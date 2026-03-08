08/03/2026

EU – Armenia

Իրանը հարձակումներ է նախաձեռնել Թել Ավիվի, Հայֆայի և Քուվեյթի ռազմական թիրախների վրա

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Իրանի զինվորականները հարձակում են իրականացրել Իսրայելի Հայֆա և Թել Ավիվ քաղաքների թիրախների, ինչպես նաև Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան բազաների ուղղությամբ:

Այս մասին հայտնել է Իրանի բանակը:

«Հայֆայում, Թել Ավիվում ամերիկա-սիոնիստական թիրախները, ինչպես նաև Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան կենտրոններն ու բազաները ենթարկվել են Իրանի բանակի ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը»,- ասվում է հայտարարության մեջ, որը մեջբերում է Իրանի պետական հեռուստառադիոընկերությունը:

Իրանցի զինվորականները հայտնել են, որ հարձակումներն իրականացրել են վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում:

Իրանական բանակի հաղորդագրության համաձայն, բացի Իսրայելի թիրախներից, հարձակման է ենթարկվել նաև Քուվեյթում գտնվող «Քեմփ Աթիֆջան» բազան և դրա զինամթերքի ու սարքավորումների պահեստները, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության դիրքերը, տեղեկատվության հավաքագրման կետերը և վրանային ճամբարները:

Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել էր Քուվեյթի Ալ-Ադիրի շրջանում գտնվող ամերիկյան ուղղաթիռային բազային հասցված հարվածների մասին:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ռմբակոծել են Իրանի նավթային պահեստները՝ շուրջ 30 օբյեկտ. օդը թունավոր է, քաղաքները՝ ծխի մեջ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը մերժել է Իրանի հետ բանակցությունները և հայտնել՝ ինչ պայմանի դեպքում կդադարի պատերազմը

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայթյուն Օսլոյում ԱՄՆ դեսպանատանը, վիրավորներ չկան

08/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 9-ի աստղագուշակ․ Մտերիմների հետ շփումները կուրախացնեն

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք Ադրբեջանը կմտնի ռազմական գործողությունների մեջ Իրանի դեմ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հարձակումներ է նախաձեռնել Թել Ավիվի, Հայֆայի և Քուվեյթի ռազմական թիրախների վրա

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղվանից սկսած ժամանակ առ ժամանակ կունենանք արևի առկայություն. Սուրենյան

08/03/2026 infomitk@gmail.com