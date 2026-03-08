Իրանը հարձակումներ է նախաձեռնել Թել Ավիվի, Հայֆայի և Քուվեյթի ռազմական թիրախների վրա

Իրանի զինվորականները հարձակում են իրականացրել Իսրայելի Հայֆա և Թել Ավիվ քաղաքների թիրախների, ինչպես նաև Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան բազաների ուղղությամբ:
Այս մասին հայտնել է Իրանի բանակը:
«Հայֆայում, Թել Ավիվում ամերիկա-սիոնիստական թիրախները, ինչպես նաև Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան կենտրոններն ու բազաները ենթարկվել են Իրանի բանակի ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը»,- ասվում է հայտարարության մեջ, որը մեջբերում է Իրանի պետական հեռուստառադիոընկերությունը:
Իրանցի զինվորականները հայտնել են, որ հարձակումներն իրականացրել են վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում:
Իրանական բանակի հաղորդագրության համաձայն, բացի Իսրայելի թիրախներից, հարձակման է ենթարկվել նաև Քուվեյթում գտնվող «Քեմփ Աթիֆջան» բազան և դրա զինամթերքի ու սարքավորումների պահեստները, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության դիրքերը, տեղեկատվության հավաքագրման կետերը և վրանային ճամբարները:
Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել էր Քուվեյթի Ալ-Ադիրի շրջանում գտնվող ամերիկյան ուղղաթիռային բազային հասցված հարվածների մասին:
