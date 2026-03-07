Օդանավակայանն այրվում է․ Թեհրանը ռմբակոծվել է

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը մի քանի ավիահարվածներ են հասցրել Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանի տարածքին, հաղորդում է իրանական Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Օդանավակայանի մոտակայքում լսվել են մի քանի պայթյուններ։ Պայթյուններ լսվել են նաև Թեհրանի հյուսիսում, հարավում, արևելքում, արևմուտքում և կենտրոնում։
Սոցիալական ցանցերում տարածվել է Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանի հրդեհման տեսանյութը ավիահարվածներից հետո։
Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը (ՑԱԽԱԼ) Թեհրանում թիրախների վրա նոր հարվածներ են հասցրել։ ՑԱԽԱԼ-ն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ «Բանակը լայնածավալ հարվածներ է հասցրել Թեհրանում գտնվող իրանական ռեժիմի ենթակառուցվածքներին»։
Հավելել՝ իսրայելական ուժերը հայտնաբերել են Իրանից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռներ։
