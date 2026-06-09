Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը կասեցվել է սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների վերաբերյալ վարույթի ընթացքում

56-ամյա Քարիմ Խանը մեղադրվում է կին օգնականի հետ սեռական ոտնձգությունների մեջ, որը տևում է ավելի քան երկու տարի։ Նա կտրականապես հերքում է ցանկացած խախտում։
Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը երկուշաբթի երեկոյան կասեցվել է իր պարտականություններից, այն բանից հետո, երբ դատարանի վերահսկող մարմինը նրան կարգապահական վարույթի է ուղարկել սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների հիման վրա։
Խանը մեղադրվում է կին օգնականի հետ սեռական ոտնձգությունների մեջ, որը տևում է ավելի քան երկու տարի, մինչդեռ նա կտրականապես հերքում է ցանկացած խախտում։
Նա արդեն ժամանակավորապես հրաժարական էր տվել 2025 թվականի մայիսին՝ մինչև հետաքննության արդյունքը։ Գործընթացն աննախադեպ է Միջազգային քրեական դատարանի համար, և Մասնակից պետությունների ասամբլեան (ԱՊՊ) ստիպված է եղել բազմիցս ստեղծել նոր կանոններ՝ իրավիճակը հաշվի առնելու համար։
ԱՊՊ-ի 21 անդամից բաղկացած բյուրոն որոշել է Խանի գործը ուղարկել ավելի լայն ԱՊՊ-ին, որը ներկայացնում է ՄՔԴ-ի բոլոր անդամ երկրները։
Բյուրոն որոշեց «որակյալ մեծամասնությամբ… անհապաղ կասեցնել դատախազի պաշտոնից՝ մինչև Մասնակից պետությունների ասամբլեայի՝ որպես իրավասու որոշում կայացնողի վերջնական որոշումը», – ասվում է մարմնի հայտարարության մեջ։
Այն իր որոշումը հիմնել է «ՄԱԿ-ի ներքին վերահսկողության ծառայությունների գրասենյակի (OIOS) կողմից անցկացված հետաքննության զեկույցի, հիմքում ընկած ապացույցների, դատական փորձագետների ad hoc խմբի խորհրդատվության և գրավոր ներկայացումների վրա»։
Այն հավելել է, որ Խանի կասեցումը մինչև ասամբլեայի նիստը «վերջնական արդյունքի ցուցիչ չէ»։
ՄԱԿ-ի հետաքննությունը ապացույցներ է գտել, որ Խանը «ոչ համաձայնեցված սեռական շփում է ունեցել (օգնականի) հետ իր գրասենյակում, իր անձնական բնակարանում և առաքելության ընթացքում», ըստ The Associated Press-ի կողմից տեսած զեկույցի պատճենի։ Այնուամենայնիվ, գործադիր կոմիտեի կողմից արդյունքների իրավական գնահատման համար ընտրված երեք դատավորներից բաղկացած խումբը պարզել է, որ հետաքննությունը բավականաչափ վճռական չէր։
Որոշումը քիչ գործնական ազդեցություն կունենա դատարանի գործունեության վրա, և Խանն արդեն հեռացվել է Ֆիլիպինների նախկին նախագահ Ռոդրիգո Դուտերտեի դեմ ՄՔԴ-ի ամենաաղմկոտ գործով պաշտպանական ելույթներից։
Բաց մի թողեք
ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ
Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները՝ գերմանական պարբերականի դիտարկմամբ
Իսրայելի և Իրանի միջև հակամարտության սրացումից հետո Թրամփն ու Նեթանյահուն հեռախոսազրույց են ունեցել