջնորդների սեղանի շուրջ։
Միևնույն ժամանակ, Շվեդիան այս շաբաթվա սկզբին նամակ էր հղել ֆոն դեր Լեյենին՝ կոչ անելով նրան փոխել ազգային էլեկտրաէներգիայի շուկաներին միանալու ծրագրերի ընթացքը՝ նախազգուշացնելով, որ դա կարող է «հանգեցնել ավելի թանկ համակարգի ԵՄ քաղաքացիների և ընկերությունների համար»։
Բաց մի թողեք
Թրամփի լուսավոր պահը. Ամերիկան, վերջիվերջո, Եվրոպայի կարիքն ունի
Նոր պատերազմ, նույն թուլություն. Թրամփի գաղափարախոսական պատերազմը Եվրոպայի դեմ
Եվրոպոլը հայտարարում է, որ ԵՄ-ում ահաբեկչական սպառնալիքը մեծացել է` Իրանի պատճառով