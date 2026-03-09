09/03/2026

EU – Armenia

ՀՀ-ում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ

infomitk@gmail.com 09/03/2026 1 min read

2026 թվականի 10-րդ շաբաթվա ընթացքում ՀՀ-ում արձանագրվել է սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացության միջին ակտիվություն։

Ինչպես հայտնել է Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, ՍՇՎ-ով պայմանավորված հիվանդացությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր է՝ 1.4 անգամ։

Ընդհանուր դեպքերի գրեթե 82.6%-ը կազմում են 0-18 տարեկանները, առավել բարձր ցուցանիշը շարունակվում է արձանագրվել 0-4 տարեկանների շրջանում:

Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետք է համախմբվել. կոչ՝ բժիշկներին

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք Երևանում․ Մարմնական վնասվածքներով Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի. բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժաշխատողներին uպառնո՞ւմ են․ «դիմում գրիր և գնա»․ Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր հարցման համաձայն՝ հունիսյան ընտրություններից առաջ․ Սանդղակներ

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշորամասշտաբ հանցավոր խումբ է բացահայտվել. ՆԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com