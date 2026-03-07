Իտալիայի Ա սերիայի հերթական տուրի շրջանակում տեղի կունենա «Միլան»-«Ինտեր» քաղաքային դերբին, որը համաշխարհային ֆուտբոլում ամենասպասված մրցավեճերից մեկն է:
Երեկ «Ինտերը» համացանցի իր պաշտոնական հարթակներում տեղադրել էր Մխիթարյանի գոլերից մեկը «Միլանի» դարպասը՝ հայ երգիչ Արամ Ասատրյանի «Հայ եմ ես, հայ ես դու» հայտնի երգի ներքո:
Քիչ առաջ «Ինտերը» Մխիթարյանի՝ «Միլանի» դարպասը ուղարկած հերթական գոլերից մեկի տեսանյութն է հրապարակել, այս անգամ «Տարան, տարան» երաժշտության երգո:
Հայ օգտատերերը զարմանք են ապրում տեղի ունեցողից ու տարբեր հումորներ անում վերոնշյալ հրապարակումների մեկնաբանություններու:
«Հայերը գողացե՞լ են իտալացիների հեռախոսը»,- գրել է օգտատերերից մեկը:
