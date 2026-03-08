Թրամփը մերժել է Իրանի հետ բանակցությունները և հայտնել՝ ինչ պայմանի դեպքում կդադարի պատերազմը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ինքը հետաքրքրված չէ Իրանի հետ բանակցություններով և չի բացառում, որ պատերազմը կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ Թեհրանը այլևս չունենա ակտիվ բանակ և իր ներկայիս ղեկավարությունը։
Այս տեղեկատվությունը հաղորդել է Reuters-ը։
Թրամփն իր ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է, որ ավիահարվածները կարող են անիմաստ դարձնել բանակցությունները, եթե ոչնչացվեն Իրանի բոլոր պոտենցիալ առաջնորդները և նրանց բանակը։
«Կարծում եմ՝ որոշ պահի պարզապես կարող է չմնալ ոչ ոք, ով կասի՝ «Մենք հանձնվում ենք»», – ասել է Թրամփը։
