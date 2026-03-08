08/03/2026

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը քննարկել են Իրան հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկելու հարցը՝ ուրան առգրավելու համար. Axios

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի իշխանությունները քննարկել են Իրան հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկելու հնարավորությունը՝ հարստացված ուրանի և այլ միջուկային վառելիքի պաշարները, ինչպես նաև նավթարդյունաբերության կարևորագույն օբյեկտները գրավելու համար։

Այս տեղեկատվությունը հաղորդել է Axios պորտալը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Քննարկումներին ծանոթ չորս աղբյուրի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը քննարկում են պատերազմի հետագա փուլում Իրան հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկելու հարցը՝ բարձր հարստացված ուրանի պաշարները ապահովելու համար։

Պորտալը նշում է, որ գործողությունը կարող է պահանջել ուժեղ ամրացված ստորգետնյա օբյեկտների գրոհ։

Հոդվածի հեղինակների խոսքով՝ դեռևս որոշված չէ, թե արդյոք այս առաջադրանքը կհանձնարարվի ԱՄՆ-ի՞, թե՞ Իսրայելի հատուկ նշանակության ուժերին, թե՞ գործողությունը կիրականացվի համատեղ։

Axios-ը նաև հաղորդում է, որ միջուկային վառելիքի գրավումը կարող է հնարավոր լինել միայն այն բանից հետո, երբ երկու կողմերն էլ համոզվեն, որ Իրանի զինված ուժերը այլևս լուրջ սպառնալիք չեն ներկայացնում։

Այս շաբաթ ԱՄՆ Կոնգրեսի ճեպազրույցի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին հարցրել են, թե արդյոք Իրանի միջուկային նյութերը կարո՞ղ են գրավվել։

Նա պատասխանել է. «Մեկը պետք է գնա և վերցնի դրանք»։

