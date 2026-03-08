Պայթյուն Օսլոյում ԱՄՆ դեսպանատանը, վիրավորներ չկան

«Մենք դա չենք կապում հակամարտության հետ։ Դեռ շատ վաղ է դրա համար», – ասել է նորվեգացի ոստիկանության աշխատակիցը
ՕՍԼՈ – Կիրակի վաղ առավոտյան Օսլոյում ԱՄՆ դեսպանատունը պայթյունի է ենթարկվել, սակայն ոչ ոք չի տուժել, հայտնել է Նորվեգիայի մայրաքաղաքի ոստիկանությունը՝ հավելելով, որ պատճառը դեռևս հայտնի չէ։
Պայթյունը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով ժամը 1:00-ի սահմաններում և շենքի մուտքերից մեկին պատճառել է միայն «աննշան նյութական վնաս», ասվում է Օսլոյի ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Քննիչները ուսումնասիրում են դեպքի վայրը, մինչդեռ շներ, անօդաչու թռչող սարքեր և ուղղաթիռներ են ներգրավված «մեկ կամ մի քանի հավանական հանցագործների» որոնման մեջ, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ «Ոստիկանությունը հասարակական վայրերում նման միջադեպերը համարում է շատ լուրջ և հետաքննում է դեպքը զգալի ռեսուրսներով և բարձր առաջնահերթությամբ»։
Ոստիկանության հրամանատար Մայքլ Դելլեմիրը TV2-ին ասել է, որ ոստիկանությունը «չի մեկնաբանի վնասի տեսակի, պայթածի և նմանատիպ մանրամասների հետ կապված որևէ բան, բացի այն փաստից, որ պայթյուն է տեղի ունեցել», քանի որ «դեռ շատ վաղ փուլում է հետաքննությունը»։
Ավելի ուշ նա TV2-ին ասել է, որ ոստիկանությունը «պատկերացում ունի պատճառի մասին», ավելացնելով. «Մեզ թվում է, որ սա ինչ-որ մեկի կողմից կատարված գործողություն է»։
Նա ասել է, որ քննիչները զրուցում են վկաների հետ, իսկ TV2-ը հաղորդել է, որ դեպքի վայրում գտնվում է ռումբերի ոչնչացման ջոկատ։
Երեք «պայթյուն»
Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ դեսպանատները բարձր պատրաստվածության են բերվել Իրանում ամերիկյան ռազմական գործողությունների պատճառով, և մի քանիսը ենթարկվել են հարձակումների, քանի որ Թեհրանը հակահարված է տալիս արդյունաբերական և դիվանագիտական նպատակակետերին։
Սակայն Դելեմիրն ասել է, որ դեռևս որևէ ցուցում չկա, որ Օսլոյի դեսպանատանը տեղի ունեցած միջադեպը կապված է հակամարտության հետ։
«Մենք դա չենք կապում հակամարտության հետ։ Դեռ շատ վաղ է դրա համար», – ասել է նա TV2-ին։
Երեք ընկերների խումբը TV2-ին ասել է, որ պայթյունի ժամանակ դեսպանատան մոտ սպասում էին տաքսիի։ «Մենք զգացինք երեք «պայթյուն», որոնք ստիպեցին գետնին դողալ», – ասել է Քրիստիան Վենդելբորգ Այնունգը։
Նստելով իրենց տաքսիի մեջ՝ նրանք անցել են դեպքի վայրով և տեսել դեսպանատան առջևի փողոցը ծխով ծածկված։ «Մենք ոստիկանությունից առաջ հասանք։ Ծխի շերտը շատ տարօրինակ էր։ Այն նման էր խիտ մառախուղի», – ասաց նա։
