08/03/2026

EU – Armenia

TRIPP-ը թղթի կտոր է. Հայաստանը պետք է լինի միութենական պետության կազմում. Վիտալի Բալասանյան

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Ղարաբաղի Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի համար անհասկանալի է՝ ինչպես կարելի է տարածաշրջանային այս լարված իրավիճակում քարոզարշավով զբաղվել։

Բացի այդ՝ նա կարծում է, որ Հայաստանը պետք է լինի միութենական պետության կազմում:

«Ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ այստեղ ընտրություններ է լինելու, որովհետև վիճակը միջազգային, ընդհանրապես, մեր տարածաշրջանում կատաստրոֆիկ, ծայրահեղ ծանր վիճակ է։ Խաղաղությունից են խոսում, բայց հիմա որեւէ փաստաթուղթ չի գործում։

Հայաստանի իշխանությունները խոսում են մի թղթի կտորի մասին, սակայն դա անգամ հուշագիր չէ, ընդամենը թղթի կտոր է։ Մոտ ժամանակներս քարտեզը քաղաքական փոխվելու է, հիմա նրանք, ովքեր շուտ հասկացան իրենց տեղը, դերը, նշանակությունը, իմացան, որ աշխարհակարգում են, շատ շուտ փրկվելու են։

Հայաստանն Իրանի հետ պետք է շատ լավ հարաբերություններ պահի ու մենք պիտի լինենք Միութենական պետության կազմում։ Հիմա անունը ինչ կդնեն, չգիտեմ, բայց այնպես, ինչպես եղել է Խորհրդային միությունը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի ընտրարշավը պատրաստվում է ավելի կեղտոտ դառնալ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի առանց վիզային ռեժիմը մասնակի կասեցվել է

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինկոմիսարիատում հաշվառելու հանգամանքը բացահայտել է 16 տարի առաջ մահացած երեխայի դեպքը. մանրամասներ

08/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում 65-ամյա տղամարդը վայր է ընկել տանիքից ու «պոլիտրավմա» ախտորոշմամբ տեղափոխվել ԲԿ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը մերժել է Իրանի հետ բանակցությունները և հայտնել՝ ինչ պայմանի դեպքում կդադարի պատերազմը

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP-ը թղթի կտոր է. Հայաստանը պետք է լինի միութենական պետության կազմում. Վիտալի Բալասանյան

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայթյուն Օսլոյում ԱՄՆ դեսպանատանը, վիրավորներ չկան

08/03/2026 infomitk@gmail.com