07/03/2026

EU – Armenia

Օդանավակայանն այրվում է․ Թեհրանը ռմբակոծվել է

07/03/2026

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը մի քանի ավիահարվածներ են հասցրել Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանի տարածքին, հաղորդում է իրանական Tasnim լրատվական գործակալությունը։

Օդանավակայանի մոտակայքում լսվել են մի քանի պայթյուններ։ Պայթյուններ լսվել են նաև Թեհրանի հյուսիսում, հարավում, արևելքում, արևմուտքում և կենտրոնում։

Սոցիալական ցանցերում տարածվել է Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանի հրդեհման տեսանյութը ավիահարվածներից հետո։

Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը (ՑԱԽԱԼ) Թեհրանում թիրախների վրա նոր հարվածներ են հասցրել։ ՑԱԽԱԼ-ն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ «Բանակը լայնածավալ հարվածներ է հասցրել Թեհրանում գտնվող իրանական ռեժիմի ենթակառուցվածքներին»։

Հավելել՝ իսրայելական ուժերը հայտնաբերել են Իրանից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռներ։

