08/03/2026

EU – Armenia

Չզարմանաք, եթե ընտրություններից օրեր առաջ Ալիևն ազատ արձակի Արցախի նախկին ղեկավարությանը

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Վահե Գրիգորյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

«Չզարմանաք, եթե ընտրություններից երեք-չորս օր առաջ Ալիևն ազատ արձակի Բաքվում գերի պահվող Արցախի նախկին ղեկավարությանը (գուցե միայն Ռուբեն Վարդանյանը շարունակի կալանավորված մնալ)։

Ալիևն իր ուզածն արել է ու ստացել. Ղարաբաղը ծայրից ծայր գրավել է, ծայրից ծայր` հայաթափել, ղեկավարներին էլ դատել, մեղավոր ու հանցագործ հռչակել։ Ինքն իր ժողովրդի աչքերում հերոսի գեներալիսիմուս է, ու բացառված չէ, որ որպես նախընտրական «խաղաղության» ժեստ, ազատ արձակի դատապարտյալներին։

Դրա հետևանքերի մասին էլ ամեն ոք թող ինքը ենթադրություններ անի, չէ որ սա Հայաստանն է…»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բռնապետի գաղտնի թղթապանակը

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաստորեն, երկու մեծ ավիակիրները չեն բավականացնում Իրանի դեմ և առաջացել է երրորդի կարիքը

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անեծք՝ պատերազմի հրձիգներին

08/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի ընտրարշավը պատրաստվում է ավելի կեղտոտ դառնալ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ասում է, որ Սթարմերը ձգտում է միանալ Իրանի պատերազմին «մենք արդեն հաղթել ենք»

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են կանայք անհետանում Եվրոպայի տեխնոլոգիական աշխատուժից

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միապետության և ժողովրդավարության կողմնակիցները հավաքվել են ամբողջ Եվրոպայում՝ ի պաշտպանություն Իրանի

08/03/2026 infomitk@gmail.com